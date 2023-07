Autodemolitori a La Barbuta, anche i sindaci della provincia contrari al trasferimento

Niente autodemolitori nell’ex campo nomadi de La Barbuta. Il fronte dei contrari si allarga ed arriva a coinvolgere anche alcuni sindaci della provincia di Roma.

Tutti gli autodemolitori a La Barbuta

Dopo il no dell’amministrazione di Ciampino, del comitato locale cittadino Cives e della sezione romana di Italia Nostra, anche chi indossa la fascia tricolore nell’hinterland romano ha deciso di esprimersi contro il progetto del Campidoglio. Roma Capitale ha infatti individuato nel sito situato al confine con il comune aeroportuale, l’area più adatta ad ospitare tutti gli “sfasciacarrozze” della città. Non solo i 26 che erano localizzati lungo la Palmiro Togliatti e che, in larghissima parte, sono rimasti coinvolti nel maxi incendio del 2022. A La Barbuta potrebbero convergere anche gli autodemolitori di via dell’Almone che operano difronte al parco della Caffarella, e quelli che si trovano al Foro Italico o nella riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa. Il condizionale è legato al via libera che dovrà essere rilasciato dalla regione a cui, in questi giorni, gli uffici tecnici del comune stanno inviando i dettagli del progetto.

L'opposizione dei sindaci dei Castelli

Contro l’ipotesi di trasferimento è nata anche una chat, partecipata dai sindaci dei Castelli Romani. Da Frascati, Colonna, Marino, si sta formando un gruppo di “dissidenti” che stanno chiedendo a gran voce un ripensamento al sindaco della provincia, che poi è anche quello di Roma: Roberto Gualtieri. Con la fascia tricolore sistemata sul petto, si sono presentati alla chiamata della sindaca di Ciampino Emanuela Colella, per il consiglio straordinario su La Barbuta. Un appuntamento cui hanno preso parte cittadini e parlamentari, comitati e consiglieri regionali.

Una scelta controversa anche nel centrosinistra

Contro le “scelte calate dall’alto e mai condivise” dell’amministrazione romana – il virgolettato si riferisce alle parole della sindaca Colella – si sono concentrati molti interventi. Scelte che, ha aggiunto la prima cittadina del comune aeroportuale, “non ha mai presentato agli amministratori locali in incontri formali”. Una critica che fa ancor più scalpore perché arriva da un’amministrazione di centrosinistra e dimostra, come ha rilevato il consigliere regionale di Azione Luciano Nobili, che “nel medesimo colore politico non ci sia interlocuzione”. A proposito di centrosinistra, al consiglio comunale ha preso parte anche il deputato PD Roberto Morassut il quale ha ricordato la presenza, su via Togliatti, di “vecchi accatastamenti di ferraglia, attività illegali e roghi”. Una condizione quindi da superare. Con la Barbuta? “Questa delocalizzazione – ha aggiunto l’ex assessore all’urbanistica di Veltroni – da voi è considerata ingiusta, e lo capisco, ma capisco anche le pressioni”.

La responsabilità di Roma Capitale

E la regione? Per l’ente governato da Rocca era presente a Ciampino la dirigente urbanistica Maria Luisa Salvatori. Ha ricordato che l'individuazione del sito dove effettuare il trasferimento è una competenza di Roma Capitale ed ha inoltre sottolineato “la mancata conformità dell'area individuata”. La sua scelta dell'amministrazione capitolina comporta infatti una “deroga ai vincoli paesaggistici che per la legge della regione Lazio – è stato spiegato – può essere consentita solo per beni culturali, opere pubbliche o di interesse pubblico”. Ed è sicuramente, quest'ultimo,un aspetto divisivo. Perché per il comune di Roma trasferire tutti gli autodemolitori in un unico spazio può rappresentare ragione di pubblico interesse. Ma c'è chi pensa il contrario.

I messaggi diretti a Gualtieri

Ed il fronte del no, fatto di cittadini ed amministratori, è sempre più ampio. Tra loro ci sono anche i sindaci di Colonna Fausto Giuliani e di Frascati Francesca Sbardella. E tra i contrari all'operazione de La Barbuta figura anche il primo cittadino di Marino, Stefano Cecchi, che ha ribadito un assunto molto condiviso: “non possiamo continuare ad essere la pattumiera della Capitale”. Una tesi più volte agitata da quanti hanno contestato, nel tempo, la discarica di Albano o il termovalorizzatore di Santa Palomba. Esempi, non a caso, citati anche dal sindaco di Marino. Come se ne esce? Gli amministratori dei comuni dei Castelli Romani hanno rivendicato due esigenze: “un incontro con Gualtieri” e la “stesura di un documento comune”. La decisione sul futuro de La Barbuta passa anche dall'esito di queste due richieste.