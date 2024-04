Gualtieri contesta l'autonomia differenziata insieme ai sindaci di Milano, Bari e Napoli

L’autonomia differenziata spaventa. Una riforma bocciata a gran voce da molti sindaci italiani, anche quelli delle città più importanti. Da Roberto Gualtieri e Beppe Sala, in tanti sono intervenuti ad un incontro de “La Repubblica delle Idee", in corso a Napoli. Anche dai primi cittadini di Bari e Napoli è arrivato un secco “no” alla riforma che, secondo i contrari, rischia di veder aumentare il divario tra le regioni più povere e quelle più ricche.

L’intervento di Gualtieri

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto a distanza nel dibattito. Secondo il primo cittadino “ci sono alcune funzioni che nemmeno gli stati nazionali riescono a gestire da soli. Succederà che lo Stato non decide sulla rete di energia e la scuola e poi deve decidere dove mettere l'autovelox? E' una cosa grottesca" ha detto. L’allusione, neanche troppo velata, era riferita a Matteo Salvini che, col nuovo codice della strada, ha fissato dei paletti stringenti per i sindaci sulla realizzazione di zone 30 e l’installazione di autovelox. Una vera e proprio ingerenza sui sindaci che, meglio certamente del ministro, conoscono i lori territori. Contrariamente, è poi arrivata l’autonomia differenziata, che prevede una sorta di “premialità” per le regione più virtuose e servizi diversificati.

Gualtieri ha anche detto di voler “evitare che l'Italia sia l'unico paese che dia tutto il potere ad una sola persona con il premierato - riporta l’Ansa - sarebbe l'unico paese nel mondo liberal democratico a prendere una tale strada superando la caratteristica di qualsiasi sistema democratico". Gualtieri ha parlato anche delle imminenti elezioni europee: “Serve unità per evitare questo e per far fronte a dei rischi senza precedenti", ha sottolineato, dicendo che con la destra vincente “tornerebbe la politica dell'austerità, altro che i cantieri che stiamo aprendo ora - ha spiegato - è bene che tutti insieme, per questo, partecipiamo alla battaglia europea".

Sindaci contrari

Hanno espresso la loro contrarietà anche i sindaci di Napoli e Bari: “Noi oggi viviamo – riporta l’Ansa - in un mondo sempre più globale dove le sfide sono continentali non possiamo mai immaginare che determinati temi come il commercio, logistica, le regole della protezione civile possano essere gestite da regioni che in alcuni casi hanno molto meno abitanti di molte città italiane, è un fatto antistorico - ha detto il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi -. Può portare solo danni perché significherebbe che le regole del commercio possono essere diverse dalla Campania al Lazio. L'autonomia differenziata non può essere argomento di battaglia elettorale, la responsabilità è di tutti, altrimenti chi paga il prezzo sono i cittadini".

"Sono contrario all'autonomia differenziata come lo ero per la modifica del titolo quinto della Costituzione - ha sottolineato il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro - se l'autonomia differenziata dovesse passare separerà il paese, è come tornare ad una gerarchizzazione territoriale. La Meloni ha detto che l'autonomia è un'opportunità per il sud e che serve a responsabilizzare la classe dirigente, io non ho bisogno di essere responsabilizzato, la mia città è cresciuta, è diventata una città turistica. Io ho bisogno di risorse non di essere responsabilizzato. Dal punto di vista organizzativo e gestionale sono poi terrorizzato, 500 attività verranno gestite in maniera diversa da regione a regione".