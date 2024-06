Emergenza abitativa, l'allarme di Caritas: "50mila famiglie in difficoltà, il Piano Casa da solo non basta"

L'aggiornamento della graduatoria relativa al bando Erp 2012 non ha scatenato solo l'attenzione dei sindacati (in particolare Unione Inquilini), ma anche quella di chi ogni giorno si occupa dei poveri di Roma, delle famiglie in difficoltà anche per la precarietà abitativa in cui versano. La Caritas, infatti, con il supporto di Sicet Cisl ha analizzato l'elenco, facendo emergere diverse criticità.

Bando Erp: la graduatoria cresce del 12%

Il primo dato è quello già pubblicato il 13 giugno da RomaToday: oltre 18mila nuclei familiari chiedono al Comune una casa popolare. In totale sono circa 50mila persone, poco meno del 2% della popolazione residente nella Capitale. Un dato in aumento: a fine 2022 erano 16.600 le famiglie, quindi significa che ora ce ne sono il 12% in più. Anche Caritas si focalizza sui nuclei più bisognosi, identificabili da un punteggio minimo di 44: sono circa mille e la metà di questi sono single (577), con 104 nuclei composti da sole due persone.

I nuclei di single attendono a lungo

Un quadro particolare, che rende ancor più l'idea dell'emergenzialità. Perché tanti nuclei composti da una sola persona, molto spesso anziana, significa l'enorme difficoltà di reperire un alloggio di massimo 50 mq. Una metratura non così diffusa nel patrimonio immobiliare romano, data la sua vetustà: gran parte è stato costruito al più tardi nei primi anni '80, quando - come ricorda Caritas - la media dei nuclei era di cinque persone e le abitazioni venivano progettate di conseguenza.

L'allarme di Caritas

"Riemerge, purtroppo con forza, la drammaticità di certi affanni quotidiani della città - commenta il direttore Caritas, Giustino Trincia -, di tanti dei suoi abitanti. Non ci si può lamentare, preoccupare si, se cresce il numero di coloro che non esercitano un diritto vitale per la democrazia, quello al voto; quando però aspetti fondamentali della vita quotidiana, come l’abitare, il curare la propria salute, il lavorare per vivere dignitosamente, lo studiare e l’allevare i propri figli, subiscono la continua incertezza e l’assenza o la carenza di cura da parte di chi è preposto ad assicurare pari opportunità, allora si potrà comprendere, pur non giustificandolo, chi si ritrae dai priori diritti-doveri civili".

"Il Piano Casa non basta"

"Il Piano Casa promosso da Roma Capitale è un segnale, ma da solo non basta. Occorrono allora – afferma Trincia - nuove forme di welfare che partano dalla comunità per favorire al massimo forme di coabitazione, housing sociale, su base volontaria, tra più persone, che sappiano unire le generazioni e le esigenze: a Roma abbiamo 70mila studenti universitari fuori sede, “strozzati” da un mercato degli affitti che nel migliore dei casi chiede loro tra i 500 e i 600 euro al mese per poter utilizzare una camera, oltre ai costi per il condominio e alle varie utenze". L'appello di Caritas si rivolge, come sempre, alla politica: "La risposta a questo complesso problema – conclude il direttore della Caritas - spetta in primo luogo ad una politica che riscopra cosa significa fare politica ma anche ad ognuno di noi perché il silenzio e l’omissione riguardano spesso molti abituati ad essere solo spettatori, piuttosto che cittadini responsabili, titolari di diritti, doveri, poteri e responsabilità".