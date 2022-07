A Roma da 25 anni nessuno riesce a spostare gli autodemolitori

Trasferire gli autodemolitori fuori dal Grande raccordo anulare, in aree industriali dismesse, lontane dai centri abitati, attrezzate per assicurare lo svolgimento delle attività di smaltimento dei veicoli fuori uso in piena sicurezza e nel rispetto delle normative ambientali. La politica romana ci prova da trent'anni senza risultati. E il disastroso incendio scoppiato due giorni fa nel parco archeologico di Centocelle - a ridosso dei 26 sfasciacarrozze di viale Palmiro Togliatti andati a fuoco sprigionando la gigantesca nube di fumo nero, carica di diossina, che i romani hanno visto da quasi tutti i quartieri della città - riporta il tema al centro del dibattito: da decenni si smaltiscono rifiuti pericolosi all'interno di un parco che ha un vincolo paesaggistico, nonostante la legge lo vieti e imponga dal secolo scorso di spostarli altrove. Lamiere, batterie, motori, olii esausti, a pochi metri dai resti delle ville dell'antica Roma.

"Gli uffici tecnici comunali e regionali ci stanno lavorando. Sicuramente con il piano per la delocalizzazione accelereremo" spiega a RomaToday il presidente della commissione Ambiente, già presidente del V municipio, Giammarco Palmieri. In questo senso il sindaco Gualtieri, essendo lo smaltimento dei veicoli un anello della filiera del ciclo rifiuti, potrebbe approfittare dei poteri da commissario straordinario per velocizzare l'iter. Ma riavvolgiamo il nastro e vediamo i passaggi chiave della vicenda.

Gli "sfasci" su un terreno vincolato

Sul territorio della Capitale gli autodemolitori sono un centinaio. Poco meno di un terzo, 26 nella specifico, si trova a Centocelle, collocato su un terreno di proprietà privata ma che successivamente alla loro presenza è stato vincolato (con vincolo paesistico relativo al comprensorio Ad Duas Lauros, apposto con decreto del 21 ottobre 1995 dal ministero per i Beni culturali), occupando circa quattro ettari del confine orientale del parco. I cittadini impegnati per la riqualificazione del quadrante insistono da tempo sulla necessità di collocarli altrove, perché oggettivamente incompatibili per il tipo di attività esercitata (trattano e smaltiscono rifiuti classificati per lo più come pericolosi secondo le tabelle dei codici CER) con un'area verde che ospita reperti archeologici. Senza contare l'estrema vicinanza dalle case che affacciano sulla Togliatti e su via Papiria.

Centocelle poi non è un caso isolato. Dello scorso maggio il sequestro di un autodemolitore in via del Foro Italico. Operava su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Troviamo autodemolitori anche in via dell'Almone, VII municipio, a ridosso del parco dell'Appia antica e della sorgente dell'acqua Egeria, colpiti nel 2009 da un incendio molto simile per dinamica e dimensioni a quello di sabato a Roma est, che però nulla ha smosso. Le attività, alcune irregolari finite sotto sequestro all'interno di indagini per reati ambientali, vanno tutte avanti a suon di proroghe semestrali e annuali a concessioni scadute, nelle more di una delocalizzazione mai arrivata. Un paradosso trentennale che attende soluzioni definitive, con gli stessi operatori che più volte hanno chiesto di essere messi in regola.

Dalla direttiva europea agli accordi di programma (mai rispettati)

Di spostare gli impianti lontano dai centri abitati le istituzioni ragionano da un po'. Con il decreto del Presidente della Repubblica, DPR 915/82, fu prevista la realizzazione di opere di adeguamento (previa autorizzazione amministrativa) entro un termine fissato dalle Regioni e comunque entro il 31 dicembre 1986, oltre all'individuazione di aree idonee in cui delocalizzare gli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, sulla base di criteri delineati dal Piano regionale. Quindici anni dopo, nel '97, un accordo di programma fra Comune, ex Provincia e Regione (i tre enti competenti sul tema) pianifica la realizzazione di cinque "Isole di bonifica" (Osteria Nuova, Santa Palomba, Infernaccio, via Aurelia, via Prenestina), esterne al raccordo o in zone limitrofe, dove trasferire gli impianti. Con entrambi i provvedimenti però non si va oltre le carte.

