Roma Latina, l'autostrada non basta: in parlamento si torna a chiedere un collegamento ferroviario

Creare un corridoio per il trasporto delle merci su ferro che, partendo da Latina, raggiunga e superi la Capitale senza attraversarne il territorio urbanizzato. Non è un’idea nuova, ma è nuovamente stata riproposta grazie ad un emendamento presentato in comissione trasporti alla Camera.

I collegamenti ferroviari da realizzare

Nella commissione, che sta avanzando delle proposte per aggiornare “gli orientamenti dell’EU” in tema di trasporti, è stato presentato ed approvato un atto che potrebbe riaprire anche un vecchio discorso collegato alla Roma Latina: la costruzione di un collegamento ferroviario. L’emendamento, è stato presentato dall’ex assessore all’urbanistica ed ex sottosegretario all’ambiente Roberto Morassut.

La proposta del deputato PD, oggi vicepresidente della commissione trasporti, prevede di “adeguare, per il nodo di Roma, il tracciato del transito merci in relazione ad un superamento non urbano delle linee”, con treni quindi che non passerebbero in città “con conseguente realizzazione del corridoio intermodale Roma Latina in coerenza con la futura autostrada”. L’emendamento, appena approvato, è diventato un comma del nuovo regolamento.

La gronda per il trasporto delle merci

“Nello sviluppo delle Rete Transeuropea dei trasporti entrano la gronda ferroviaria merci ad ovest di Roma ed il corridoio intermodale della Roma – Latina” ha dichiarato Morassut “Grazie ad un mio emendamento al parere della commissione trasporti sul Regolamento degli orientamenti dell’UE, torna in campo il grande progetto del bypass per le merci fuori dall’attraversamento interno di Roma. Una grande infrastruttura ferroviaria, prevista da anni nelle intese tra Rfi e Roma Capitale, che senza attraversare la Capitale renderà più celere il transito merci”.

Un collegamento ferroviario tra Roma e Latina

C’è un aspetto in più, contenuto nell’emendamento approvato dalla commissione della Camera. Ed è quello che fa riferimento al collegamento tra Roma ed il capoluogo di provincia pontino. Perché, ha sottolineato Morassut “l’indicazione della commissione richiama la necessità di operare sull’asse Roma - Latina, affiancando alla futura autostrada una infrastruttura su ferro, realizzando un vero corridoio intermodale come da sempre previsto”.

Il corridoio intermodale

Era in effetti previsto nel progetto originario, che presupponeva la creazione di un asse ferroviario da realizzare sul lato tirrenico. Da qui anche il nome del “corridoio intermodale” Roma Latina. Quel progetto però ha dovuto rinunciare, come spesso ricordato dai comitati contrari all’autostrada, all’aspetto intermodale. Oggi infatti esiste un commissario governativo che deve concentrare i propri sforzi sulla realizzazione della sola autostrada. Al suo fianco, la commissione trasporti della Camera, rilancia il tema del collegamento “su ferro”. Sarebbe auspicabile anche nell’ottica di completare “la gronda merci” riproposta da Morassut.