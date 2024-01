Nessuno vuole gli autodemolitori. È "guerra" fra quartieri per il loro spostamento

"Gualtieri vada avanti con il trasferimento degli autodemolitori". È il messaggio che arriva dal territorio di Torre Spaccata, subito adiacente al parco di Centocelle dove la presenza di 20 sfasciacarrozze da decenni impedisce la riqualificazione dell'area archeologica. I cittadini chiedono da tempo il loro spostamento su un territorio idoneo, distante da centri abitati. La giunta Gualtieri ha individuato un'area a La Barbuta, nell'ex campo rom, sotto il cono di volo dell'aeroporto di Ciampino. Per far partire l'iter però serve una deroga a un vincolo archeologico presente sul terreno. A chiederla al ministero della Cultura è stato lo stesso Gualtieri, con un'ordinanza firmata nelle vesti di commissario straordinario ai rifiuti.

"Rispetto ai decenni precedenti, almeno questa volta, non c’è stato un rimpallo di competenze tra Regione Lazio e Comune di Roma. Speriamo che il ministero dia una risposta positiva per quanto proposto" commenta il comitato di quartiere Torre Spaccata. "Continueremo a vigilare e sollecitare le istituzioni per una rapida soluzione definitiva di questo problema ultra trentennale, affinché le imprese coinvolte possano lavorare nel modo migliore e il nostro quartiere possa vivere senza preoccupazione e senza pericoli e disagi". Qui il riferimento va al maxi incendio del 9 luglio 2022, quando più della metà degli autodemolitori del parco hanno preso fuoco, con annessi danni per l'ambiente e per i residenti che hanno respirato fumi tossici per ore.

Le proteste dei quartieri

Ma se a Torre Spaccata e Centocelle gli abitanti gioiscono per la decisione finalmente adottata, non si può dire altrettanto per quelli che a Ciampino vivono a pochi metri dall'area prescelta. Le proteste proseguono spostandosi semplicemente di territorio. Di metà gennaio un'assemblea organizzata dal comitato di quartiere Morena, area del VII municipio confinante con l'aeroporto. In tanti hanno ricordato la necessità di riqualificare il quadrante, magari realizzandoci orti sociali, o una fattoria didattica. Di certo, è opinione unanime, non una distesa di autodemolitori.

È una "guerra" fra quartieri quella in corso, anzi, nel caso specifico, fra Comuni. La sindaca Emanuela Colella si è detta più volte contraria. Una posizione netta e inasprita dallo scontro tutto interno ai democratici. Colella è stata eletta con una coalizione Pd-M5s e ha chiesto più volte, invano, un passo indietro ai compagni di partito. Tra i contrari ci sono anche Italia Nostra Roma, che chiede alla Regione Lazio di far rispettare il vincolo, e i sindaci dei comuni dei Castelli Romani, non distanti dall'area in questione.

La scelta del sindaco

Perché Gualtieri ha scelto proprio la Barbuta? "Il rilevante interesse pubblico all’ipotesi di localizzazione di centri di raccolta e di impianti di trattamento di veicoli fuori uso" dovrebbe convincere il ministero ad accogliere la richiesta. C'è poi in parallelo l'urgenza di spostare le attività di smaltimento auto dal parco di Centocelle, dove è in corso un maxi intervento di riqualificazione, anche in vista del Giubileo, atteso da decenni. E pure "l'assenza di alternative" sul territorio. Senza contare il fatto che i 25 ettari in questione hanno già ospitato per dieci anni un campo rom, andando a determinare comunque "l'alterazione delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali del sito".