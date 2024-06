Canili e gattili privati, il comune sospende il bando: esultano gli animalisti

Che succede al bando con cui l’amministrazione doveva reperire strutture private per l’accoglienza di cani e gatti in esubero rispetto alle strutture pubbliche? Da una settimana la gara è stata sospesa, con grande soddisfazione degli animalisti.

La motivazione del Campidoglio

Ufficialmente il motivo per cui è fermo l’accordo quadro, del valore di 6,7 milioni di euro, va ricercato in problematiche di natura tecnica. “I termini della procedura risultano sospesi” si legge sul sito del Campidoglio, “a causa di malfunzionamenti della piattaforma di approvvigionamento digitale”. E restano tali “per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento. Solo che, quella comunicazione, risale a giovedì 13 giugno. Da allora è passata praticamente una settimana senza ulteriori comunicazioni.

La protesta degli animalisti

Va detto che, su piattaforma change.org, era stata pubblicata una petizione finalizzata a chiedere il “ritiro del bando di gara comunale per selezionare le strutture private”. Quella raccolta firme, in una decina di giorni, è stata sottoscritta da oltre 1105 persone. Perché veniva contestato il bando? L’elenco delle motivazioni è ampio. Tra queste i costi della fidejussione, pari all’1% (come previsto dal codice degli appalti) sul valore complessivo della gara, pari a 6,7 milioni di euro. Difficile però, per piccole realtà, garantire una somma pari a 67mila euro.

Altro aspetto contestato è quello della distanza. Il Campidoglio aveva promesso di “limitare la partecipazione agli organismi che mettono a disposizione una struttura all’interno della regione Lazio”. E pertanto era stato considerato come “criterio premiante” una minore distanza rispetto al canile pubblico della Muratella. Ma al riguardo, hanno sottolineato gli animalisti, “non esiste nessun meccanismo premiante rispetto alla minore distanza della struttura rispetto al Canile di Muratella. Esiste invece un chiaro riferimento – hanno fatto notare – che indica come preferibile la presenza della struttura nel territorio della provincia o della regione”.

Soddisfatti per la sospensione

"La gara per la selezione dei canili e gattili privati indetta dal Comune di Roma è stata sospesa. Siamo stati i primi consiglieri a chiederlo evidenziando un lungo elenco di criticità presenti nella procedura di gara e, quindi, siamo soddisfatti di questo primo risultato e apprezziamo la scelta fatta di sospendere il bando in attesa delle opportune modifiche - hanno commentato Dario Nanni, presidente della commissione capitolina Giubileo 2025 e Simonetta Novi, Consigliera del Municipio VIII - Mentre la petizione che abbiamo lanciato ha superato le 1100 firme, è importante riconoscere premialità per le strutture romane e abbassare le fidejussioni richieste che nella prima versione superavano i 100.000 euro”.

Un'altra criticità da correggere

Tra gli aspetti criticati dal bando, anche il fatto di considerare “l’assistenza continua” come un elemento “non obbligatorio dell’offerta, ma premiante”. Ma questo non consente di calibrare le ore di lavoro sulle effettive esigenze degli animali. Il risultato, secondo Novi e Nanni, sarebbe quello di “trasformare le 12 ore settimanali di supporto infermieristico” queste sì richieste, in “168 ore a settimana (24h per sette giorni) con indebito arricchimento per l’amministrazione”.

A fronte di tutte le criticità riscontrate, la sospensione del bando viene letta come un’occasione “per correggerlo e ripubblicarlo”. Sarebbe comunque destinato ad accogliere gli animali in esubero rispetto ai canili ed ai gattili di gestione comunale.