Da dieci anni a Roma nessuno pulisce dopo gli incidenti. Il bando è assegnato, ma il comandante Angeloni non firma

Lo si potrebbe definire il bando maledetto. In realtà potrebbe diventare la procedura simbolo della burocrazia capitolina, capace di lasciare Roma ancora senza un servizio importante, talmente importante che, in sua assenza, tratti di strade vengono chiusi per giorni. Parliamo della pulizia post incidenti stradali che, nel 2023, nella Città Eterna, capitale d'Italia, nessuno effettua. Quando può ci pensa Ama, affidandosi al buon cuore dei dirigenti di zona e operatori senza formazione e attrezzatura adeguata. Sì, perché come ammesso più volte dalla municipalizzata, l'azienda non ha questo servizio tra quelli previsti dal contratto di servizio. Di più: non ha le attrezzature per farlo. Un rimpallo tragicomico che va avanti da gennaio 2014, quando l'allora comandante della polizia locale, non prorogò l'appalto a Sicurezza Ambiente che fino a quel momento interveniva, puliva e poi mandava fattura a chi aveva sporcato, perdendo olio oppure alle assicurazioni in caso di incidente più grave. Costo per l'amministrazione? Zero euro.

Nessuno vuole pulire dopo gli incidenti

Con la revoca però sono iniziati i problemi. Sì, perché tolto il servizio si è detto che sarebbe intervenuta Ama. L'azienda municipalizzata però non ha né soldi, né personale adatto per intervenire. L'hanno messo nero su bianco diversi amministratori delegati dell'era Marino (Fortini) prima e di quella Raggi (Bagnacani e Zaghis, ndr) poi. In parallelo i vari comandanti della polizia locale hanno lamentato l'assenza di intervento che costringeva da un lato a chiudere le strade, dall'altro a tenere vigili a guardia anche di semplici macchie d'olio. Negli anni sono finite chiuse per giorni la Colombo, la Boccea, viale Trastevere, la circonvallazione Ostiense, la via del Mare, la Togliatti, la Tiburtina.

La svolta di Gualtieri

Tutto sembrava finito con l'arrivo di Gualtieri, con un bando che puntava ad esternalizzare nuovamente il servizio. Era il 30 agosto 2022 e nel capitolato si stabiliva, data l'urgenza della questione, che la concessione sarebbe iniziata dal 1 novembre 2022. Un anno fa quindi. In quest'anno però Roma e le sue pastoie burocratiche, hanno fagocitato il bando, facendolo sparire dai radar dell'agenda pubblica. Una gara lenta, lentissima, con commissioni giudicanti formate con difficoltà, firme - del comando generale della polizia locale - arrivate al rallentatore. Così solo il 22 giugno scorso la gara è stata assegnata, dopo che a marzo, in seduta pubblica, ne era stato ufficializzato l'esito. A vincere gli stessi a cui l'appalto era stato revocato, Sicurezza e Ambiente, nel frattempo passata sotto il controllo di un fondo internazionale. Un'azienda che lavora in tutta Italia, nelle principali città, e che è specializzata proprio in questo tipo di servizio.

Il bando sparito

Problema risolto? Troppo ottimismo, siamo a Roma. Per informazioni provate a chiedere agli automobilisti che percorrono la Colombo e la via del Mare che, la settimana scorsa, per due giorni sono stati rallentati, con tempi di percorrenza triplicati, dalle chiusure dovute a macchie d'olio o a incidenti non correttamente puliti. A dare voce agli automobilisti romani ci hanno pensato i vigili, in particolare i sindacati Cgil, Cisl e Uil, che con una nota congiunta, hanno chiesto spiegazioni al comando. Infatti, per mettere in sicurezza i luoghi non puliti, è stato necessario tenere a guardia delle macchie d'olio diverse pattuglie della polizia locale, distolte dai normali servizi. "Presidi che - scrivono i sindacati - con molta probabilità e per necessità, si son verificati e si potrebbero verificare anche su altri quadranti della Città se non si procede al relativo affidamento dell’appalto che permetta la pulizia della strada ed il ripristino delle condizioni pre esistenti l'incidente stradale".

Sindacati in allarme e la firma che non c'è

Sindacati che si chiedono del bando. A che punto è? Dov'è? Non era stato assegnato? In effetti sì, ma manca la stipula del contratto. Fonti qualificate consultate da RomaToday fanno sapere che la società vincitrice ha versato la fidejussione richiesta, ha pagato le assicurazioni previste nel bando ed anche la ztl per tutti i mezzi che saranno operativi. Lo ha fatto da mesi, ottemperando a quanto previsto nella gara d'appalto. Eppure manca la firma, quella di Ugo Angeloni, comandante generale della polizia locale all'ultimo mese di incarico. Secondo quanto si apprende il comandante ha inviato richieste di pareri al segretariato, ricevendo risposte "insufficienti" e ha rimandato nuovamente la pratica indietro. In questi giorni la situazione sembra essersi sbloccata. Fonti di Campidoglio riferiscono che a breve arriverà la firma e Sicurezza e Ambiente verrà chiamata per la stipula del contratto e la presa in carico del servizio.

"The last dance" di Ugo Angeloni?

Sarà l'ultimo atto di Angeloni? Qualcuno sostiene che i ritardi siano dovuti al fatto che il comandante sia in uscita e non voglia quindi assumersi la responsabilità dell'assegnazione definitiva di un bando che, anche visionando gli atti di gara all'interno del portale tuttogare, non sembra presentare problematiche di sorta. Dal Campidoglio smentiscono e assicurano che la firma arriverà a breve.