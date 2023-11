Mezzo milione per gli apicoltori: arrivano i fondi per il settore minacciato dalla vespa velutina

Cinquecentodieci mila euro per sostenere gli apicoltori del Lazio. La regione ha deciso di tendere la mano alle aziende apistiche, finanziando una vasta gamma d’interventi che vanno dall’acquisto di arnie a quello di prodotti veterinari per contrastare parassiti e malattie. E da novembre ha pubblicato il bando attraverso il quale, gli apicoltori, possono richiedere i vari finanziamenti.

Un settore da difendere a valorizzare

“Si tratta di un provvedimento importante a sostegno di un settore in continua evoluzione nella nostra regione e che fa registrare una costante crescita del numero di alveari – ha commentato Giancarlo Righini, l’assessore regionale all’agricoltura – sono dati incoraggianti che è nostra intenzione sostenere anche con questo avviso pubblico che mette a disposizione delle imprese risorse finalizzate sia a una promozione e a uno sviluppo tecnologico del comparto, sia a contrastare eventuali criticità dovute a fattori ambientali o climatici”.

La minaccia del calabrone alieno

Tra le criticità che, in prospettiva, gli apicoltori saranno chiamati a fronteggiare, c’è quella della vespa velutina. L’insetto alieno, un calabrone di origine asiatica, com’è stato chiarito dall’ istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana “allo scopo di nutrire la prole, attacca ed uccide davanti l’alveare molte api in poche ore”. Il presidente dell’ordine agronomo e forestali di Roma, Flavio Pezzali, ha dichiarato che “stiamo tenendo sotto controllo la vespa anche nel territorio romano, dove fortunatamente non è ancora stata avvistata”. Ma, dopo essere approdata in Liguria, si è diffusa anche in Toscana e, quindi, la minaccia per le aziende apistiche del Lazio e di Roma è molto concreto.

A cosa servono i fondi stanziati dalla regione

In attesa di sapere se saranno adottate misure specifiche, nel Lazio, per evitare l’arrivo del calabrone asiatico, gli apicoltori possono contare sul nuovo stanziamento. Con quei soldi possono essere finanziate iniziative volte a contrastare le cause di cali della produttività e la mortalità delle api “attraverso l’introduzione di innovazioni tecnologiche in azienda”. Ma è anche possibile accedere agli stanziamenti per diffondere le conoscenze tecniche con cui combattere patologie e aggressori dell’alveare.

Non meno importante vengono stanziati fondi per l’acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine – si legge nel bando – con certificazione dell’appartenenza ad Apis mellifera ligustica” la classica ape mellifera italiana. E’ molto laboriosa e resistente, in grado di sopportare anche rigidi inverni. Vale la pena continuare a preservarla perché, da lei, dipende un settore tanto in espansione quanto reso vulnerabile dai cambiamenti climatici e dall’arrivo degli insetti alieni.