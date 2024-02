Soldi senza bando, la cultura romana mette Gotor spalle al muro: "Servono risorse e un tavolo di programmazione"

Il 21 febbraio numerose realtà culturali di Roma hanno incontrato l'assessore Miguel Gotor. Oggetto del confronto è stata la situazione critica in cui versa l'organizzazione di eventi nella Capitale, a detta di chi tenta di animarli ogni anno e i criteri di assegnazione dei fondi. A scoperchiare il vaso di Pandora, infatti, è stata la decisione della giunta di dedicare una parte sostanziosa del budget, 250mila euro, al Cinema in Piazza del Piccolo America, inserito in una delibera ad hoc insieme ad altre 8 progetti. Ed escludendone, ad oggi, decine di altri. Un incontro che ha parzialmente deluso i partecipanti, anche se successivamente è arrivata l'attesa risposta dell'assessore.

Gotor incontra le realtà culturali di Roma

A spingere l'assessore alla Cultura Mighel Gotor a convocare le organizzazioni, gli enti del terzo settore di ambito culturale e le associazioni è stata una lettera, inviata proprio all'indomani della pubblicazione della delibera che ha stanziato i fondi per il Cinema in Piazza. Un risultato al quale ha lavorato anche la presidente della commissione cultura, Erica Battaglia. Le sensazioni degli interessati, però, non sono positive: "Come firmatari e firmatarie della lettera - commenta Arci Roma, che coordina il "movimento" - ci aspettavamo risposte limpide e concrete sulle questioni contingenti (assegnazioni dirette), ma anche sui temi di cui l’amministrazione è a conoscenza ormai da due anni e mezzo (spazi ridotti, risorse insufficienti, tempistiche inadatte dei bandi) e che ribadiamo incessantemente in ogni occasione e da più parti. Ci asteniamo dal giudizio prima di ricevere le risposte scritte (che riporteremo alla città) promesse entro i prossimi due giorni, ma non possiamo nascondere la nostra insoddisfazione e il nostro disappunto nel constatare ancora una volta l’immobilismo e le modalità opache di questa amministrazione".

Il nodo delle risorse stanziate senza bando

Sul tavolo, srotolata di fronte all'assessore, una lunga pergamena. Al suo interno, una lista di centinaia di festival, kermesse, rassegne e manifestazioni "che ogni anno, da molti anni, si svolgono a Roma grazie alla cura, all'intraprendenza e alla professionalità di un complesso e articolato ecosistema di operatori culturali, da soggetti informali a reti di associazioni strutturate". Il titolo della pergamena è indicativo e provocatorio: "Progetti di eccezionale rilevanza pubblica per la città". E' la dicitura utilizzata dal regolamento sull'assegnazione diretta dei fondi, decisa da una delibera consiliare del 2022 e che ha permesso di concedere 250mila euro a gennaio, in ampio anticipo, agli organizzatori del Cinema in Piazza. Il messaggio all'amministrazione di centrosinistra è chiaro: "Ci sono tanti altri progetti di eccezionale rilevanza, perché a loro restano le briciole?".

La risposta dell'assessore

Gotor, come promesso, il 23 febbraio ha fatto arrivare una risposta ufficiale. Nella quale difende la scelta di premiare determinate progettualità e al contempo sottolinea le differenze esistenti tra chi viene ricompreso nella delibera di assegnazione diretta e chi passa per un avviso pubblico: "Chi partecipa alla sezione 2 dell'avviso pubblico dell'Estate Romana - scrive l'assessore - allo scopo di svolgere attività culturali in aree caratterizzate per l'elevata attrattività di pubblico, ha una differenza oggettiva con chi, invece, accede ai fondi per l'eccezionale rilevanza pubblica del progetto. E in ogni caso anche per chi prende parte all'avviso pubblico e lo vince, riceve dei vantaggi economici". Una "diversità oggettiva" che per Gotor "si riverbera necessariamente anche sotto il profilo delle risorse assegnabili", calibrate "secondo criteri esclusivamente funzionali all'incremento dell'offerta culturale pubblica".

"Fondi affidati con rigore"

L'assessore, poi, cerca di fugare ogni dubbio sulla regolarità degli affidamenti diretti: "I tempi sono più veloci perché dipendono dalla giunta - la sintesi del suo pensiero messo nero su bianco - mentre per l'avviso pubblico ci sono passaggi obbligati e complessi. Ma ciò non significa, per il primo caso, che non si osservino rigidi protocolli e non si chiedano puntuali rendicontazioni e garanzie".

Il tavolo di co-progettazione fermo al palo

L'aria che tira, però, non sembra buonissima. Anche perché da luglio 2023 le realtà culturali di Roma attendono che prenda piede il tavolo di co-progettazione e co-programmazione promesso a inizio mandato: "È evidente la delusione per un cambio di passo promesso in campagna elettorale - scrivono da Arci Roma -, ma di cui non ci sono tracce in nessun processo promosso da questa amministrazione. Una su tutte la mancata implementazione del tavolo di co-programmazione previsto, per altro, non solo nel programma elettorale di Gualtieri, ma nel Codice del Terzo Settore come modalità di amministrazione condivisa".

Le risorse capitoline "succhiate dalle partecipate"

Gotor, in ogni caso, sia durante l'incontro sia nella risposta scritta, ha mostrato ampi margini di dialogo:"Rivediamoci anche tra una settimana" le sue parole faccia a faccia. I nodi però restano e sono anche economici: secondo quanto riferisce chi era presente all'incontro, l'assessore avrebbe lamentato una polarizzazione delle risorse sulle partecipate della cultura, vere e proprie idrovore di fondi per le casse capitoline. Per Arci Roma, l'assessore "ha ammesso il divario tra le parole d’ordine con cui la Giunta s’era proposta alla città e la centralizzazione del sistema culturale capitolino, in cui due partecipate monopolizzano buona parte delle risorse a discapito della biodiversità del tessuto delle culture diffuse". Per questo, come confermato anche dal consigliere di SCE Alessandro Luparelli, presente all'incontro al pari della presidente della commissione cultura Erica Battaglia "un momento cruciale sarà quello di luglio, quando si discuterà l'assestamento di bilancio e andranno reperite risorse ulteriori per il mondo della cultura a Roma, che ormai non ha quasi pari in Italia a livello contemporaneo. Ci sono delle difficoltà, è evidente. A breve chiederemo un incontro della maggioranza per discuterne".