Roma verso il Giubileo senza bagni pubblici

Sul sito dell'Ama la pagina, aggiornata a 12 anni fa, ne indica 52, ma l'elenco in pdf non è consultabile. Il contact center di informazione turistica di Roma Capitale (lo 060608) li indica tutti "attualmente chiusi", tranne una decina interrati - una decina in tutta Roma - gestiti da privati. Il risultato? Girando per la città è davvero un'impresa trovare un bagno pubblico agibile. E se il servizio sarebbe comunque utile per gli stessi romani, in vista dell'Anno Santo il problema si pone ulteriormente.

Intanto, consultando semplicemente le fonti on line, e muovendosi per la città alla ricerca di un "vespasiano", appare chiaro che il servizio a oggi risulta ridotto ai minimi termini. Sul sito di Ama, dicevamo, ne vengono segnalati 52, ma cliccando l'elenco si finisce su "pagina non trovata", tra l'altro aggiornata al 2010. Di questi 52, poco più della metà sono di quelli monoblocco autopulenti, installati proprio per il Giubileo del 2000. Vi si accede pagando un euro. Ma, tra quelli chiusi (addirittura con inferriate) e quelli ricoperti di scritte e sporcizia, con gli scarichi rotti, allagati, senza ascensori (se interrati), è come se non ci fossero.

Funzionano solo i bagni privati

Piazza Re di Roma, via Sannio, piazza Zama, solo per dirne alcuni, inaccessibili e fatiscenti. Piazza Risorgimento, piazza del Colosseo, villa Pamphili, villa Ada, largo di Porta Cavalleggeri, sul sito dello 060608, risultano tutti "attualmente chiusi". Gli unici attivi e in buone condizioni sono quelli gestiti da privati. Piazza dell'Esquilino, Porta Maggiore, viale Carlo Felice, via Giuseppe Zanardelli, piazza di Porta San Giovanni, largo di villa Perfetti, piazza di Spagna, piazza della Città Leonina, piazza Santa Maria Liberatrice.

La società p.stop srl ha ottenuto anni fa - a seguito di un bando di gara indetto dal dipartimento Turismo, stavolta in vista del Giubileo straordinario del 2015 - l'affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione economica e funzionale di strutture di accoglienza turistica, integrate con servizi igienici pubblici interrati, nel centro storico. Costano un euro e funzionano. Però sono solo nove, in tutta la città. E sempre grazie a privati troviamo anche dieci bagni donna, quattro uomo più tre orinatoi, fasciatoio e bagno per disabili, in vicolo delle Palline, zona Borgo Pio. Un progetto di City Toilet.

A breve una commissione Giubileo

Interpellato sul caso, il consigliere della lista Calenda, Dario Nanni, si dice pronto a convocare una commissione Giubileo, convocando l'azienda Ama. "Come pensiamo di accogliere migliaia di visitatori senza offrire un servizio del genere? Già se funzionassero, 52 sarebbero comunque un numero minimo, totalmente insufficiente per un evento di portata planetaria. Ne servono centinaia. Si tratta di un tema che è stato completamente ignorato da tutte le amministrazioni passate o quasi".