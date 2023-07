La banda dei vigili sarà "sfrattata" dal suo quartier generale

Da oltre due anni la banda della Polizia Locale di Roma Capitale prova le sue esibizioni al gelo d'inverno e al caldo torrido d'estate. Il motivo? Lo avevamo raccontato già a marzo: l'impianto di climatizzazione è rotto. Nonostante uno stanziamento di 40.000 euro approvato negli scorsi mesi, ma a quanto pare non ancora reso esecutivo dagli uffici dei lavori pubblici del Comune. Il problema, però, non è solo questo. La banda, infatti, prima dei Giubileo 2025 dovrà andarsene: nell'ex palestra GIL all'interno del Parco del Celio, quartier generale dei caschi bianchi musicisti dal 2000, sorgerà il museo della Forma Urbis.

La banda della Polizia Locale nell'ex palestra al Celio

Una provvisorietà, quella della banda, che è durata parecchio. Parliamo di uno spazio all'interno del Parco del Celio, quindi nell'area archeologica del Colosseo sotto vincolo e gestita dalla Sovrintendenza. In quella palestra ex GIL, costruita nel 1929 durante il Ventennio Fascista, gli agenti svolgono il loro lavoro, provando le esibizioni ogni giorno. Il 24 luglio la commissione patrimonio si è riunita, su richiesta del consigliere della Civica Raggi, Antonio De Santis, per discutere della situazione in cui si trovano gli agenti, ma quasi subito la discussione ha preso una piega differente, che ha sorpreso più di un presente. Infatti il tema non è più (e non solo) se e quando verranno spesi i 40.000 euro messi a bilancio dal Campidoglio, dopo una mozione presentata dalla Civica Raggi, per evitare geloni d'inverno e svenimenti d'estate, ma dove ricollocare la banda che non può più restare al Celio.

L'annuncio dell'assessorato: "Apriremo un museo, c'è conflitto tra vigili e Sovrintendenza"

Intanto, partiamo da una certezza: il dipartimento Csimu, rappresentato in commissione da Antonio Serafini, non ha saputo fornire informazioni rispetto alle tempistiche dei lavori per l'impianto di climatizzazione.: "Invieremo una nota - ha detto Serafini - per capire se c'è stata esecuzione dell'emendamento". Inoltre, il dipartimento non era a conoscenza del progetto del museo archeologico, ma era in ottima compagnia. A rendere edotti i consiglieri e le consigliere, ma anche i sindacalisti presenti in rappresentanza degli agenti componenti della banda, è stato l'assessorato alla Cultura per voce di Federico Stolfi, staff di Miguel Gotor: "C'è una progettualità importante, partita ancor prima dell'amministrazione Gualtieri - spiega - ed è una situazione spiacevole perché mette in conflitto due istituzioni storiche e importanti della nostra città ed entrambe vanno ascoltate. Il museo della Forma Urbis rappresenterà una delle più importanti testimonianze archeologiche provenienti dall'Antica Roma. Uno spazio culturale importantissimo che contribuirà all'attrattività di Roma. L'assessore ha chiesto da poco al capo di gabinetto Alberto Stancanelli di attenzionare la questione, perché a quanto sembra la sala prove della banda servirà per ampliare il museo, ma la banda dal canto suo necessita di uno spazio". Il progetto del museo è stato finanziato anche grazie al secondo Dpcm sul Giubileo 2025, questo significa che il cantiere dovrà partire entro la fine del 2023 per essere completato nel 2025.

"I lavori vanno conclusi entro il 2025"

Una situazione complessa che anche il sovrintendente, Claudio Parisi Persicce, ha illustrato dettagliatamente, non lasciando spazio a possibili passi indietro: "Dal 2008 l'area del Celio è parco archeologico - ricorda in premessa - e già sono stati stanziati fondi per la sistemazione, tra le altre cose, della sala destinata all'esposizione della Forma Urbis, che ricordo non è visibile al pubblico da quasi cento anni. La destinazione dell'ex palestra GIL, inoltre, è stata confermata con il finanziamento garantito dal sindaco Gualtieri in qualità di commissario del Giubileo 2025. Abbiamo più volte incontrato la Polizia Locale, che ha sempre sostenuto l'inidoneità della sede in quanto piccola e non adeguatamente attrezzata per le prove. La ricerca di una sede alternativa è stata al centro della discussione in diversi incontri, c'era anche un progetto. La collocazione della banda è temporanea, sono stati fatti dei lavori per far sì che potesse restare, come per esempio una gradinata. Rispetto alla convivenza tra noi e la banda, come già esposto al comandante Ugo Angeloni, non si tratta solo di separare il sistema d'allarme, ma anche fisicamente i due spazi". Riguardo all'intervento sull'impianto di condizionamento, Parisi Persicce mette all'angolo il dipartimento lavori pubblici: "Ci avevano scritto il 21 marzo - conclude - affermando che avrebbero aggiudicato la ditta entro fine marzo, stipulando il contratto entro metà aprile con lavori da finire a metà giugno". Ma a quanto pare nulla sarebbe stato fatto.

L'alternativa è una sede all'Appio Latino

Dove andrà, quindi, la banda della Polizia Locale di Roma Capitale? Quasi sicuramente a via Macedonia, quartiere Appio Latino. L'edificio, che già ospita uffici dei vigili urbani, necessita di importanti lavori di adeguamento quantificati in circa 700.000 euro. Spostamento di cui l'assessorato al patrimonio era stato informalmente messo a conoscenza da Walter Tocci: "Quando ha iniziato ad occuparsi del riassetto dell'area archeologica centrale - spiega Tobia Zevi, l'assessore - mi disse quegli spazi servivano alla Sovrintendenza per il progetto di riassetto. E seppi sempre in quel contesto che c'era disponibilità da parte del Corpo per uno spostamento a via Macedonia. Poi però non ho avuto aggiornamenti, noi ovviamente siamo a disposizione se ci fosse bisogno di trovare alternative".

Angeloni: "Senza l'alternativa tutti questi progetti non sarebbero fattibili"

Ha una sfumatura amara l'intervento del comandante Ugo Angeloni: "Adesso è tutto molto più chiaro - dice -. Andremo a via Macedonia dopo la ristrutturazione, che riguarderà un decimo dell'intero edificio. E questa è la condizione necessaria affinché tutti i progetti oggi illustrati vengano realizzati, perché la banda senza un luogo per provare non può essere funzionale. Voglio sottolineare la forza, la pazienza e la resilienza dei miei uomini e delle mie donne che hanno superato ogni asperità, il freddo e il caldo, strumenti di valore stipati in furgoni dentro depositi di fortuna, luoghi per spogliarsi non adeguati. Vorrei capire lo stanziamento per il condizionamento se è stato fatto, a favore di chi, qual è il soggetto attuatore. Da quando sono comandante, gennaio 2021, c'è questo problema e non è mai stato risolto". Un'amarezza che si fa quasi rabbia nelle parole di Assia Corsi della Cgil: "Sono smarrita e sbigottita - esordisce - perché abbiamo sempre cercato confronti e oggi sappiamo che andremo verso la non convivenza tra le due realtà. Almeno è un punto fermo su cui lavorare. Certo, dite che siamo una stella polare e un fiore all'occhiello, ma questa stella si sta spegnendo e il fiore lo annaffiamo noi, a spese nostre, tutti i giorni. E nonostante ciò restiamo sospesi tra l'essere temporanei e l'essere definitivi in questa sede, con poca chiarezza e poche certezze".