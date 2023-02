Autorecupero, 15 anni di ritardi: le famiglie irrompono in consiglio e chiedono un cambio di passo

A Roma si potrebbero creare case popolari per chi è in emergenza abitativa riducendo l'acquisto di immobili, ma la burocrazia e i contenziosi mettono i bastoni tra le ruote. Si tratta dell'autorecupero: scuole e altri edifici pubblici abbandonati che vengono ristrutturati e adattati a scopo abitativo, con cooperative e comune che collaborano. Di 8 progetti approvati ormai quasi vent'anni fa, sei sono andati a buon fine e hanno dato casa a decine di famiglie, due (Cinecittà e Grotta Perfetta) sono bloccati. Per questo circa 60 persone giovedì 23 febbraio hanno protestato in assemblea capitolina, bloccando i lavori e ottenendo un incontro con alcuni rappresentanti del Comune.

I progetti di autorecupero a Roma: 6 conclusi, 2 fermi da anni

Il tema dell'autorecupero è stato raccontato più volte da RomaToday: nella città ce ne sono otto, assegnati con un bando di oltre vent'anni fa dalla cooperativa "Inventare l'abitare". Abitati sono sei, a Spinaceto, Pietralata, Torre Maura, Tufello, Don Bosco e Serpentara. Due, a via dei Lauri a Centocelle e a via di Grotta Perfetta alla Montagnola, vivono situazioni di stallo molto differenti ma che per entrambi significa niente case. E 50 famiglie ancora in soluzioni d'emergenza e non adeguate.

A Centocelle manca l'ok per il mutuo: "Siamo pronti a fare 23 appartamenti"

"A via dei Lauri è tutto pronto da anni - spiega Bruno Papale, presidente della cooperativa - e siamo anche pronti a prendere il mutuo da 600.000 euro che servirebbe per realizzare 23 appartamenti. Ma la giunta Raggi, sul finire del mandato, ha modificato l'articolo 52 del regolamento contabile di Roma Capitale e questo ha significato il non poter chiedere più la fideiussione al 100%". Di conseguenza "come cooperativa non possiamo prendere un mutuo a metà - spiega Papale - perché non teniamo fondi in cassa, non è nel nostro statuto. Questo cambio di regole è stato scoperto solo di recente dall'attuale amministrazione e praticamente abbiamo dovuto ricominciare daccapo le interlocuzioni".

Il nodo brucoratico è la fideiussione bancaria

Per capire la gravità dell'intoppo, bisogna fare un passetto indietro. I progetti di autorecupero sono caratterizzati da una partecipazione tra pubblico e privato, quindi tra Comune e cooperative, che prevede l'impegno della pubblica amministrazione di ristrutturare gli edifici esternamente e delle cooperative di creare gli alloggi interni. Ovviamente chiedendo un mutuo al 100%. L'iter ha funzionato in sei casi, ma a Centocelle e Montagnola il discorso si è inceppato.

A Grotta Perfetta l'ex scuola da recuperare è uno scheletro abbandonato

Detto di via dei Lauri, la questione di via di Grotta Perfetta è ancor più grave: un'ex scuola lasciata ingabbiata dalle impalcature di lavori iniziati e mai finiti da oltre dieci anni, ormai uno scheletro nel mezzo dell'Ardeatino e quasi 30 famiglie che non possono avere una casa come da bando: "A via dei Lauri paghiamo l'allarme e facciamo manutenzione - spiega Papale - così evitiamo occupazioni abusive, come successo nel 2018 per alcuni giorni e anche il graduale ammaloramento. Ma su Grotta Perfetta non possiamo fare nulla, è totalmente abbandonato e non sappiamo neanche quanto sia grosso il contenzioso tra la ditta edile che doveva fare i lavori e Roma Capitale".

Il blitz in consiglio e l'incontro con il Comune: "Nei prossimi mesi nuovo regolamento"

Dopo il blitz in aula "Giulio Cesare" del 23 febbraio, la cooperativa di Papale ha ottenuto un incontro: "La vicesindaca e assessora al bilancio, Silvia Scozzese - fa sapere - non ci ha incontrati. Allora, dopo oltre un'ora di riunione della maggioranza, abbiamo incontrato i presidenti delle commissioni bilancio e casa, Tempesta e Trombetti, oltre a rappresentanti dei vari dipartimenti e assessorati coinvolti". Il risultato è stata la promessa di approvazione di un ordine del giorno (lunedì o martedì della prossima settimana, sul finire dell'iter per il bilancio previsionale) propedeutico all'approvazione di un nuovo regolamento sull'autorecupero. I tempi? "Per me dai 5 ai 6 mesi - conclude Papale - un po' troppo, ma non vogliamo metterci di traverso, altrimenti si allungherebbe ancora di più".