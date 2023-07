Il Bambin Gesù nei locali dell'ex Forlanini: passi avanti verso il trasferimento 

Il trasferimento dell'ospedale Bambino Gesù nei locali dell'ex nosocomio del Forlanini inizia a prendere corpo. Ieri, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Dire, si è tenuta una riunione tecnica a Palazzo Chigi tra ministero della Salute, Regione Lazio (rappresentata da Giuseppe Pisano, capo di Gabinetto del governatore Francesco Rocca) e il Bambino Gesù, in cui l'amministrazione di via Cristoforo Colombo ha avanzato una proposta organica (e coperta da riservatezza) alla struttura sanitaria.

Adesso il Bambino Gesù dovrà valutare questo "passo in avanti" della Regione e decidere se accogliere la proposta in toto, in parte o rigettarla. "È stata una riunione interlocutoria, ma si sono registrati significativi passi in avanti", apprende l'agenzia Dire da fonti qualificate. A metà settembre ci sarà una nuova riunione del tavolo e sicuramente entro la fine dell'anno il Bambino Gesù la vicenda sarà chiusa, in un senso (quello del trasferimento della struttura al Forlanini) o nell'altro (le cose restano così come sono). Il governatore Rocca ha più volte detto della sua disponibilità (da ieri tradotta nei fatti) a cedere il Forlanini al Bambino Gesù.

Le opzioni in campo sono molteplici, l'ospedale potrebbe acquistare i locali, affittarli, ci potrebbe essere lo strumento del comodato d'uso. Di sicuro quei locali vanno ristrutturati e la Regione non sembra affatto intenzionata a sostenere quei costi.

Per ristrutturare l'intero complesso del Forlanini, una prima stima, precedente alla pandemia, fatta dall’Agenzia del Demanio, parlava di circa 250 milioni di euro per la sola ristrutturazione. Cifra imponente, che riguarda l'intero complesso. Insomma, il tema delle risorse economiche è tutt'altro che residuale "Al netto delle spese di ristrutturazione, per recuperare l’intero complesso del Forlanini – ha valutato Rocca – servirebbero circa, ma si tratta di stime approssimative, 500 milioni di euro. Certamente tutti questi soldi non li metterebbero la regione Lazio e i cittadini laziali, ma il Bambino Gesù che avrebbe in quel caso il legittimo interesse di offrire un servizio ancora più all’avanguardia, in termini di cura e di assistenza sanitaria".