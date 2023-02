La regione lascia al Campidoglio le tenute di Castel di Guido e del Cavaliere

La regione ha deciso di lasciare al Comune di Roma le aziende agricole di Castel di Guido e del Cavaliere. Lo farà con una formula che garantisce un tempo sufficiente per mettere in campo gli investimenti necessari al loro rilancio. Finisce in tal modo anche un contenzioso legale che si stava trascinando da alcuni anni.

Dalla nascita al declino

Di quali aziende si tratta? La tenuta di Castel di Guido, più grande, si trova nel territorio del municipio XI, a poca distanza dal comune di Fiumicino. Quella del Cavaliere, invece, è nel quadrante est della città, al km 17 della via Tiburtina. Nate da una stagione legata all’occupazione delle terre, grazie ad una legge approvata nel lontano 1978, sono andate in gestione al Comune di Roma. Quella legge però è stata superata da ulteriori atti amministrativi in conseguenza dei quali, l’amministrazione di quelle aziende è stata rinnovata a Roma Capitale solo su base annuale. Dopo i primi anni caratterizzati da relativa prosperità, importanti livelli occupazionali, è cominciato un inesorabile declino.

Le attività che avevano contraddistinto le due realtà, in assenza d’investimenti e delle dovute manutenzioni, con il passare del tempo hanno finito per ridursi drasticamente. Il caseificio che ad esempio era il fiore all’occhiello della tenuta di Castel Di Guido, al cui interno veniva trasformato il latte della vacche frisone lì presenti e di quelle allevate alla tenuta del Cavaliere, ha smesso di funzionare. Ed anche le olive, racconta chi frequenta Castel di Guido, non si raccolgono più da anni.

Il contenzioso tra Zingaretti e Raggi

Per quanto riguarda l’azienda situata nel municipio XI, era partito anche un contenzioso nel 2020. In quel periodo la giunta Zingaretti aveva deciso di procedere alla “selezione di proposte di valorizzazione” della tenuta di Castel di Guido, subordinando l’eventuale aggiudicazione al coinvolgimento di Roma Capitale. Operazione che però non era piaciuta al Campidoglio. Il comune vedendosi “pregiudicata la sussistenza della propria azienda agricola” aveva deciso di ricorrere Tar. Quel procedimento è rimasto finora in sospeso, visto che l’udienza di merito non è stata mai fissata. Oggi questa situazione viene definitivamente risolta dalla nuova delibera della giunta regionale.

La concessione pluriennale

Con l’attuale atto, il vicepresidente Daniele Leodori ha deciso di assegnare sia Castel di Guido che la tenuta del Cavaliere al Comune di Roma con una concessione “a canone ricognitorio” del valore di 22.905 euro all’anno per sei anni. La durata può tacitamente protrarsi fino a sedici anni “previo impegno al pagamento delle somme dovute per le utilizzazioni pregresse, quantificate in € 229.050,00”. La concessione è anche vincolata agli impegni istituzionali che, lo scorso novembre, la giunta Gualtieri ha dichiarato di voler perseguire. Significa che le due aziende agricole dovranno essere dedicate a favorire l’occupazione giovanile e femminile ed a sviluppare l’agricoltura biologica ed a km zero.

Le intenzioni del comune

“Con questo atto si formalizza l’acquisizione della gestione di lungo periodo delle due aziende da parte di Roma Capitale. Ciò ci permetterà, oltre a dare avvio agli interventi di riqualificazione di cui le strutture hanno estremo bisogno – ha spiegato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi – di poter partecipare a bandi nazionali e regionali per lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare, di avviare percorsi di coprogettazione e di partenariato per la per la realizzazione di accordi di filiera e di distretto nei settori cerealicolo-pastario, olivicolo-oleario e lattiero-caseario”.

Non solo. Nelle intenzioni dell’amministrazione cittadina, c’è quella di valorizzare le due tenute nei settori “della produzione di carne, ortofrutta, erbe officinali e dell’apicoltura”. Inoltra, Castel di Guido e la Tenuta del Cavaliere, “possono fare da capofila per tutte quelle che operano su terre pubbliche nel territorio di Roma anche per il settore della trasformazione con la costruzione, ad esempio, di nuovi mulini e frantoi”. Tra gli obiettivo del Campidoglio, ha dichiarato Alfonsi, anche quelli di usare le due aziende per “sostenere progetti di inclusione sociale, e di multifunzionalità collegati all’attività agricola quali l’utilizzo delle energie rinnovabili, la promozione delle produzioni biologiche, il riciclo e compostaggio dei rifiuti organici”.

Il "regalo" contestato da Rocca

L’iniziativa della giunta regionale, non è però piaciuta al candidato di centrodestra alla presidenza del Lazio. Francesco Rocca ha commentato il provvedimento come “l’ennesima delibera last minute”. Ed asserendo che lì si trovano “riserve naturalistiche importanti, allevamenti non intensivi e produzioni di grande rilevanza” che vengono “sostanzialmente svendute dalla regione” ha dichiarato che, contro “l’ennesimo regalo al sindaco Gualtieri” prenderà provvedimenti segnalando il caso “alla Corte dei Conti a tutela della stabilità finanziaria della Regione Lazio”.