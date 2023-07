Bagarini on line sui biglietti per il Colosseo, il caso nelle mani dell'Antitrust

E alla fine se n'è accorta anche l'Antitrust. L'attività di bagarinaggio sui biglietti on line, più volte denunciata su questo giornale attraverso le inchieste di Dossier (qui la prima inchiesta sul caso, qui la seconda), finisce nel mirino dell'autorità garante della concorrenza e del mercato che ha avviato un'istruttoria nei confronti di CoopCulture, Musement, GetYourGuide, Tiqets e Viator per il servizio di vendita dei biglietti per l'ingresso al Parco Archeologico del Colosseo, che comprende le aree dell'Anfiteatro Flavio-Colosseo, del Palatino, del Foro Romano e della Domus Aurea.

L'intervento dell'Antitrust

Secondo l'Autorità, i consumatori non avrebbero la possibilità di acquistare i biglietti sul sito del rivenditore ufficiale CoopCulture perché verrebbero comprati in massa da rivenditori secondari. L'Antitrust fa riferimento proprio agli articoli usciti sin dalla fine del 2022 e nella prima metà del 2023. Come evidenziato i biglietti per l'ingresso al Colosseo si sono esauriti subito dopo l'emissione sul sito di CoopCulture, mentre sono rimasti disponibili sulle piattaforme dei grandi operatori di intermediazione (Musement, GetYourGuide, Tiqets e Viator) che presumibilmente li acquistano in massa grazie all'impiego di sistemi automatici di acquisto (i cosiddetti "bot"). In seguito i biglietti vengono rivenduti a prezzo maggiorato, anche il doppio secondo quanto accertato da Dossir, sui propri canali, di solito in combinazione con altri servizi, quali ad esempio l'audioguida (in varie lingue oltre all'italiano), il servizio di guida turistica, il prelievo presso l'albergo, il giro turistico della città, la possibilità di "saltare" la fila.

Guarda come funziona l'attività dei bagarini Il trucco dei tour operator per fregare i turisti: la cresta è del 100%

L'ipotesi è che CoopCulture, in qualità di rivenditore ufficiale, non abbia predisposto sistemi idonei ad evitare l'accaparramento dei biglietti messi in vendita da parte di rivenditori alternativi, privando così i consumatori della possibilità di acquistare i titoli di accesso al prezzo ordinario. Nella giornata di ieri i funzionari dell'Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società Cooperativa Culture (CoopCulture) e Musement S.p.A. con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Il commento di Coopculture

Coopculture ha commentato il procedimento con una nota in cui esprime "serenità e auspichiamo che si faccia presto chiarezza". La direttrice, Letizia Casuccio, nella nota afferma che "CoopCulture adotta sistemi per contrastare fenomeni di acquisti massivi, bloccando un numero altissimo di accessi alla piattaforma di vendita e sospendendo anche diversi contratti con tour operator. Occorre certamente chiarire che il Colosseo è un monumento ad ingresso contingentato. Infatti, possono essere presenti contemporaneamente al massimo 3.000 persone. Da ciò deriva che la domanda di biglietti è indubbiamente superiore all'offerta, quindi le disponibilità sono limitate. Per tale motivo, il Parco archeologico del Colosseo è intervenuto per stabilire un complesso programma di ingressi contingentati e di rilasci graduali dei biglietti in vendita sia online che in biglietteria on site che CoopCulture ha messo in pratica secondo le istruzioni ricevute dal Parco archeologico. CoopCulture - prosegue la nota - è da sempre a disposizione delle autorità competenti per combattere il fenomeno degli accaparramenti dei biglietti e la rivendita degli stessi a prezzi altissimi. Fenomeno che anche se indirettamente lede l'immagine e la reputazione della società".

La soddisfazione di Onorato

Soddisfazione per l'intervento dell'Antitrust è stata espressa da Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi, al turismo, alla moda e allo sport di Roma Capitale. "Ottima la notizia che arriva dall'Antitrust. Ora il Governo intervenga per debellare questo fenomeno illecito che danneggia l’immagine della nostra città. È inaccettabile che i “bagarini”online speculino sui nostri monumenti più importanti e sui turisti. L'inchiesta dell'Antitrust ci rincuora ma serve immediatamente un intervento del Ministro Sangiuliano. Non è possibile che turisti, guide e operatori siano costretti a ricomprare i biglietti rincarati del Colosseo peraltro da società estere. È una vergogna che denunciamo ormai da tempo e che deve essere risolta".