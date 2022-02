Azione di Calenda si radica nella Capitale. Noemi Scopelliti eletta neo segreteria del partito romano

Azione di Carlo Calenda ha il suo segretario romano. La reggina Noemi Scopelliti è stata eletta al congresso del partito che si è svolto lo scorso venerdì in modalità on line. Cinquantadue anni, romana di adozione, imprenditrice, già fondatrice e coordinatrice in Azione, del gruppo tematico comunale sulle politiche educative e per la famiglia e attualmente referente del partito per il secondo municipio, il nome di Scopelliti completa una nuova dirigenza tutta al femminile. Flavia De Gregorio è infatti la capogruppo al consiglio comunale e Valentina Grippo è prossima all'elezione a segretario regionale.

“Sono profondamente onorata ed emozionata per questo incarico, che rappresenta il punto d'arrivo e la sintesi di un lavoro corale, svolto da tutti gli attivisti, che rispondendo a una chiamata di Carlo Calenda, hanno deciso di mettere le proprie energie, competenze ed esperienze al servizio di questo grande progetto", ha dichiarato il neo segretario al termine del congresso. "Lavoreremo instancabilmente affinchè Azione diventi un grande partito a Roma, forti dello straordinario risultato ottenuto dalla nostra lista civica, la più votata alle ultime amministrative".

"Un grande in bocca al lupo e auguri di buon lavoro a Noemi Scopelliti e a tutto il nuovo direttivo della Capitale. Avere un'altra donna tra le figure di coordinamento del nostro partito, senza quote previste, è un misuratore importante del nostro percorso politico e un segnale assolutamente positivo" ha commentato Valentina Grippo, consigliera e coordinatrice regionale di Azione nel Lazio, il cui intervento ha aperto i lavori del congresso. "Dopo i passaggi nelle province del Lazio, il congresso di oggi aggiunge uno dei tasselli più importanti al processo di radicamento del nostro partito nei territori. Roma è infatti la realtà in cui Azione è nata, in cui conta ben 2.600 iscritti. Ci aspettano ora altri appuntamenti fondamentali: il congresso regionale martedì prossimo, 8 febbraio, e quello nazionale tra il 18 e il 20".

Hanno portato il proprio saluto ai lavori dello stesso congresso, anche Andrea Casu, segretario romano PD, Michele Paolini segretario romano PRI e Marco Cappa, coordinatore romano Italia Viva. Presenti inoltre Flavia De Gregorio, capogruppo in Campidoglio e Francesco Carpano, consigliere Lista Calenda.