Bagni pubblici a Roma: rotti e fuori uso, restano in funzione solo in centro

Quanti sono i bagni pubblici nella Capitale? Pochi, sicuramente. Ma ancora meno sono quelli presenti fuori dal centro storico. Basta scorgere la mappa dei “vespasiani” romani, per rendersi conto della loro distribuzione. Le zone più penalizzate dall’assenza del servizio, sono quelle periferiche. Non sempre per la mancanza dello spazio destinati ad accoglierli. In molti casi infatti i bagni ci sono, ma vanno sostituiti, ristrutturati, o addirittura rimossi. In sostanza, non sono disponibili.

Vespasiani concentrati nei parchi e nel centro

Dei cosiddetti “servizi igienici automatizzati”, se ne contano settanta a Roma. Ma quelli realmente operativi sono appena trentasei. Zone come piazza di Spagna, il Colosseo, la salita del Pincio, piazza Sidney Sonnino, rientrano nel novero delle aree dove i bagni sono in funzione. Anche le ville storiche, in larga parte, hanno i propri vespasiani operativi. E’ il caso di villa Pamphilj, di Villa Lazzaroni di villa Paganini. Nel caso di Villa Ada e villa Borghese, stanno invece per tornare in funzione.

Bagni rotti ai capolinea ed in periferia

Sono invece del tutto assenti in periferia. La zona più a sud ad esserne servita è quella della basilica di San Paolo. Mentre sono numerosissimi quelli chiusi che sono situati a ridosso delle aree mercatali (in via Locri ed in via Macaluso ad esempio, vale a dire vicino al mercato di via Sannio ed a quello di Marconi). Inutilizzabili sono anche tanti servizi igienici automatizzati che si trovano ai capolinea delle fermate Atac. Succede all’Appio Latino (piazza Zama) a San Giovanni (piazza re di Roma) sulla Tuscolana (piazza di Cinecittà) ma anche all’Eur (piazza dell’Agricoltura e via dell’Umanesimo) , alla stazione Tiburtina, a piazza Mancini. Una condizione che, inevitabilmente, non migliora il prolungarsi delle attese ai capolinea dei bus.

La gestione dei privati

Il tema della scarsa manutenzione dei servizi igienici pubblici, è stata più volte sollevata. Molti sono stati attivati durante il Giubileo del 2000, quando a garantirne il funzionamento era l’Ama. Dal 2015 la loro gestione è passata al dipartimento ambiente. E sempre nello stesso anno la società P.stop srl ha vinto una gara in virtù della quale hanno ottenuto la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di nove strutture nel centro storico. Funzionano e costano un euro.

L’intenzione del Campidoglio è di incrementare il numero, affidandosi sempre ai privati con l’idea di portare a settanta i bagni pubblici a disposizione di cittadini e turisti. Un’operazione di cui si è discusso anche in commissione ambiente senza che, però, siano ancora conosciuti i dettagli del presunto “piano”. In sostanza per togliere i lucchetti ai vespasiani chiusi ai capolinea dei bus, l’amministrazione sembra orientata a puntare sulle sponsorizzazioni di aziende. Dando per scontato che ci siano privati pronti a sostenere questa operazione. Un’opzione tutta da verificare visto che, ad oggi, si sono mostrati interessati solo al centro storico.

INDIRIZZI FUNZIONA NON FUNZIONA Piazza Balsamo Crivelli DA RISTRUTTURARE Via Manlio Gelsomini (Area Verde) S.I.A. DA RIMUOVERE Piazzale Clodio S.I.A. DA SOSTITUIRE Viale Mazzini S.I.A. DA RIMUOVERE Viale Giulio Cesare (ex Capolinea Cotral) S.I.A. DA SOSTITUIRE Via Locri (Mercato Via Sannio) S.I.A. DA SOSTITUIRE Via Locri (Mercato Via Sannio) S.I.A. DA SOSTITUIRE Piazza Mancini angolo Via Longhi (capolinea ATAC) S.I.A. DA SOSTITUIRE Piazza Mancini angolo Giardini Viale Pinturicchio

