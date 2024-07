Stabilimenti balneari, l'Antitrust promuove il bando di Roma sulle spiagge di Ostia

La decisione del Campidoglio di indire una gara per le concessioni balneari ha trovato l’apprezzamento dell’Antitrust. In una lettera firmata dal segretario generale dell’Agcm, Guido Stazi, al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’Autorità ha ritenuto “meritevole di apprezzamento la decisione del Comune” di avvalersi di “procedure ad evidenza pubblica imparziali, trasparenti, non discriminatorie e concorrenziali per assegnare le concessioni demaniali marittime”.

Concessioni balneari a Roma

Il Campidoglio, con una determinazione dirigenziale dell’aprile 2024, aveva prorogato le concessioni balneari di Ostia, “in essere al 31 dicembre 2023”, fino alla fine del 2024. Una decisione quasi obbligata per il Comune di Roma che non aveva ancora un bando pronto. Gara che, adesso, deve arrivare nel più breve tempo possibile perché, sottolinea l’Antitrust, le nuove procedure selettive dovranno concludersi “non oltre il 31 dicembre 2024, informando tempestivamente l’Autorità in merito agli sviluppi delle attività propedeutiche all’espletamento delle procedure”.

Roma, come detto, aveva deciso di prorogare quasi tutte le concessioni scadute, con qualche eccezione di lusso. Occorre però ancora attendere, a livello locale, le indicazioni che arriveranno dalla definitiva redazione del Piano di utilizzo degli arenili ed a livello nazionale i decreti attuativi della legge sui balneari voluta dal governo.

Concessioni balneari a bando

La posizione dell’Antitrust ha un valore fondamentale per Roma. il Garante, di fatto, ha dato il via libera alle gare per rinnovare le concessioni di 44 stabilimenti di Ostia, iniziativa fortemente osteggiata dai balneari. Di recente, inoltre, il Consiglio di Stato aveva affermato il principio secondo il quale si possono prevedere delle proroghe “tecniche” per “il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle gare”.

Task force

È al lavoro, intanto, la task force del Comune di Roma, composta da architetti e tecnici, per verificare le “consistenze” degli impianti presenti. Una fotografia della situazione attuale in vista di un bando che farà la storia di Ostia dove, ormai più di 20 anni fa, erano state date in concessione le spiagge ai privati.