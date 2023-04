Dopo le critiche Ama ritira il bando per la raccolta degli abiti usati della Capitale

Il bando è stato ritirato, tanto che sul portale relativo alle gare compare già tra quelli “archiviati”. Ama ha deciso di fare dietrofront e mettere in soffitta, almeno per il momento, la gara per assegnare il servizio di raccolta e gestione dei “vestiti usati”. Inesattezze e, soprattutto, richieste esagerate per le cooperative che sarebbero dovute andare ad espletare il servizio hanno spinto la municipalizzata a sospendere la gara per riproporla in futuro con le dovute modifiche.

La gara

La gara, divisa in 5 lotti, riguardava tutti i municipi di Roma esclusi l’I, VIII, IX e X, il cui servizio di raccolta era stato già affidato, il 6 febbraio, alla cooperativa La Fenice. Il primo lotto riguarda il II municipio, dove ci sono 112 contenitori per un totale di 225 mila euro. Il lotto 2, 250 contenitori per 520 mila euro, riguarda i municipi III e XV. Il lotto numero 3 è quello più remunerativo: abbraccia i municipi IV, V, VI e VII con 339 contenitori e 722 mila euro. II municipi XI e XII sono stati inseriti nel lotto 4 (206 contenitori per 365 mila euro) mentre l’ultimo lotto riguarda i municipi XIII e XIV per un valore di 380 mila euro con 188 contenitori da gestire. Il valore totale dell’appalto ammonta a 2 milioni e 212 mila euro per 24 mesi di servizio.

Valori stimati

Nel capitolato di gara si spiega, però, che i numeri relativi ai cassonetti e, soprattutto, alle tonnellate di abiti raccolti “sono stati stimati, al meglio delle attuali possibilità, sulla base dei dati di servizio acquisiti dalla Stazione Appaltante nel periodo aprile 2021-marzo 2022”. Un intervallo di tempo “caratterizzato dalla ripresa economica successiva alla fase emergenziale dell’anno 2020”. Per questo, si stima che i dati potrebbero in realtà essere maggiori di “circa il 20%”, fattore “che dovrà essere quindi tenuto in considerazione da parte dei concorrenti”. Se questa stima dovesse poi verificarsi, chi gestirà il servizio “dovrà comunque garantire l’esecuzione” dello stesso “senza per ciò avere null’altro a pretendere oltre quanto dovuto, per i quantitativi di indumenti raccolti, sulla base dell’offerta formulata in sede di gara”. L’operatore, insomma, rischia di vedere aumentare il lavoro che andrà a svolgere senza percepire un adeguamento economico.

Gestione dei contenitori

Tra le varie mansioni previste dal capitolato ce n’è una, in particolare, che ha messo in difficoltà gli operatori interessati. Il vincitore di ogni di lotto, prima di far partire il servizio, dovrà verificare che i contenitori sul territorio siano effettivamente quelli segnalati da Ama nei documenti di gara. Poi, dovrà verificare “tempestivamente, per tutte le postazioni” la corretta rilevazione dei transponder di dotazione di ciascun singolo contenitore, assicurandosi che funzionino e, eventualmente, sostituirli “a cura ed oneri integrali del prestatore”. Questo vuol dire che Ama non conosce, al momento, quanti trasponder funzionino. Toccherà a chi vincerà la gara fare questa “scoperta” e, eventualmente, spendere soldi, che non verranno rimborsati, per riparare o sostituire quelli rotti.

Lavaggio e manutenzione

Ci sono altre operazioni sui contenitori “a totale onere del prestatore, senza che lo stesso abbia null’altro a pretendere”. Entro il termine di dieci giorni dalla data di avvio del servizio, chi gestirà la raccolta dovrà provvedere “al primo lavaggio di competenza di tutti i contenitori”, rimuovendo inoltre scritte, cartelli ed adesivi. Ama, in questo caso, provvederà a fornire nuovi adesivi ufficiali che dovranno essere applicati sui contenitori dai gestori del servizio. Insomma, un’ulteriore spesa quantificabile solo dopo la chiusura della gara.

Secondo livello

La gestione dei contenitori stride, poi, col fatto che queste prestazioni siano qualificate come “secondarie” rispetto, ovviamente, alle attività di raccolta e conferimento degli ambiti. Però, in fase di attribuzione dei punteggi tecnici, ben 20 punti sono previsti “qualora venga offerto un sistema di monitoraggio dello stato di riempimento dei contenitori (con almeno 48 rilevazioni per ogni giorno, domenica e festivi inclusi), attraverso un software gestionale, completo di relativi sensori da posizionare all’interno del vano di carico dei contenitori”. Per fare un esempio, la voce “periodicità della vuotatura” vale appena 10 punti, il lavaggio dei contenitori 6 punti.

Costi ulteriori

Le sorprese, poi, non finiscono qui. Il concorrente dovrà prevedere un sistema di alimentazione elettrica delle apparecchiature installate nei contenitori, “tramite batterie e/o pannelli solari e/o altro, adeguato alle condizioni esistenti del parco dei contenitori”. Questo potrebbe diventare un boomerang per gli aspiranti gestori del servizio visto che “il sistema proposto dovrà essere installato anche sugli eventuali ulteriori contenitori, aggiuntivi rispetto al numero indicato nel capitolato tecnico, posizionati successivamente l’inizio del servizio” o “posizionati in sostituzione di contenitori già presenti sul territorio ma non più efficienti”. Si tratta, quindi, di ulteriori soldi da spendere, impossibili da prevedere in fase di gara visto che il monitoraggio e la verifica dei contenitori avverrà solo dopo l’aggiudicazione dei lotti.

Altre criticità

Daniele Diaco, consigliere capitolino del M5S, aveva sottolineato il problema della manutenzione dei contenitori come elemento che avrebbe messo in difficoltà le cooperative. Inoltre, aveva puntato il dito contro la necessità, per i concorrenti, di “assumere personale con competenze iper-qualificate” e la “discriminazione delle Coop sociali che hanno anche in carico persone svantaggiate”. Un altro problema era legato ai punteggi per l’utilizzo di mezzi elettrici visto che “in commercio, pur volendo fare un investimento tanto oneroso, al momento si trovano solo mezzi di bassa portata da 35 ql”.