“Il salvataggio è un servizio pubblico”, monta la protesta dei bagnini di Ostia: chiedono l’assunzione

Assunzioni stagionali ma a tempo indeterminato. È questa la richiesta che arriva dai bagnini di Ostia. Con uno striscione aperto sotto la sede del municipio X ed una lettera hanno spiegato cosa, secondo loro, dovrebbe fare l’amministrazione cittadina per garantire un servizio di salvamento adeguato. Un “servizio che è pubblico”, hanno ricordato, e che andrebbe quindi trattato di conseguenza, internalizzando chi lo fornisce.

Il servizio inadeguato degli ultimi anni

“Sono circa 8 anni anni che alle spiagge libere di Castel Porziano ed Ostia Ponente le cose non funzionano come dovrebbero” si legge nella lettera con cui i bagnini hanno avanzato la propria rivendicazione. E non ha funzionato anche perché “il servizio di salvamento è stato erogato, in alcuni mesi, solo il sabato e la domenica e questo ha provocato la morte di alcuni bagnanti”. Nel 2022 la ricerca del municipio di assistenti bagnanti è stata affannosa perché, il bando pubblicato, aveva consentito di individuare degli operatori solo per due spiagge libere su quattro di Ostia Ponente. Quest’anno la situazione è ancora peggiore.

Il bando flop del municipio

L’ultimo bando del municipio X, pubblicato a dicembre, si è rivelato un flop, perché, nessuna delle società che si erano candidate a svolgere il servizio, ha soddisfatto i requisiti richiesti. Ora sarà il comune, che dallo scorso novembre ha riaccentrato la gestione del litorale romano, a dover trovare una soluzione. Ma la stagione balneare è alle porte visto che, l’ordinanza che l’inaugura, è tradizionalmente firmata dal sindaco all’inizio di maggio.

I bandi fatti troppo tardi

Anche quest’anno, quindi, la ricerca di assistenti bagnanti sarà complicata. D’altra parte, hanno fatto notare i bagnini, “Di solito gli assistenti bagnanti chiudono i loro accordi a fine marzo per iniziare a lavorare il primo maggio. Ma con il comune gli esiti del bando arrivano a fine aprile inizio maggio, troppo tardi”. Il risultato è che molti hanno già trovato lavoro in altri comuni della costa laziale, prendendo accordi che non possono essere disattesi per i ritardi dell’amministrazione capitolina.

Perché l'assunzione è conveniente

L’internalizzazione del servizio è stato suggerito, recentemente, anche dal presidente della commissione municipale al turismo, Raffaele Biondo. Il municipio può però soltanto portare la proposta all’attenzione del comune a cui spetta l’onere di prendere una decisione. Per i bagnini l’assunzione, a Castel Porziano necessaria anche per sostituire gli assistenti bagnanti andati in pensione, potrebbe rivelarsi utile anche per un altro motivo. Quella spiaggia libera, “la più grande d’Europa” hanno ricordato “è spesso sporca, piena di rifiuti e con i bagni chiusi”. E cosa c’entrano bagnini? “I nuovi assistenti bagnanti – hanno suggerito i diretti interessati – se assunti per il servizio di salvamento, potrebbero anche svolgere mansioni aggiuntive”. Una ragione in più per non sottovalutare la loro richiesta.