Minori non accompagnati, il comune mette a bando 30 posti per l'accoglienza

Trenta nuovi posti per accogliere minori stranieri non accompagnati nel periodo che va dal 10 marzo al 30 aprile. E' lo scopo della gara pubblicata dal dipartimento politiche sociali di Roma Capitale, con scadenza oggi venerdì 4 marzo, per ampliare un'offerta che negli ultimi due mesi è già salita di 200 unità. L'emergenza in Ucraina non c'entra, ma ovviamente qualora dovesse servire, il sistema saprà farsi trovare pronto.

"Quando ci siamo insediati c'erano pochi posti dedicati ai minori - spiega a RomaToday Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali - e un numero di arrivi triplicato rispetto al passato. Con quest'ultimo bando mettiamo a disposizione una struttura del patrimonio pubblico, abbiamo a cuore questo fenomeno, ce ne preoccupiamo anche se sempre in emergenza".

Da come si legge sul portale TuttoGare, l'affidamento dell'appalto è relativo "alla gestione di un servizio ponte tra l'attività di rintraccio e il collocamento presso le strutture di pronta accoglienza". Questo perché da quando un minore non accompagnato viene individuato a quando potrà essere accolto in un centro (che sia una struttura coordinata dal ministero dell'Interno o un ex Sprar), trascorrono inevitabilmente alcuni giorni. A volte settimane. Per questo servono luoghi sicuri in cui i minori possano aspettare. Nel frattempo la Prefettura individua le strutture, fornendo una prima accoglienza di base, dopodiché è il comune a intervenire con servizi integrativi.