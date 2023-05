Regione Lazio, pubblicato l'avviso per il nuovo direttore della direzione regionale salute

La Regione Lazio cerca un nuovo direttore della direzione regionale “salute e integrazione sociosanitaria”. Attualmente l’incarico è detenuto ad interim da Marco Marafini, che già dirige la direzione regionale “bilancio, governo societario, demanio e patrimonio”. Visto che entrambi sono ruoli delicati e di responsabilità, il presidente Francesco Rocca ha espressamente richiesto di procedere con la pubblicazione di un avviso di ricerca al fine trovare una figura che possa andare a sostituire Marafini.

I compiti

La direzione “salute e integrazione sociosanitaria” si occupa, nello specifico, della pianificazione e organizzazione del servizio sanitario regionale e del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Un compito, quindi, estremamente delicato visto che elabora anche le direttive per la predisposizione dei budget e dei piani strategici delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari e degli I.R.C.C.S. e cura gli adempimenti connessi all’approvazione dei relativi bilanci di esercizio e al consolidamento contabile.

Rete ospedaliera

Il futuro direttore dovrà organizzare la rete ospedaliera e i servizi territoriali, occupandosi anche della riorganizzazione delle strutture ospedaliere per soglie di efficienza. Coordina, nell’ambito del piano della rete ospedaliera, l’implementazione delle reti di alta specialità e definisce i sistemi di regolazione, direzione e controllo della fornitura di prestazioni e servizi sanitari da parte di soggetti privati e di soggetti accreditati.

Altri compiti

La direzione salute si occupa anche della politica del farmaco, dei programmi di ricerca, monitora la spesa sanitaria, interviene nella gestione del personale dipendente del sistema regionale sanitario e del personale dei policlinici universitari. Non ultimo si occupa anche della sanità degli animali.

Sanità

La sanità è, senza alcun dubbio, il settore più critico del Lazio. Non a caso, il presidente Francesco Rocca ha voluto tenere per sé la delega in materia. Anche se, di recente, è stato approvato il piano decennale di edilizia sanitaria, a pesare rimangono i debiti contratti dalla Regione. Per il 2023 è stato stimato un disavanzo sanitario di 738 milioni di euro, cifra che comprometterebbe molti investimenti sul territorio. Senza dimenticare, ovviamente, il debito di 23 miliardi di euro maturato dalla Regione.