Aziende agricole senza veterinari, il Campidoglio corre ai ripari

Servono urgentemente dei veterinari da impegnare nelle due aziende agricole che il Comune ha ricevuto in concessione dalla regione Lazio. Ad un mese dall’atto che ha determinato il passaggio di consegne nella gestione delle tenute di Castel di Guido e del Cavaliere, il comune ha avviato la ricerca di medici veterinari, con 10 anni di esperienza, che possano prendersi cure del bestiame allevato nelle due strutture.

Due aziende da rilanciare

Le due aziende, anche per effetto di lunghi contenziosi, hanno perduto nel tempo buona parte della capacità produttiva ed i posti di lavoro che erano in grado di sviluppare. Dispongono però ancora di superfici molto estese, soprattutto quella di Castel di Guido che si sviluppa su 2mila ettari a sud dell’Aurelia. Ed hanno centinaia di capi, soprattutto mucche che pascolano all’interno di queste strutture. Serve urgentemente il personale che se ne possa prendere cura.

L'urgente ricerca di veterinari

“Per assicurare il benessere degli animali in allevamento – si legge nell’atto che sancisce il via libera al bando – è indispensabile l’ intervento di personale medico veterinario qualificato, reperibile nell’arco completo delle 24, soprattutto tenendo conto delle urgenze che normalmente si verificano”.

Tre le due tenute, che svolgono attività agricola e zootecnica, sono presenti oggi allevamenti di bestiame equino e bovino che ammontano a circa 600 capi, tra bovini, presenti con le razze frisona e maremmana, ed equini. I due veterinari che l’amministrazione sta urgentemente cercando, dovranno garantire visite generali, curare gli animali e prescrivere farmaci che non interferiscano con modalità biologiche di allevamento, effettuare profilassi vaccinali, occuparsi della fecondazione assistite e di quanto altro si renda necessario, come ad esempio la cura della zoppia.

Due settimane per presentare le candidature

Il comune mette a disposizione, per le figure richieste 42mial euro, di cui 18 per il 2023 e 24 per la prossima annualità. L’urgenza della ricerca è ravvisabile anche dai tempi entro i quali presentare la propria candidatura: due settimane dalla pubblicazione dell’avviso e, quindi, entro il 31 marzo. E’ questo il primo passo concreto che l’amministrazione cittadina compie, dopo la recente concessione delle due tenute, che sia finalizzato al loro rilancio.