"Sfrattati" dalla sala prove e senza alternativa. Nella banda dei vigili scatta la protesta

Lo “sfratto” è già deciso ed imminente ma le alternative non ci sono così nella banda musicale dei vigili di Roma è scattata la protesta.

La protesta della banda dei vigili

I musicisti, che da oltre mezzo secolo provano nell'ex palestra Gil all'interno del Parco del Celio, dovranno abbandonare la loro storica sede nella quale sorgerà un nuovo spazio espositivo. Si tratta del museo della Forma Urbis “che rappresenterà una delle più importanti testimonianze archeologiche provenienti dall'Antica Roma”, aveva fatto sapere l’assessorato capitolino alla Cultura.

I vigili restano senza sede: è stato di agitazione

La questione è nota da mesi, RomaToday ne scriveva a marzo, ma ad oggi, dopo commissioni e rimostranze dei membri del complesso, nulla si è mosso. Alla banda non sono state proposte alternative e così i musicisti rischiano di rimanere senza sala prove. Con gli strumenti silenziati e riposti nelle custodie.

“A tutt’oggi l’amministrazione non è stata in grado di proporre una sede alternativa che sia idonea ad accogliere il personale della banda e che rispetti le peculiarità di cui la stessa necessita. Né il Sindaco, né altri organi dell’amministrazione hanno dato rassicurazioni su quale ricollocazione, anche temporanea, potrà essere destinato il personale appartenente alla banda del Corpo della Polizia Locale” scrivono Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa. Da qui la proclamazione dello stato di agitazione "contro l’inerzia con la quale il Campidoglio ha affrontato la questione".

L’ex assessore al Personale: “Giunta Gualtieri prende in giro lavoratori”

“Mesi e mesi di prese in giro da parte di una Giunta che non ascolta minimamente le legittime istanze della banda e che, ad oggi, 'minaccia' concretamente la stessa di dover lasciare l'immobile nel quale, da anni, svolge le proprie prove, ossia il luogo di lavoro. Una situazione paradossale per dei musicisti, ma soprattutto per dei lavoratori che chiedono soltanto di esercitare l'attività per la quale sono retribuiti” ha commentato l’ex assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. “Si tratta di un'inerzia vergognosa e il tempo sembra essere davvero scaduto. Gualtieri dica chiaramente se la banda deve effettivamente lasciare la struttura di Parco del Cielo e, in caso affermativo, individui una sala prove nuova, idonea e dignitosa. In caso contrario, si attivi al più presto affinchè la sala venga messa nelle condizioni idonee allo svolgimento dell'attività”. La banda compie proprio in questi giorni il 153esimo anniversario della propria fondazione. Una ricorrenza amara per chi rischia di rimanere senza sede e senza musica.