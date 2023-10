Nessuno vuole più diventare medico di base. Al bando per l'abilitazione si presentano in 104 per 531 posti

Un tempo era una delle massime ambizioni per chi decideva di fare il dottore. Oggi, a quanto pare, diventare un “medico di famiglia” non è più così attrattivo, anzi. Una situazione che avrà conseguenze sui cittadini, in particolare quelli che vivono nelle zone più disagiate di Roma e provincia. Al bando valido per il prossimo triennio per diventare medici di medicina generale si sono presentati solo 104 candidati a fronte dei 531 posti disponibili. Questo significa che tutti quelli che hanno fatto domanda hanno già “vinto” il concorso e, soprattutto, che nei prossimi nel Lazio aumenterà la carenza di medici di base.

Un segnale molto forte

Una situazione drammatica, come spiega a RomaToday anche Antonio Magi, presidente dell’ordine dei medici di Roma. “è un segnale molto forte – dice – qualche giorno prima avevo lanciato un allarme sulla carenza di medici di medicina generale nel territorio, specialmente in alcune aree. Questo dato conferma i miei timori”. Il bando serviva per affrontare, poi, un concorso per l’accesso alla scuola per ottenere, dopo tre anni, l’abilitazione. Se per i bandi passati si presentavano anche più di mille persone, quest’anno la chiamata è andata quasi deserta. Per fermare questa emorragia non servirebbe neanche l'eliminazione del numero chiuso a Medicina, come qualcuno invece aveva proposto.

Aree carenti a Roma e provincia

Già oggi ci sono almeno 300 le aree, tra Roma e provincia, che sono carenti dal punto di vista della presenza dei medici di famiglia. Un mestiere che sembra non affascinare più come un tempo. I problemi, per Magi, sono chiari: “Bisogna rendere più attrattivo il sistema sanitario nazionale – riprende il presidente – non c’è solo il problema della retribuzione. C’è troppa burocrazia e non bisogna dimenticare gli atti di violenza contro gli operatori sanitari. Per questo serve organizzare delle equipe professionali perché lavorare da soli, in certi ambienti, è pericoloso”.

Medici donna in pericolo

Una criticità, quella delle aggressioni, che preoccupa soprattutto le donne. Solitamente, infatti, una volta preso il diploma di medico di medicina generale, queste figure vengono “utilizzate” nelle zone dove c’è maggiore carenza e che, solitamente, coincidono anche con dei quartieri difficili. “Penso soprattutto ai medici donna – continua Magi – hanno difficoltà ad aprirsi lo studio in determinati contesti pericolosi”.

Le soluzioni

Soluzioni immediate a questa emergenza non ce ne sono. Una situazione che peggiorerà ulteriormente nei prossimi anni. Nel Lazio dovrebbero esserci circa 5400 medici di base e, invece, se ne contano appena 5056. A Roma i camici bianchi dovrebbero essere 2800 mentre, attualmente, sono 1982. Come se non bastasse, entro il 2025 il 40% dei medici di base andrà in pensione.

Fuga dei medici all'estero

“Bisogna fare qualcosa immediatamente – dichiara Antonio Magi – la Regione e il Governo devono mettere in moto iniziative per la medicina generale ma anche per quella ospedaliera e territoriale”. Scartata anche l’ipotesi di rivolgersi a medici stranieri: “I nostri se ne vanno all’estero, dovremmo impegnarci a farli rimanere qui. Inoltre, neanche i dottori stranieri vogliono lavorare da noi”.