Roma mette a bando i suoi immobili. Ecco quali sono i primi a disposizione

Roma Capitale mette a bando i suoi immobili e cerca qualcuno che li gestisca e se ne curi, con attività di carattere sportivo, sociale e culturale rivolte al territorio e a basso costo per la popolazione. Lo fa con un avviso pubblico, uscito sul sito il 29 dicembre e che fa seguito all'apertura delle istanze di concessione di marzo 2023. Ma soprattutto, è il primo atto concreto dopo l'approvazione del nuovo regolamento sulla gestione dei beni comuni, approvato a dicembre 2022 in sostituzione della delibera 140 varata dalla giunta Marino quasi dieci anni fa.

La concessione degli immobili, come si legge nel documento, avrà una durata di sei anni, rinnovabili per altri sei. Gli oneri di manutenzione straordinaria rimarranno in capo all'amministrazione, tutto il resto invece sarà responsabilità dei concessionari. A rendere possibile questa tipologia di affidamento, tramite avviso, è il regolamento approvato alla fine del 2022 in assemblea capitolina, nello specifico gli articoli 9 e 42, che permettono l'arrivo di più manifestazioni di interesse “su immobili che non siano oggetto di concessioni in corso di validità, anche se interessati da provvedimenti di rilascio non ancora eseguiti, occupati da soggetti che svolgono le attività elencate nel regolamento, non hanno compiuto gravi violazioni del disciplinare di concessione relativo al rapporto scaduto, ovvero non svolgono attività in contrasto con l’ordine pubblico e con l’uso che l’amministrazione intende fare del bene, sono in regola con il pagamento dei canoni e delle indennità dovuti all’amministrazione o comunque, se morosi, estinguono il debito pregresso o si impegnano mediante atto d’obbligo all’estinzione del debito, anche tramite rateizzazione, per le somme maturate in virtù dell’accertata presenza nei luoghi, anche qualora non siano state precedentemente richieste”.

A Monte Mario un centro di accoglienza

I lotti messi a bando al momento (la manifestazione dì interesse andrà presentata entro le 12.30 del 26 febbraio) sono in totale sei. E sono tutti oggetto di istanze già arrivate sul tavolo del dipartimento valorizzazione del patrimonio a marzo. Il primo è a via Aldo Sandulli 100 a Torraccia, dove opera l'associazione culturale Torraccia. Il progetto dovrà essere relativo ad attività di promozione artistica, sportiva e culturale "mediante la realizzazione di hub operativi rivolti a bambini e adulti". Il secondo lotto è viale del Parco Mellini 65, nel I municipio, il "vialetto degli innamorati" di Monte Mario dove le coppiette si godono una splendida vista su Roma. Il Comune per la struttura che si trova proprio sull'affaccio del belvedere vuole che si realizzi un servizio di "accoglienza, assistenza e ospitalità per persone non abbienti in difficoltà o vittime di violenza, siano essi giovani, anziani, oppure nuclei familiari con l’offerta di supporto, anche di tipo alloggiativo, indirizzato al recupero dell’autonomia".

I lotti di Prati e San Lorenzo

Il terzo e il quarto lotto riguardano due distinti immobili a viale Giuseppe Mazzini 73, scala B e scala C. In uno c'è la sede del Codacons Lazio, l'associazione a tutela dei consumatori, nell'altro quella dell'associazione Volontarie del Telefono Rosa, almeno così si evince consultando l'elenco dei beni indisponibili di Roma Capitale pubblicato sul sito. Il Comune per questi due immobili prevede, in un caso progetti per la prevenzione e sostegno contro la violenza di genere, mentre nel secondo lo svolgimento di attività a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e degli utenti "per promuovere i valori della democrazia, dei diritti fondamentali, dell’inclusione sociale, della non-discriminazione e della cittadinanza attiva". In entrambi i casi, progetti del tutto in linea con quanto svolto da anni da entrambe le realtà che attualmente occupano l'elegantissimo edificio in pieno quartiere Prati. Anche a via Giuseppe Andreoli (pochi metri da viale Mazzini) si trova il Codacons Lazio, con una concessione scaduta. Per ottenere la gestione per sei anni più altri sei, stavolta regolarmente, dovranno garantire le stesse attività previste per uno dei lotti di viale Mazzini. Infine c'è via dei Volsci 94, quartiere San Lorenzo. Qui c'è la Palestra Popolare dal 1994. Il Comune, quindi, chiede che il progetto sia incentrato su attività culturali e sportive "basate sulla diffusione della cultura e della pratica sportiva quale momento di aggregazione e strumento di superamento del disagio economico/sociale. Nello specifico svolgimento di attività sportive anche per famiglie a basso reddito, anziani, bambini e persone in difficoltà socioeconomiche e per persone affette da disabilità".

A quanto ammontano i canoni mensili

Per quanto riguarda i costi, i concessionari del lotto 1 (via Sandulli) dovranno corrispondere quasi 5mila euro al mese (quasi 60mila l'anno), quelli del lotto 2 (via del Parco dei Mellini), oltre 8.600 euro al mese (più di 100mila l'anno), quelli di viale Mazzini 73 (scala B, interno 4), circa 2.700 euro al mese, mentre quelli della scala C interno 11 poco sopra i 1.600 euro al mese. I concessionari del lotto 5, che potrebbero alla fine essere gli stessi o del lotto 3 o del lotto 4, dovranno corrispondere meno di 1.300 euro al mese. Infine, a chi gestirà la palestra popolare di San Lorenzo, il Comune chiede 7.500 euro al mese per i prossimi sei anni. Ma attenzione: da regolamento, il valore del canone concessorio si può ridurre fino all'80% in favore degli organismi senza scopo di lucro, enti del terzo settore e associazioni e fondazioni che svolgano attività con un riconosciuto valore sociale.