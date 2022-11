Stretta ai monopattini in sharing in città, l'esperto del ministero boccia Gualtieri

“Pensare che il problema di Roma siano i monopattini lasciati in sosta selvaggia fa sorridere, soprattutto davanti alle auto parcheggiate in quadrupla fila”. Non usa mezzi termini Gianluca Santilli, presidente dell’Osservatorio Bikeconomy e coordinatore della commissione nazionale cicloturismo istituita ad agosto dall'allora ministro Garavaglia, quando commenta la stretta che la giunta Gualtieri è intenzionata a dare ai servizi di sharing nella Capitale.

Una stretta di cui non sono ancora state rese note le esatte modalità, ma soltanto l’inquadramento: una generale diminuzione dei mezzi dislocati in città. Ed è su questo che cade, implacabile, il giudizio di Santilli. Secondo cui tagliare il numero di monopattini a disposizione della città, e mettere regole più severe agli operatori, va nella direzione opposta a quella tracciata con i pieni di riduzione di traffico e inquinamento.

I piani di Gualtieri: meno monopattini bici in sharing in città

La giunta di Roma Capitale ha infatti approvato lo scorso giugno una delibera che contiene le linee guida per l’autorizzazione dei servizi di noleggio in sharing di monopattini ed e-bike. Con il nuovo bando, a partire dal primo gennaio 2023, il numero di operatori attivi nel comune diminuirà dagli attuali 7 a 3, e i mezzi passeranno da 14.500 a un massimo di 9.000, di cui 3.000 nelle zone centrali. Le e-bike diminuiranno passando da da 12.500 a 9.000.

“La mobilità sostenibile è un parametro essenziale e trasversale del processo di cambiamento delle città. La soluzione, che quasi ovunque viene ritenuta vincente, è quella di sostituire l’auto con un mix di trasporto pubblico locale e strumenti di micromobilità - sottolinea Santilli nella prefazione dello studio condotto da Lime, uno degli operatori di sharing presente a Roma, e Decisio - Tuttavia, per facilitare l’intermodalità del trasporto è anche possibile e opportuno non usare una bicicletta o un monopattino di proprietà, viste le difficoltà di trasportarli sui mezzi del TPL, e ricorrere invece ai mezzi in sharing”.

L'esperto del ministero: "Gualtieri ci ripensi"

“Appare evidente, ed a mio avviso sorprendente, la scarsa attenzione alla alternativa all’uso dell’automobile privata rappresentata dalla micro-mobilità sostenibile in sharing, stante la diminuzione dei mezzi - prosegue Santilli - Ricordando che le auto private circolanti sono 1.7 milioni e che ogni grande metropoli sta operando al fine di ridurne drasticamente il numero, la decisione assunta dalla giunta capitolina non appare giustificata, né giustificabile, ed è auspicabile un ripensamento che allinei la visione della mobilità di Roma a quella di Parigi, Londra, New York, Madrid, Berlino”.

Raggiunto telefonicamente da RomaToday, Santilli approfondisce: “A oggi non ci sono direttive a livello nazionale a tema di micromobilità e sharing, cosa che invece sarebbe molto utile, lasciando poi ai singoli territori la possibilità di entrare nello specifico e contestualizzare a seconda delle proprie esigenze. Mi sembra però che la direzione presa con questa delibera vada in senso opposto agli obiettivi posti, e che la giunta Gualtieri stia prendendo decisioni un po’ strane, controcorrente”.

Per Santilli, “il problema di Roma non sono i monopattini lasciati sul marciapiede o i troppi monopattini, ma le 1,7 milioni di auto in circolazione in città e i 2 milioni in provincia. Il vero tema è ridurre l’uso dell’auto privata, e per questo la micromobilità è fondamentale. Non serve moltissimo tempo e non servono moltissimi soldi: Parigi ha iniziato nel 2015, Roma è gemellata, dovremmo prendere esempio. La capitale tra l’altro ha anche il record negativo in termini di tempo necessario per trovare parcheggio, il che si traduce in invivibilità. Dobbiamo invece andare verso la vivibilità dei cittadini e dei turisti”.

La tecnologia in questo senso può aiutare: sono sempre di più gli operatori che investono in dotazioni in grado di evitare che i monopattini o le bici possano circolare in zone vietate o su marciapiedi, o che vengano abbandonati in sosta selvaggia. Ed eliminando queste criticità, la riduzione dei mezzi non sarebbe necessaria.

Potenziare la mobilità in sharing per la città dei 15 minuti

La mobilità in sharing in quest’ottica andrebbe dunque potenziata, e non ridotta. Non solo dal punto di vista dei monopattini, ma anche da quello delle biciclette a pedalata assistita, di cui c’è sempre maggiore richiesta difficile da soddisfare alla luce dei mezzi a disposizione: “Il monopattino va benissimo per fare tratti brevi - sottolinea Santilli - oggi con la bici a pedalata assistita si può sopperire all’auto. La metà dei romani fa meno di 10 km al giorno, il che significa meno di mezz’ora di utilizzo. Quindi le bici andrebbero implementate e posizionate meglio, e gli operatori andrebbero supportati. A Parigi e a New York, per esempio, la prima mezz’ora è gratuita, e questo perché le amministrazioni supportano gli operatori”.

Questa visione, conclude Santilli, si inserirebbe alla perfezione nel modello di “città dei 15 minuti” perseguito da Gualtieri, che ne ha fatto un cavallo di battaglia: “Ho sempre sostenuto che Roma sia la città perfetta per diventare un modello di città dei 15 minuti. Ha un clima straordinario, ha fiumi, pachi e il centro. Ma se la mobilità non è smart non è smart la città, che così facendo perde anche investimenti e attrattiva, anche per gli operatori. La decisione di ridurre i mezzi potrebbe creare una serie di problematiche. Lime, per esempio, ha speso decine di milioni su Roma, è potrebbe non diventare più conveniente per loro investire nella città”.