(parcheggio) S.I.A. DA SOSTITUIRE Viale De Coubertin (Area Verde) S.I.A. DA SOSTITUIRE Piazzale Stazione Tiburtina (Capolinea ATAC) S.I.A. DA SOSTITUIRE Via Pietro l'Eremita (parcheggio) S.I.A. DA SOSTITUIRE Largo Fausta Labia (Capolinea ATAC) S.I.A. DA SOSTITUIRE Piazza Primoli-Largo Pugliese (Capolinea ATAC) S.I.A. DA SOSTITUIRE Grotte Celoni (parcheggio ATAC) S.I.A. DA SOSTITUIRE Piazza dei Re di Roma (Area Verde-Metropolitana) S.I.A. DA SOSTITUIRE Piazza Zama (Capolinea ATAC) S.I.A. DA SOSTITUIRE Piazza di Cinecittà (Capolinea ATAC-Municipio) S.I.A. DA SOSTITUIRE Piazza Rufino (parcheggio di scambio) S.I.A. DA SOSTITUIRE Piazza dell'Agricoltura (Capolinea ATAC) S.I.A. DA SOSTITUIRE Piazzale P.L. Nervi - Via Umanesimo (Capolinea ATAC) S.I.A. DA SOSTITUIRE VIa F.T.Marinetti (Area Verde) S.I.A. DA RIMUOVERE Via Damiano Macaluso (Mercato) S.I.A. DA SOSTITUIRE Via Portuense (Porta Portese - fronte Oasi Felina) S.I.A. DA SOSTITUIRE Via Portuense (Porta Portese - fronte Oasi Felina) S.I.A. DA SOSTITUIRE Via Sergio I angolo Via Gregorio VII S.I.A. DA SOSTITUIRE Via Mattia Battistini S.I.A. DA RIMUOVERE Via Luigi Amoroso (Mercato) S.I.A. DA SOSTITUIRE Piazza del Colosseo IN FUNZIONE Via Valle delle Camene (Pass.ta Archeologica) IN FUNZIONE Villa Celimontana IN FUNZIONE Parco San Sebastiano DA RISTRUTTURARE Piazza S. M. Liberatrice IN FUNZIONE Piazzale Garibaldi IN FUNZIONE Piazza di Spagna IN FUNZIONE Passeggiata di Ripetta IN FUNZIONE Via XX Settembre IN FUNZIONE Piazza di Porta Maggiore IN FUNZIONE Largo di Villa Peretti IN FUNZIONE Piazza dell'Esquilino IN FUNZIONE Via Zanardelli IN FUNZIONE Salita del Pincio IN FUNZIONE Piazza di Porta San Giovanni IN FUNZIONE Piazza della Città Leonina IN FUNZIONE Parco Adriano IN FUNZIONE Piazza Risorgimento IN FUNZIONE Piazza Sidney Sonnino IN FUNZIONE Villa Ada (Via di Ponte Salario) DI PROSSIMA APERTURA Villa Ada DI PROSSIMA APERTURA Villa Borghese (Giardino del Lago) DI PROSSIMA APERTURA Villa Borghese Villa Borghese (Casa del Cinema) IN FUNZIONE Villa Paganini IN FUNZIONE Via Fortifiocca (Villa Lazzaroni) IN FUNZIONE Basilica di San Paolo IN FUNZIONE Villa Pamphili (Via Aurelia Antica) IN FUNZIONE Villa Pamphili (adiacente Via di San Pancrazio) DA RISTRUTTURARE Villa Pamphili (Viale 8 Marzo) IN FUNZIONE Villa Pamphili (Via Nocetta) DI PROSSIMA APERTURA Largo Porta Cavalleggeri IN FUNZIONE Via di Carlo Felice IN FUNZIONE Piazza Vittorio IN FUNZIONE Roseto Comunale DA RISTRUTTURARE Giardino degli Aranci DI PROSSIMA APERTURA Villa Aldobrandini Villa Fiorelli Parco della Cellulosa DA RISTRUTTURARE Parco di Castelfusano IN FUNZIONE Via Fra Albenzio DA RISTRUTTURARE Parco Virgiliano (Via Nemorense) IN FUNZIONE

Le incertezze legate alle sponsorizzazioni

“La Lega è favorevole all’ampliamento del servizio, ma serve un programma serio, con fondi, progetti e tempi certi, non una questua alla ricerca di sponsor che potrebbero non arrivare mai. Il piano proposto è interessante ma per ora è sulla carta e solo alcuni ‘vespasiani’ saranno davvero aperti” ha spiegato il capogruppo leghista Fabrizio Santori. A fronte di un’aspettativa molto alta, infatti, quelli che il dipartimento ambiente ha fatto sapere che entreranno in funzione sono appena 4 e si trovano: nel giardino degli Aranci, a villa Pamphilj all’altezza di via Nocetta, a Villa Ada all’altezza di via di Ponte Salario ed a Villa Borghese, nei pressi del giardino del lago. Occorre trovare i fondi per garantire la riapertura e la manutenzione di decine di servizi igienici che, lontani dal centro storico, restano inutilizzati.

“L’amministrazione non può sottrarsi ai suoi doveri, risparmi altrove, se deve, e non costringa i cittadini a non frequentare i parchi e i commercianti a difendersi quotidianamente dai bagni sporcati e in condizioni igieniche compromesse tali da generare un ulteriore costo in questo momento di grave crisi economica” ha sottolineato il consigliere Santori. La riapertura dei tanti servizi igienici oggi fuori servizio, è un tema che il Campidoglio deve tornare ad affrontare. Per i turisti, per i pellegrini in arrivo con il Giubileo ma anche per i tanti romani che, quotidianamente, sono costretti a pagarne l’assenza in ampi quadranti del territorio cittadino.