Autostrada Roma Latina, Salvini pressa la regione: va scelto un commissario

Per il governo Meloni la strada del commissariamento resta la via maestra da seguire per realizzare la Roma-Latina. E l’annuncio giunto dal ministero dei trasporti, conferma quest’intenzione.

Il pressing sul commissariamento

“Il Mit accelera sulla Roma-Latina, proponendo un'intesa con la Regione Lazio finalizzata a individuare un commissario ad hoc” si legge in una nota diramata dal ministero di cui è a capo Matteo Salvini. La figura del commissario straordinario a cui il governo vuole fare ricorso dovrà occuparsi dell’affidamento, della realizzazione e della gestione dell’intervento, avendo la funzione di “stazione appaltante”. In tal modo l’iter per avviare l’infrastruttura destinata a collegare Roma con il capoluogo pontino sarà più rapida. “L'obiettivo – si legge nella nota che il MIT ha diramato – è tagliare la burocrazia e velocizzare gli interventi, come da filosofia del vicepremier e ministro Matteo Salvini, ascoltando le esigenze degli enti locali”.

Una storia lunga 20 anni

L’autostrada Roma Latina, originariamente definita “corridoio intermodale tirrenico”, affonda le sue radici nella legge obiettivo del 2001. Era pensata per consentire un collegamento rapido ai pendolari ed anche per favorire il trasporto delle merci. Il progetto, contestato per l'impatto ambientale e paesaggistico, riuscì però a superare con qualche prescrizione una conferenza dei servizi (l’opera passa all’interno di tre riserve naturali), è stato messo a bando nel 2011 da Autostrade del Lazio che, nell’occasione, aveva lanciato una gara in project financing. L’opera se si includono le bretelle di Tor de’ Cenci-A12 e di Cisterna Valmontone, superava i 2,7 miliardi. Serviva pertanto un consistente contributo dei privati perché, lo Stato, aveva accantonato tramite il Cipe “solo” 460 milioni di euro.

La gara annullata

La gara, pubblicata nel 2016, è stata vinta dal consorzio spagnolo Sis, ma ha generato una serie di ricorsi. La battaglia legale si è conclusa solo nel 2018 davanti ai giudici del Consiglio di Stato che, sorprendentemente, hanno annullato la gara. Dovendo ripartire con un nuovo bando, l’allora governo Conte si è trovato nella condizione di decidere come procedere. Inizialmente ha pensato di farlo puntando sul commissariamento, strada poi abbandonata per consentire un project review dell’opera, da cui venne scorporata la bretella Cisterna Valmontone (commissariata).

La strada del commissariamento

La scelta di tornare sull'opzione di un commissario straordinario anche per l'autostrada Roma Latina era già emersa in sede di discussione della finanziaria. Un mese fa, infatti, era stato presentato proprio dalla Lega un emendamento che prevedeva la nomina d'una figura commissariale entro 30 giorni dall'approvazione della finanziaria. L'annuncio del ministero degli interni, quindi, è conseguente all'approccio che, la nuova maggioranza, vuole seguire per realizzare l'autostrada. “Grazie a Matteo Salvini i 'clamorosi errori sulla Roma-Latina' che lamentava proprio D'Amato pochi giorni fa verranno finalmente risolti -ha dichiarato la deputata leghista Giovanna Miele - In 10 anni Zingaretti non si è dimostrato incisivo nei processi e decisivo nella realizzazione di una infrastruttura strategica e vitale per tutta la Regione. Con la Lega al governo, invece, si cambia passo”.