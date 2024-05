A Roma la pulizia post incidente non s'ha da fare, il Consiglio di Stato annulla il bando. Il servizio è di nuovo a rischio

Roma rischia di restare di nuovo senza il servizio di pulizia post incidenti stradali. Un problema nato nel 2014 e che ancora non è stato risolto, anzi. La situazione, forse, è addirittura peggiorata. Una sentenza del Consiglio di Stato ha infatti annullato l’aggiudicazione del servizio, avvenuta il 13 giugno 2023, a favore della Sicurezza Ambiente. Parliamo della società vincitrice del bando e che aveva curato la pulizia fino all’epoca di Ignazio Marino, nuovamente all'opera lungo le strade romane dal 3 gennaio 2024.

Come funziona il servizio

Ogni qual volta si verifica un incidente stradale, con perdita quindi sull’asfalto di oli e detriti, interviene una ditta specializzata per ripulire la strada e metterla in sicurezza. Un servizio a costo zero per le casse comunali visto che la ditta che interviene e pulisce manda poi fattura a chi aveva sporcato, oppure alle assicurazioni in caso di incidenti più gravi.

Nessuno pulisce le strade

I problemi, come detto, risalgono a gennaio 2014, quando l’allora comandante della polizia locale decise di non prorogare l’appalto a Sicurezza Ambiente. L’idea era quella di utilizzare mezzi ed operatori dell’Ama per ripulire le strade. Peccato che l’azienda, tramite gli amministratori delegati succedutisi nel tempo, abbiano sottolineato come la municipalizzata non avesse né soldi, né personale adatto per intervenire. È per questo motivo che i romani, spesso e volentieri, si trovano strade chiuse, anche per giorni, in seguito a sinistri.

Il bando della discordia

Si arriva così al 30 agosto del 2022. Il sindaco Gualtieri aveva deciso di esternalizzare di nuovo il servizio e sollevare Ama da questa incombenza. Secondi i programmi del Campidoglio la nuova concessione, della durata triennale e di un valore stimato dei 15,5 milioni di euro, sarebbe iniziata il 1° novembre del 2022. Il bando, però, era poi sparito e strozzato dalla burocrazia capitolina. Si arriva, finalmente, al 22 giugno del 2023 con l’assegnazione della gara proprio a Sicurezza Ambiente, la stessa società alla quale era stato revocato l’appalto nel 2014. Ci sono voluti, poi, altri sei mesi per far partire effettivamente il servizio.

Gara annullata

Arriviamo, quindi, al 7 maggio del 2024. Il Consiglio di Stato, dopo l’udienza del 15 febbraio 2024, ha accolto il ricorso della società seconda classificata, la Zini Elio Srl, annullando la gara. Il problema riguardava i ribassi di gara previsti per le aree di pulizia, divise tra quella da 0 a 50 metri quadri (che era stato fissato al 30%) e da 50 metri quadri in su (il cui ribasso era libero). In sintesi, la Sicurezza Ambiente ha vinto presentando una forte scontistica per quanto riguarda le aree più grandi che, di fatto, sono quelle che si presentano in maniera mena frequente nello svolgimento vero e proprio del lavoro.

Il problema è che il bando presentava, scrive il Consiglio di Stato, “ambiguità ed incertezze di tipo letterale” e, per questo, “si deve allora fare ricorso ad altri argomenti logici ed improntati a canoni di ragionevolezza e proporzionalità”. Il paradosso, infatti, è che gli interventi per aree meno estese avevano un costo di gran lunga superiore rispetto a quelle più grandi. Un rischio calcolato visto che, secondo i calcoli della Sicurezza Ambiente, il 78% degli interventi riguarda aree di intervento inferiori ai 50 mq e il 22% su aree di dimensioni superiore. Invece, secondo il Consiglio di Stato, il ribasso presentato per le aree più grandi dovrebbe essere applicato anche a quelle più piccole. Da qui la decisione di annullare la gara.

Il futuro

Cosa accade adesso? La Sicurezza Ambiente, anche mentre scriviamo, è ancora il soggetto titolare del servizio. Il Campidoglio, adesso, ha due strade. La prima prevede l’annullamenteo, come disposto dal Consiglio di Stato, della gara. Questo vorrebbe dire ricominciare da capo tutta la procedura, per buona pace dei romani che dovranno passare altri mesi, se non anni, senza una ditta che pulisca le strade dopo un incidente. L’altra soluzione è che Roma Capitale rivaluti l’offerta economica seguendo quanto scritto dal Consiglio di Stato, ovvero applicare tariffe più basse per tutti i tipi di intervento. Ma questo potrebbe mettere in difficoltà, per usare un eufemismo, Sicurezza Ambiente che si vedrebbe cambiare le tariffe e, di conseguenza, anche gli introiti. In caso il Campidoglio dovesse optare per la seconda opzione il privato dovrà capire se, con i parametri fissati dai giudici, il servizio sia economicamente sostenibile oppure no.