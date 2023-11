Il Comune di Roma a caccia di case popolari. L'avviso per acquistare alloggi dai privati

Il Comune di Roma ha 500 milioni di euro da spendere per nuove case popolari, 220 dei quali già stanziati come da annuncio ormai datato 2022 da parte del sindaco Roberto Gualtieri. Per far scorrere la graduatoria Erp più velocemente, l'obiettivo è quello di ampliare lo stock di immobili a disposizione. E così tra pochi giorni, sicuramente prima di Natale, verrà pubblicato sul sito di Roma Capitale un avviso pubblico rivolto ai privati per reperire appartamenti.

L'avviso pubblico per l'acquisto di alloggi dai privati

Basta ghetti, un freno all'espulsione dei "poveri" dal centro. Il Comune di Roma è pronto a implementare il patrimonio di case popolari mettendo mano alla borsa, coinvolgendo enti privati, istituzioni e normali proprietari, dando priorità a chi offre appartamenti in zone centrali e semi-centrali, in ottime condizioni. Il prezzo, più o meno, importa meno. Anche perché per sei mesi, da quando il privato si candida a vendere i suoi beni al Comune, la cifra resterà bloccata.

Chi avrà una corsia preferenziale con il Comune

Nel Piano Casa approvato a luglio 2023 è messo nero su bianco e già prima, quando l'amministrazione capitolina aveva annunciato di avere i fondi sufficienti, l'acquisto di nuovi appartamenti per ampliare lo stock di edilizia residenziale pubblica era obiettivo noto. L'assessore alle politiche abitative, Tobia Zevi, ci lavora da mesi. E per questo si può considerare un passo importante l'arrivo, imminente, di un avviso pubblico da parte del dipartimento valorizzazione patrimonio e politiche abitative, finalizzato al reperimento e all'acquisto sul libero mercato di unità immobiliari da destinare ad alloggi popolari. Ovviamente il Comune ha stabilito delle preferenze, che serviranno per alzare l'asticella: corsia preferenziale a chi offre più alloggi insieme (il minimo è 25), a chi li ha in quartieri centrali o semi-centrali, quindi con una minor concentrazione popolare, in condomini misti e non troppo grandi.

Zevi punta anche alle case in costruzione

Ma c'è una novità, abbastanza rilevante, rispetto alla normale ricerca di appartamenti in giro per la città. Zevi, stavolta, vuole pescare anche tra i complessi ancora in costruzione. In una Roma che cambia volto, dove la rigenerazione urbana passa spesso e volentieri per la costruzione di nuovi condomini, intercettare questo tipo di offerta può agevolare gli scopi capitolini. Basti pensare ai tanti palazzi nuovi già costruiti o in costruzione a San Lorenzo o a quelli che sorgeranno a Roma sud, tra l'Ardeatino e la Cecchignola. E ancora sulla Cristoforo Colombo. Interi nuovi quartieri nei quali i costruttori - che hanno stretto un patto con Roma Capitale diversi mesi fa, andandosi a unire in un "think thank" che punta a veicolare la rigenerazione urbana di Roma - potrebbero trovare conveniente assicurarsi la vendita di stock interi di alloggi, a prezzi stabiliti dall'OMI (l'osservatorio del mercato immobiliare), quindi coerenti con il mercato.

Candidabili anche immobili occupati (ma a destinazione residenziale)

Inoltre, nel target incluso nell'avviso pubblico ci sono anche immobili occupati. Ma non si pensi a Spin Time, Metropoliz o altre occupazioni a scopo abitativo storiche. Innanzitutto perché i due casi citati sono al centro di trattative differenti, ma soprattutto perché nessuna delle due è in immobili a destinazione residenziale. Il Comune, infatti, nell'avviso scrive che la soluzione deve risultare "legittima ed idonea a superare situazioni di fragilità sociali non diversamente superabili". Uffici, ex cliniche, ex magazzini e fabbriche o alberghi trasformati in case non vanno presi in considerazione per il Campidoglio. Se nella lista degli sgomberi stilata dal Prefetto c'è chi risponde alle caratteristiche dell'avviso e le proprietà dovessero candidarsi, il Comune ci penserà.

La qualità degli appartamenti incide più del prezzo

Infine: ad essere premiati saranno aspetti non per forza legati all'offerta economica. La qualità degli alloggi è preponderante, con punteggi non inferiori a 70. Mentre offrire appartamenti a cifre più basse rispetto al valore OMI non inciderà oltre i 30 punti. Quello che vuole Roma Capitale è assegnare case più che dignitose, energeticamente efficienti, in condomini ben tenuti all'interno di contesti sociali positivi, con tutti i servizi possibili. Ci sono 500 milioni di euro a disposizione (15 sono stati già spesi per 120 case Inps) e più di tre anni di tempo. Ora bisognerà capire quanti privati decideranno di rispondere.

