Autodemolitori a La Barbuta, cittadini protestano: “Arriva un altro incubo per nostra salute”

Niente autodemolitori nell’area dell’ex campo rom de La Barbuta. Il sito si trova a ridosso del confine con Ciampino ma, chi abita in quel territorio, già si sta mobilitando. Perché la decisione del Campidoglio, per essere formalizzata, ha bisogno del via libera anche della regione Lazio. E gli abitanti di Ciampino sembrano intenzionati a far valere le proprie ragioni.

La lettera aperta dei cittadini contrari

“La nostra è una città che soffre pesantemente la vicinanza con Roma Capitale in termini di densità abitativa, di rumore proveniente dall'aeroporto G.B. Pastine (abbiamo sopportato più di 200 voli giornalieri), dell'inquinamento proveniente dal G.R.A. e dal traffico di attraversamento” si legge nella lettera aperta che è stata scritta da Cives Ciampino, un gruppo di abitanti che, attraverso i media ed i social network, sta cercando di dare eco alla propria protesta.

Chi andrebbe a La Barbuta

Per Roma Capitale il sito dell’ex La Barbuta è potenzialmente funzionale al trasferimento degli autodemolitori romani. Sono un centinaio in tutto, considerando tutti quelli che, dal Foro Italico a via dell’Acqua Acetosa Ostiense, passando per via dell'Almone, sono distribuiti all’interno o a ridosso delle aree verdi cittadini. La gran parte, evidentemente, è concentrata nella zona della Palmiro Togliatti che, nel 2022, è stata protagonista di un devastante incendio.

Le ragioni del no al sito de La Barbuta

“L’area della Barbuta si trova a ridosso dei nostri confini e durante l'insediamento del campo nomadi abbiamo spesso respirato i fumi provenienti dai roghi tossici che provenivano da quell'area” si legge nella lettera aperta dei cittadini di Ciampino che contestano l’ipotesi di ricorrere all’area dell’ex campo rom. Per loro “non tiene conto di una serie di rischi legati alla sicurezza dei voli, all'inquinamento di un'area vastissima, alla contaminazione dell'acqua della Sorgente Appia, alla sicurezza del nodo ferroviario di Ciampino” e, non ultimo “alla vicinanza di un sito protetto come il Parco dell'Appia Antica”, con la Regina viarum recentemente candidata a far parte del patrimonio Unesco.

Il tavolo tra comune e regione

La delocalizzazione degli autodemolitori è un tema che, formalmente, è nell’agenda dell’amministrazione cittadina da molti anni. Di fatto, però, non è solo il Campidoglio a dover fare questa scelta. Ed infatti il consiglio regionale, altro attore della partita, ha chiesto un piano dettagliato al dipartimento di progettazione ed attuazione urbanistica romano. La decisione non è pertanto stata ancora presa. La protesta in arrivo da chi abita nel vicino comune ciampinese, quindi, potrebbe avere il suo peso.