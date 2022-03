Ucraina, il Campidoglio velocizza l'inserimento dei piccoli profughi nelle scuole

La giunta capitolina ha approvato una memoria che, nelle intenzioni, velocizza l'inserimento delle bambine e dei bambini ucraini nei nidi e nelle scuole primarie, attivando strumenti di "pieno sostegno" al diritto allo studio.

Nei prossimi giorni arriveranno ancora migliaia di mamme con minori al seguito, in fuga dai bombardamenti, dalla fame e dal freddo delle città accerchiate dalle forze armate russe. Alcuni bambini già hanno iniziato a frequentare le scuole dell'area metropolitana, altri lo faranno presto (e diverse scuole si stanno attrezzando, come a Monteverde e al Laurentino).

"Un gesto piccolo di fronte a un dramma così grande - fa sapere l'assessora alla Scuola Claudia Pratelli -, eppure importante, proprio perché le scuole, come diceva Maria Montessori, intervenendo alla radice della relazione fra uomini e donne e sul senso del nostro stare al mondo, sono il primo e fondamentale luogo di costruzione di pace".

"Anche per questo ho inviato una lettera a tutte le scuole di Roma - conclude l'assessora - proponendo di esporre la bandiera arcobaleno, come simbolo che renda visibile a tutti i bambini, le bambine e i genitori che entrano, alle persone che passano, alla città, l'impegno di ogni scuola per la pace".