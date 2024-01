Autonomia differenziata, il Pd romano attacca: "Spacca l'Italia e non è ciò che serve alla Capitale"

L'autonomia differenziata delle Regioni è passata in Senato. Il disegno di legge firmato dal leghista Roberto Calderoli, diventerà realtà dopo la seconda lettura alla Camera e a quel punto - dopo un iter non breve - diventerà legge. E le Regioni, ognuna in base alle proprie possibilità finanziarie, potrà acquisire autonomia su molteplici settori, dalla sanità alla scuola. Un orizzonte che non piace a Pd, M5S e AVS che hanno votato contro. E non piace a Roma: "Una riforma che soddisfa la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia" accusa Svetlana Celli, presidente dell'assemblea capitolina.

Il Pd romano contro l'autonomia differenziata

Per Celli, che ha dedicato un video a questo argomento, la prospettiva porterà diseguaglianze e spaccature nel Paese: "Vi immaginate voi un’Italia con un sistema scolastico diverso regione per regione? - esordisce - Un Paese con disuguaglianze e divario sociale tra le regioni più ricche e quelle più povere? Vi immaginate poi, cosa che più ci preoccupa, una sanità frammentata, dove in alcune regioni il diritto alla salute non è neanche garantito?".

Quali sono le principali preoccupazioni

La preoccupazione dell'esponente del Partito democratico nasce da una criticità, sollevata da molti, rispetto all'applicazione dell'autonomia differenziata. Molte regioni, infatti - prevalentemente quelle del Mezzogiorno - non avrebbero le risorse sufficienti per per finanziare, quindi per rendersi autonome, diverse funzioni aggiuntive previste dalla riforma. E rimarrebbero, a detta dei contrari, ulteriormente al palo rispetto a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna per fare tre esempi di realtà ben più ricche. E anche il Lazio, evidentemente, preoccupa il Pd romano.

Celli: "Rifoma che soddisfa Lega, FdI e Forza Italia"

"In Senato è stato approvato un disegno di legge a firma Calderoli sull'autonomia differenziata che porterà proprio a questo, ovvero ad una Italia spaccata e divisa - accusa ancora Celli - . E’ una riforma che soddisfa la Lega di Salvini, che avrà finalmente raggiunto il suo obiettivo di secessione e di federalismo fiscale. Soddisfa Fratelli d’Italia, che come contropartita otterrà il via libera al premierato. Soddisfa Forza Italia, che potrà passare all’incasso sulla riforma della giustizia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Roma aspetta una riforma vera"

In tutto ciò, Roma attende da anni la riforma dei suoi poteri, maggiore autonomia e risorse da investire nell'assunzione di personale e nello sviluppo del sistema pubblico dei trasporti. "Non è la soluzione per rilanciare il nostro Paese, né tantomeno Roma: Roma ha bisogno di altro, di una riforma vera! Ci siamo opposti da tempo - conclude Svetlana Celli - e continueremo ad opporci, ma lo dobbiamo fare insieme e con una mobilitazione generale, perché stiamo assistendo allo smembramento della nostra cara amata Repubblica, e non possiamo assolutamente permetterglielo”.

Cos'è l'autonomia differenziata

L'autonomia differenziata prevede una riduzione abbastanza importante delle competenze che finora sono state in capo allo Stato, in favore di una devoluzione di poteri per le Regioni che ne faranno richiesta. Dall'istruzione al lavoro, dal commercio esterno alla sanità, dalla previdenza complementare e integrativa alla gestione delle risorse energetiche, dall'organizzazione e gestione della giustizia di pace sono diversi i temi sui quali ogni ente locale potrà chiedere - qualora abbia fondi sufficienti per sostenere l'impegno - di muoversi in maniera indipendente per una durata di 10 anni, rinnovabili automaticamente a meno di comunicazioni differenti.