Bagarini e affitti brevi, il Campidoglio chiede aiuto a Meloni: “Serve una norma nazionale”

Maggiori controlli, anche telematici, sulla vendita dei biglietti per accedere ai principali monumenti. Ed una normativa più stringente, in grado di aiutare la Capitale a gestire i suoi enormi flussi turistici. Sono queste le richieste che la Giunta Gualtieri, con il sindaco in testa, hanno rivolto all’attenzione della presidente Meloni. Perché il Giubileo non è lontano e, in assenza di regole chiare, rischia di rivelarsi un boomerang per la capitale.

Il bagarinaggio online

“Voglio dire al ministro Sangiuliano che da parte nostra e degli operatori c'è grande preoccupazione sul ticketing del Colosseo” ha fatto notare l’assessore Alessandro Onorato, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio “Siamo passati dal bagarinaggio fisico a quello elettronico con gli algoritmi e oggi troppe volte l'acquisto del biglietto costa il triplo, se non il quadruplo, di quello ufficiale E poi magari le fatture arrivano da Miami, dal Delaware o da un altro Stato estero”. Un problema che non è trascurabile anche perché, molti turisti che arrivano a Roma, non riescono a visitare i monumenti più prestigiosi.

“Il turista si trova spesso a rinunciare alla visita” ha recentemente ricordato a Dossier Angelo Di Porto, presidente di Assoturismo – Confesercenti – dai nostri dati risulta che l’80% dei turisti viaggia in economy, per cui è molto sensibile al prezzo e se trova un biglietto a 16 euro entra, se lo trova ad 80 ne fa a meno”. Perché è a quelle cifre che possono anche arrivare i biglietti per accedere al Colosseo. Perché accedere all’Anfiteatro Flavio per soli 16 euro, più due di prevendita, rappresenta una sfida quasi impossibile se si punta a farlo acquistandolo dal sito che ha in concessione la bigliettazione: su Coopculture, infatti, i ticket sono infatti sold out.

“Ci auguriamo che ci sia un forte intervento da parte del Governo altrimenti questo ricade sull'experience, basti pensare che da qui ai prossimi mesi non ci sono biglietti disponibili sul sito ufficiale- ha aggiunto Onorato- È un qualcosa che già accade per i concerti, ma che questo avvenga a danno di un bene pubblico non va bene. Bisogna intervenire immediatamente, ci auguriamo un forte e immediato intervento da parte del Governo e della Polizia postale”.

La piaga delle troppe strutture extra alberghiere

Non c’è solo il problema di acquistare i biglietti dovendo fronteggiare la concorrenza dei portali che se li comprano in gran quantità, rivendendoli poi a prezzi esorbitanti. La città deve fare i conti anche con massiva trasformazione di residenze private in strutture ricettive per soggiorni brevi. Una piaga per alcuni rioni che si stanno progressivamente spopolando e che, per questo, segnalano la necessità di mettere un freno a quel processo che sta facendo diventare il centro storico una sorta di luna park ingestibile. Anche su questo è stato chiesto l’intervento del governo.

“Noi pensiamo che Roma a livello turistico debba essere la numero uno al mondo, non ci basta essere tra le prime dieci. Il Governo ci metta nelle condizioni di censire e quindi di tassare l'extra-alberghiero – ha commentato Gualtieri – Si può fare con una norma di tre righe. Non ci vogliamo contrapporre alle piattaforme ma non possono essere gli unici strumenti, che hanno altre logiche come la concentrazione dei click, anteponendo la quantità alla qualità: è un po' surreale che le città non possano decidere uno stop anche temporaneo all'extra-alberghiero, nel nostro caso per il Giubileo”.

“Abbiamo chiesto al ministro Santanchè di fare subito questa norma di tre righe – gli ha fatto eco l’assessore Onorato in assenza della quale, ha spiegato, per l’apertura della porta santa “non avremo più una casa libera nella città storica”.