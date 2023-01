La gaffe della senatrice Fdl: "Dal Comune 23 milioni per una casa per rifugiati Lgbt+"

Scoppia la polemica sul bando di gara che il dipartimento politiche sociali e salute del Campidoglio ha pubblicato a metà dicembre per la realizzazione di progetti di accoglienza per rifugiati sul territorio comunale.

Oggetto del botta e risposta tra Demos - area cui appartiene anche l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Roma, Barbara Funari - e Fratelli d’Italia (tramite la senatrice Lavinia Mennuni), il lotto che riguarda l’accoglienza di rifugiati Lgbt+, e che prevede l’individuazione di una struttura residenziale che ne possa accogliere 10. Struttura che, stando a quanto dichiarato da Mennuni, sarebbe “una casa da più di 23 milioni di euro da realizzarsi nella Capitale”.

La senatrice Mennuni attacca: "Revoca immediata del bando"

“Se fosse confermata questa notizia non potremmo che far risaltare la inopportunità di simili provvedimenti adottati dall'amministrazione Gualtieri anche per la elevata spesa che comporta a fronte delle reali necessità dei cittadini romani - ha detto Mennuni commentando il bando di gara - I seri problemi che Roma ha, sia in termini sociali che di accoglienza o di politiche a sostegno della maternità, natalità, infanzia, soprattutto nella presente contingenza difficile, richiede una diversa pianificazione dell'utilizzo delle risorse”.

Citando poi l’accoltellamento avvenuto a Termini qualche giorno fa, la senatrice Fdl chiede “la revoca immediata di tale bando e una modifica programmatica, operativa e di interventi per la Capitale che a breve dovrà accogliere non solo turisti ma anche i pellegrini e che deve cambiare passo se intende presentarsi al meglio anche per concorrere ad eventi di rilievo internazionale come l'Expo. Roma deve tornare ad essere sicura, vivibile e autenticamente accogliente".

Demos: "La destra al governo getta la maschera"

A Mennuni ha risposto Gianluca Cavino del direttivo romano di Demos, che ha sottolineato come “la senatrice sbaglia anche la cifra, non si tratta di 23 milioni, ma di 480.000 euro. Inoltre, con molta probabilità, non conosce che questo bando è inserito nel rilancio del Servizio Roxanne, il servizio sull'antitratta che Roma Capitale ha attivo da oltre 20 anni e che l'assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale ha voluto fortemente rilanciare e riaggiornare".

Cavino prosegue chiarendo che il progetto Roxanne - inaugurato nell’ormai lontano 1999 - necessitava di un aggiornamento, tenuto conto che “nel tempo le tipologie di sfruttamento degli esseri umani sono fortemente mutate, così come ne è mutato il genere. Prima lo sfruttamento era tipicamente sessuale, oggi investe diversi altri campi, da quello lavorativo fino ad arrivare all'accattonaggio. Prima erano le donne maggiormente colpite, ora ci sono percentuali preoccupanti anche di uomini, minori e persone transgender. Per questi motivi si è voluto dedicare una casa rifugio alle persone transgender vittime di tratta. Affrontare queste tragedie con superficialità e ponendo altre priorità, mi risulta decisamente razzista".

Cosa prevede il bando per l'accoglienza dei migranti del Comune

Quanto ipotizzato da Mennuni è, in effetti, impreciso. Se è vero infatti che il bando pubblicato a metà dicembre e in scadenza il 20 gennaio prevede (per la prima volta, tra l'altro) di individuare immobili da destinare all’accoglienza di rifugiati appartenenti alla comunità Lgbt+, e che tra i requisiti viene indicata la localizzazione “in zone centrali”, lo stanziamento previsto è di 493.200 euro lordi. Per l’accoglienza il capitolato prevede inoltre uno stanziamento procapite di 45 euro al giorno.

I 23 milioni di euro cui fa riferimento la senatrice sono invece la cifra destinata al lotto 1, ovvero a progetti di accoglienza e integrazione in favore di adulti e famiglie di rifugiati in centri con capienza da 31 a 70 posti, per un totale di 560 posti. Centri, dunque, di grandi dimensioni, caratterizzati dalla continua disponibilità all'accoglienza di adulti singoli, nuclei familiari e nuclei monoparentali, dove è prevista la presenza di un operatore ogni 8 persone accolte e personale anche in orario notturno.