Nel 2000 interviene l'Europa a richiedere di spostare gli impianti di demolizione con una direttiva comunitaria specifica, recepita a livello italiano dal decreto legislativo 209 del 24 giugno 2003. "Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare - si legge nel documento - le aree industriali dismesse; le aree per servizi e impianti tecnologici; le aree per insediamenti industriali ed artigianali". Nello stesso testo di legge vengono anche escluse le aree vincolate (vedi allegato I al testo di legge). Nel 2003 il Consiglio comunale sceglie, su indicazione regionale, la collina dell'Infernaccio (XV municipio) come sito idoneo ad accogliere un grande centro di demolizione, la cui realizzazione viene siglata da un accordo del 2007 tra il consorzio Lucio Corda (13 ditte di rottamatori) e il Campidoglio.

Da Alemanno a Marino, un nulla di fatto

La proposta viene osteggiata in ogni modo dal municipio e nel gennaio del 2009 arriva il dietrofront, a seguito di una delibera regionale che amplia il perimetro della Riserva naturale della Tenuta dei Massimi includendovi anche l'Infernaccio. Da qui si arranca a suon di autorizzazioni prorogate ogni sei mesi con apposita delibera comunale. A pochi mesi dal rogo di via dell'Almone, sempre nel 2009, si riprende in mano il faldone. Arriva una delibera della giunta Alemanno che dà mandato al dipartimento Ambiente di completare la delocalizzazione di autodemolitori e rottamatori e di avviare a conclusione la fase istruttoria, tecnica e amministrativa, per l'individuazione di aree a norma.

"Le nuove strutture saranno concepite in maniera totalmente diversa rispetto a quelle attuali: non più luoghi di degrado, con le carcasse delle vetture in bella vista, ma veri e propri capannoni industriali" promette l'allora assessore Fabio De Lillo. Capannoni industriali all'avanguardia sì, ma dove? Buona parte delle aree dei precedenti accordi di programma non risultano più disponibili o necessitano di complesse procedure di esproprio. Passano tre anni e nulla si muove.

Con Ignazio Marino riparte il giro di promesse e dichiarazioni di intenti. "Nelle prossime settimane individueremo delle nuove aree per il trasferimento" assicurava rispondendo ai lettori sulle pagine del nostro giornale. Era maggio 2015, cinque mesi dopo la sua esperienza di governo in Campidoglio si conclude. E il dossier arriva a Raggi.

Raggi stoppa le concessioni (ma il trasferimento non arriva)

Luglio 2018. Dopo anni di autorizzazioni rilasciate con continue proroghe, il Comune a trazione grillina impone la chiusura immediata delle attività e la parallela consegna di progetti da parte dei titolari per adeguare le strutture alle normative ambientali in vigore. Partono delle Conferenze dei Servizi per analizzare i piani di intervento, uno per uno, e rilasciare solo alla fine una nuova concessione o, in caso di impossibilità a proseguire le attività (vedi nel caso delle strutture presenti nel parco di Centocelle blindato dai vincoli), procedendo al trasferimento altrove.

Una mossa quella del Comune che scatena le proteste dei rottamatori, costretti a restare chiusi senza lavorare e a bloccare di fatto un'attività essenziale nel ciclo di smaltimento dei rifiuti cittadini. In realtà in diversi proseguono comunque l'attività, anche grazie a ricorsi al Tar che in molti casi fermano gli iter. La sindaca si vanta di averli stoppati ma percorrendo viale Togliatti, i romani vedono comunque una parte di sfasci a lavoro. Ed anche chi è fermo non viene spostato, con le lamiere delle auto a fare da monumento al degrado.



Nel mezzo la lite si accende tra Comune e Regione (a guida PD): di chi è la competenza in materia di trasferimento delle attività? Per Raggi è della Pisana, ma una sentenza della Corte di Cassazione la smentisce. Secondo la legge di Stabilità approvata in Regione nel 2018, il Comune avrebbe dovuto delocalizzare le attività entro il 2020.

La palla a Gualtieri

Insomma, si sono alternate cinque diverse amministrazioni, di ogni colore politico, eppure gli sfasciacarrozze - contro ogni evidenza di incompatibilità ambientale e territoriale - restano dove sono. La palla passa ora a Gualtieri. Nelle ultime settimane di riqualificazione generale del parco ha parlato in più occasioni l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, fissando un inizio di cronoprogramma tra bonifica dai rifiuti interrati e in superficie, riforestazione urbana, lavori per la valorizzazione dei reperti archeologici. Ancora sul destino degli autodemolitori nulla però è stato annunciato. "Ci stanno già lavorando gli uffici" è la rassicurazione che arriva dal Campidoglio. Certo la cronaca di queste ore contribuirà ad accelerare i piani, o almeno questa è la speranza, l'ennesima, del territorio.