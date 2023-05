Caos bagni pubblici: nel futuro tutti a pagamento e con un gestore unico

Migliorare l’offerta esistente, lavorando soprattutto sulla riqualificazione delle strutture fuori uso. E’ questa l’esigenza che è stata espressa dai commissari capitolini che, il 22 maggio, sono tornati a confrontarsi sul tema dei bagni pubblici.

Nel programma degli interventi previsti per il Giubileo del 2025, sono stati stanziati 3 milioni di euro per riqualificare i bagni esistenti e per crearne sei nuovi. Ma è soprattutto il primo fronte, quello della messa a regime delle strutture già realizzate, e spesso fuori uso, su cui l’amministrazione intende puntare. Perché però la scommessa sia efficace, è necessario puntare anche su una razionalizzazione del sistema perché oggi, sui “vespasiani”, regna il caos.

I bagni pubblici a Roma

Ci sono bagni presenti nelle aree verdi e nelle ville storiche che sono gestiti dal dipartimento ambiente attraverso due differenti lotti, ciascuno dei quali affidato ad una ditta. Esistono poi 28 SIA,i servizi igienici autopulenti, che sono stati realizzati per il Giubileo del 2000 e che, da alcuni anni, sono tornati sotto il controllo del dipartimento ambiente. Ma sono tutti chiusi. Poi ci sono quelli i cui bandi di gestione vengono curati dal dipartimento Turismo. Insomma una giungla che poi finisce per penalizzare l’utenza. Ed i giudizi dati dai turisti, intervistati dall’ Acos, lo dimostrano: i voti assegnati ai bagni pubblici romani superano di poco il 5.

I servizi igienici in funzione

Qual è la situazione? Fabio Mangani, il direttore del verde del Dipartimento Ambiente, nel corso della commissione Ambiente e Giubileo ha tirato le somme. “Abbiamo 2 contratti in essere, uno per ciascun lotto, e vanno entrambe in scadenza il 23 luglio. Il primo riguarda i bagni presenti in piazza del Colosseo, in via Garibaldi quindi al Gianicolo, alla passeggiata di Ripetta, alla salita del Pincio, a Castel Sant’Angelo, in piazza del Risorgimento, a parco Schuster ed a largo di porta Cavalleggeri”. E questi sono tutti in funzione ed a pagamento. Poi c’è un secondo lotto, caratterizzato dai servizi presenti nelle ville storiche. Si trovano a Villa Ada, a Villa Lazzaroni, a Villa Celimontana ed Villa Pamphilj, ma in quest’ultimo caso solo limitatamente all’ingresso di via Aurelia Antica 327.

I bagni fuori uso

A questi bagni se ne devono aggiungere altri 3 che “non sono attivi solo perché manca l’allaccio delle utenze e si trovano nella Valla delle Camelie, quindi alle Terme di Caracalla, e due a Villa Pamphilj, uno raggiungibile dall’ingresso di via Aurelia antica 183, l’altro dal lato di San Pancrazio”. Il Dipartimento ambiente ha però in gestione anche altri 5 bagni che, per ammissione del direttore, “necessitano d’interventi di totale ristrutturazione”. Si trovano a villa Paganini, a Villa Borghese in prossimità del laghetto, a largo San Sebastiani, nel giardino degli aranci e di nuovo a villa Pamphilj, ma in questo caso a ridosso dell’ingresso di via della nocetta 30.

In futuro tutti a pagamento

Otto bagni quindi, tra quelli affidati alla gestione del dipartimento ambiente, non sono in funzione. Gli altri hanno delle concessioni che sono in scadenza. “La nostra proposta – ha annunciato il direttore Mangani - è di valutare la riqualificazione dell’esistente ed una razionalizzazione” che potrebbe andare nel senso di “uniformare il pagamento, prevedendolo per tutti” con esclusione dei bambini sotto i 10 anni e delle persone con disabilità, come già avviene nel lotto di cui fanno parte i bagni del Colosseo, del Gianicolo, di parco Schuster. L’altra proposta del dipartimento è di “individuare un soggetto unico anche per quanto riguarda i bandi”, quindi con un solo ufficio a coordinare la gestione dei circa 70 bagni fanno attualmente parte del patrimonio cittadino e di cui una gran parte non sono in uso.

La prioritaria riqualificazione dei bagni esistenti

“Condividiamo la proposta avanzata dal Direttore di lavorare, in vista del giubileo, anche al recupero dei SIA realizzati nel 2020 che migliorerebbero notevolmente la presenza sul territorio di servizi già esistente – ha commentato il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri - Riteniamo siano servizi troppo spesso sottovalutati ed invece indispensabili, in chiave turista e giubilare, ma anche per i tanti cittadini romani che ne potrebbero beneficiare”. Bisogna però cominciare a mettere ordine, e per farlo c’è già una scadenza: luglio 2023. E’ quella la data entro cui bisogna prevedere l’affidamento dei pochi servizi igienici, attualmente funzionanti, presenti nelle ville storiche e nelle aree verdi.