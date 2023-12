Case popolari, Zevi sospende il bando Erp ma non ci sono atti ufficiali. Gli uffici (e lo staff) fanno dietrofront

La sospensione del bando Erp 2012 per l'assegnazione delle case popolari non avverrà. Nonostante la comunicazione nero su bianco da parte del direttore del dipartimento patrimonio, Tommaso Antonucci e la conferma, a RomaToday, da parte dell'assessore Tobia Zevi, le domande per avere un alloggio di proprietà comunale potranno continuare a pervenire. Quella che era una mail interna datata settembre 2023 ha fatto scaturire un polverone, che ha spinto l'assessore a intervenire. Ma uffici e segreteria smentiscono tutto.

La sospensione del bando Erp 2012

La decisione di porre un limite alla richiesta di assegnazione di una casa popolare doveva essere propedeutica alla pubblicazione di un nuovo bando Erp, il terzo in oltre vent'anni. Il primo fu nel 2000, sindaco Francesco Rutelli. Il secondo nel 2012, dopo cinque anni di assenza di ogni regola e una serie di occupazioni a raffica da parte dei movimenti per il diritto all'abitare, con Gianni Alemanno inquilino di Palazzo Senatorio. In base al Piano strategico dell'abitare 2023-2026, approvato a luglio scorso, il terzo dovrebbe arrivare entro aprile 2024, con Roberto Gualtieri alla guida dell'amministrazione.

L'annuncio dell'assessore Zevi

Per questo, sembrava cosa fatta e decisa che il Comune sospendesse l'attuale bando, alla data del 31 dicembre 2023, per poi prendersi tre mesi di tempo per discutere il nuovo, insieme ai sindacati. Una mossa digerita male dai sindacati stessi, che subito si sono agitati chiedendo un incontro con l'assessore Tobia Zevi, forti anche delle dichiarazioni di una parte dell'opposizione in assemblea capitolina, dai Cinquestelle alla Lega. Lo stesso assessore a RomaToday era stato chiaro: "Si sospende al 31 dicembre, in vista del nuovo bando che sarà totalmente digitale".

La smentita del capo staff

Ma durante la commissione patrimonio e politiche abitative del 19 dicembre, convocata in tutta fretta dal dem Yuri Trombetti alla presenza di tutte le sigle sindacali che si occupano di inquilini e degli uffici dipartimentali, da piazza Giovanni da Verrazzano hanno fatto un bel passo indietro. Carlo Mazzei, capo staff di Zevi, è stato chiaro quanto il suo assessore, ma in senso opposto: "A me non risulta nessun atto amministrativo che chiuda il bando - le sue parole -, capisco la veemenza, ma l'unico atto esistente che ipotizza una revisione del bando, che ad oggi non tiene conto di aspetti nuovi intervenuti nella società, è il Piano strategico approvato a luglio. E prevede possibilmente nel primo trimestre 2024 l'aggiornamento del bando introducendo meccanismi migliori. Non ci sono ulteriori indicazioni, il bando non è chiuso, non ci sono direttive assessorili né provvedimenti. C'è una corrispondenza tra uffici che ipotizzano tempi e modalità, ma nessun atto stringente di chiusura né la volontà politica di lasciare che il testo del nuovo bando resti in una sede gestionale senza discussione politica". Fine della storia.

La furia del direttore del dipartimento

Anche il presidente della commissione Trombetti, in apertura di seduta, aveva espresso preoccupazione: "Non si può sospendere un bando rischiando di far perdere punti e anni a chi oggi è in graduatoria - aveva detto -. Sicuramente c'è stato qualche difetto di comunicazione. In vista del nuovo bando, sia chiaro a tutti che non è una questione solo tecnica, non la lasciamo tutta agli uffici. Scegliere le priorità è una questione politica. Siamo all'inizio di un percorso articolato, non vedo sospensioni del bando e spero non ci siano. Se invece gli uffici avevano in mente un altro percorso, questo va verificato e valutato". La conferma dell'assenza di ogni atto dispositivo arriva infine dal direttore stesso: "Parliamo di una comunicazione interna tra uffici - spiega - di settembre. E' possibile, con tutto quanto viene discusso ad oggi - attacca Antonucci - io possa sospendere un bando? I sindacati hanno preso una email interna che ragiona con gli uffici e se ne discute in una commissione? Così è complicato. Avrò io la possibilità di programmare e fare un confronto con il resto del dipartimento?".

I sindacati: "Evitiamo errori come in passato"

Fabrizio Ragucci, segretario romano di Unione Inquilini, ha sottolineato quanto in passato sia stato catastrofico lasciare in sospeso la graduatoria, in attesa di un nuovo bando:"Tra il 2008 e il 2013 - ricorda - sono stati anni che ci hanno dimostrato quanto sia complesso dover definire nuovi bandi, in un periodo nel quale neanche si poteva presentare domanda e la ricadute sono state evidenti. La gente, senza casa, si è arrangiata da sola finendo nell'illegalità". Emiliano Guarneri, segretario di Sunia Roma, è ancor più duro: "Errate scelte amministrative generano criticità - esordisce - come lo Tsunami Tour che ha comportato decine di occupazioni a Roma. Alemanno nel 2012 aprì un finto confronto, oggi stiamo facendo un passo indietro. Le amministrazioni non possono pensare ai bandi come strumento di soddisfazione delle proprie necessità, bisogna pensare alle necessità delle persone. C'è una bozza di documento? Se si vuole far partire una discussione con tutti gli attori coinvolti, bisogna partire da una bozza. E poi, ci vorrà il tempo che ci vorrà". Insomma, anche la data del 1° aprile come esordio del bando 2024 sembra a rischio.