Che fine ha fatto il bando da 6 milioni di euro per le nuove strumentazioni nelle mense scolastiche

Le lavoratrici e i lavoratori delle mense scolastiche di Roma attendono ancora il rinnovo delle strumentazioni in dotazione. L'annuncio di un investimento da 6 milioni di euro da parte del Comune di Roma è datato 9 novembre 2023, in seguito ad un accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali. Ad oggi, però, non è chiaro ai diretti interessati quanto bisognerà ancora aspettare.

Il bando da 6 milioni per le mense di Roma

Nel corso del 2022 e 2023 sono montate le proteste di chi ogni giorno garantisce il pasto alle bambine e ai bambini di Roma. Alla base dell'agitazione, come raccontato da RomaToday, non solo i turni massacranti, le carenze d'organico e la scarsità di risorse economiche per sopperire ai mesi estivi di chiusura degli istituti, ma anche una dotazione obsoleta o totalmente assente. Dalle cappe che non aspirano all'acqua fredda, dalle lavastoviglie non sempre presenti fino all'assenza dei rilevatori di gas nell'aria. Alla fine il Comune ha messo intorno ad un tavolo i sindacati confederati e stretto un accordo, dal quale è uscito l'annuncio dei famosi 6 milioni di euro.

Strumentazione carente

Una soluzione parziale, che già all'epoca era stata definita "non ancora sufficiente" dai sindacati. Però un primo passo per implementare le strumentazioni ed evitare che - come raccontato in un Dossier di RomaToday - le cuoche e le addette alle mense siano ancora costrette a portare spremiagrumi e altri elettrodomestici dalle proprie case per sopperire alle mancanze.

La situazione nelle scuole

In queste settimane, Fisascat Cisl sta girando per le mense di tutti i municipi romani per raccogliere testimonianze e segnalare criticità. Come spiega Cristina Silvestri, la situazione è ancora la stessa ovunque: "Purtroppo ancora dobbiamo parlare di lavastoviglie non funzionanti o inesistenti, con il continuo rischio che vadano a contatto stoviglie sporche con quelle pulite - sottolinea la sindacalista - , cali di corrente e l'assenza di rilevatori di gas, col rischio che una fuga non venga percepita e succeda una tragedia". Come d'altronde è successo in una scuola materna prima di Natale 2023. "Riteniamo fondamentale che si faccia il punto della situazione - continua Silvestri - individuando in modo condiviso e da vicino, zona per zona, tutte le problematiche. L’auspicio è che la collaborazione con le istituzioni possa produrre miglioramenti nelle condizioni in cui operano migliaia di persone che quotidianamente preparano pasti per gli studenti”.

Il problema del "coccio"

C'è poi un altro problema che affligge le lavoratrici e i lavoratori delle mense. Nel capitolato per le forniture dal 2021 al 2026, è stato deciso di sostituire tutta la plastica con vetro, acciaio e soprattutto ceramica. Una scelta ambientalista, giusta e necessaria. Ma ci sono delle controindicazioni: "Il problema è che non tutte le cucine scolastiche hanno una sala di lavaggio - denuncia Silvestri - quindi dove non ci sono, la ceramica non dovrebbe entrare".

Bando in alto mare

Insomma, è ancora lontana l'uscita dall'emergenza quotidiana, per 3.500 persone che lavorano nella refezione scolastica a Roma. E non si sa quando verranno effettivamente messi a terra i 6 milioni di euro promessi: "Ad oggi noi non sappiamo neanche se il bando è stato scritto", chiude Silvestri. Da quanto si apprende, a breve il dipartimento scuola dovrebbe informare tutte le sigle sindacali rispetto all'avanzamento dell'iter amministrativo.