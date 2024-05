Nuove licenze taxi ed ncc, a luglio arriva il bando per Roma. I tassisti dovranno parlare inglese

Il bando per le nuove licenze taxi arriverà a luglio, per buona pace della categoria. Verranno però riviste le tariffe per fare in modo che non ci siano più utenti costretti ad attendere ore un’auto bianca. Lo ha detto l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, in audizione in commissione trasparenza. “Bisogna aver gli occhi foderati di prosciutto per dire che non servano nuove licenze” ha detto specificando, però, che non ne verranno bandite “5.000 come voleva la Raggi”. L’intenzione, quindi, è fare una “cosa moderata”. Anche se Patanè non ha voluto dare numeri dato che il bando è in fase di ultimazione prima di essere sottoposto ai controlli dell’Art (Autorità di regolazione dei trasporti), il quadro è ormai chiaro: a Roma ci saranno 1.000 taxi e 2.000 ncc in più.

Doppie guide

A Roma ci sono 7.962 licenze taxi attive, troppo poche secondo l'Antitrust. Per Patanè un primo aumento delle licenze c’è già stato grazie all’istituzione di 450 doppie guide, numero che salirà ad 800 entro la fine dell’anno. “L’aumento strutturale e permanente delle licenze deve essere fatto con moderazione in un contesto del trasporto pubblico non di linea” ha sottolineato l’assessore.

Il bando

Per mettere a bando le nuove licenze taxi Roma ha deciso di utilizzare la legge Bersani perché più conveniente dal punto di vista della ripartizione dei proventi dall’acquisto delle nuove licenze. Il bando, infatti, sarà a titolo oneroso e non gratuito. Il costo? Ancora non è stato fissato, con Roma che attende di vedere come andrà a finire quanto accaduto a Milano, dove il bando è stato impugnato anche per il metodo di calcolo dell’onere della licenza.

Il Campidoglio, quindi, terrà per sé il 20% dei proventi dalla vendita delle licenze. Una scelta, quella di non rilasciarle gratuitamente, quasi obbligata secondo Patanè: “Da solo il concorso è una spesa imponente – ha detto - il numero maggiore di licenze comporta un aumento nella spesa corrente. Più taxi vuol dire che Roma servizi per la mobilità dovrà fare più pratiche e il dipartimento più sanzioni. Servirà quindi assumere nuovo personale in vari uffici”. Con i proventi si faranno nuove corsie preferenziali e nuovi parcheggi per i taxi, anche dotati di colonnine per le auto elettriche.

Le code a Termini

I tassisti sono contrari da sempre all’aumento delle licenze. Anche per questo il 21 maggio sciopereranno, con cortei e manifestazioni a Roma. Per far digerire le novità alla categoria, Patanè ha annunciato una revisione delle tariffe anche per evitare lunghe code di clienti che attendono, anche per ore, un taxi. “A Termini non c’è sempre carenza di taxi – ha detto l’assessore – ci sono alcuni giorni della settimana che sono più critici di altri. Banalmente, i titolari di licenza o sostituti non trovano conveniente aspettare per un’ora e mezza e fare una corsa da pochi euro. Preferiscono trovare delle cose più remunerative”. Per questo servirà una revisione delle tariffe per rendere appetibili anche certi servizi.

Disabili

Particolare attenzione verrà data ai disabili. Ad oggi ci sono appena 40 licenze destinate al trasporto di persone con handicap. “Una vergogna” secondo Patanè che vuole almeno “quadruplicare la dotazione attuale”.

Sostituti alla guida

È stato toccato anche il tema dei sostituti alla guida, gli invisibili della auto bianche. Vorrebbero che le nuove licenze venissero assegnate gratuitamente. Nel futuro bando “ci sarà una particolare attenzione per i sostituti alla guida” che avranno un “punteggio maggiore a seconda degli anni di sostituzione”. Anche a loro, però, toccherà pagare la licenza se vorranno diventare dei tassisti a tutti gli effetti: “L’onere economico può essere un ostacolo – ha riconosciuto Patanè - ragioneremo anche con la Regione Lazio per l’accesso al microcredito e per garantire che parte degli interessi a fondo perduto venga finanziato dalle istituzioni”.

I tempi

Roma ha inviato all’Art lo studio redatto da Roma servizi mobilità sul contingente taxi lo scorso 5 marzo ed ha inoltrato delle integrazioni il 26 aprile. Manca ora l’ultimo passo: preparare il bando vero e proprio. Patanè conta di “chiudere la partita con l’Art” entro maggio. Il mese di giugno verrà dedicato ai tavoli con i sindacati di categoria. Entro fine luglio ci sarà l’indizione dei bandi, con il concorso che verrà curato dalla Formex. A fine settembre, infine, si conosceranno i vincitori, i futuri tassisti che scenderanno sulle strade di Roma.

Imparare l’inglese

Patanè ha infine specificato che il bando seguirà le linee guida dell’Art. “I tassisti devono conoscere bene Roma e i suoi luoghi più importanti” ha detto l’assessore. Non solo. Gli autisti dovranno avere anche “nozioni basilari di inglese, previste dalle linee guida. Accogliamo milioni di turisti da tutto il mondo e non è possibile non sapere almeno una seconda lingua”.

Ncc

Si è parlato anche degli ncc. Qui le nuove licenze saranno 2.000 anche se, a differenza dei taxi, le auto nere ne avrebbero volute di più. Del resto, nella Capitale se ne contano meno di 1.000 ma “quotidianamente in ztl ne entrano anche 4.500 con autorizzazioni da fuori Roma. Dobbiamo mettere ordine al settore e fare in modo che queste persone possano fare il loro lavoro. Mi pare assurdo prendere una licenza a Canicattì per operare nella Capitale ”.