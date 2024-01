Autodemolitori a La Barbuta, Gualtieri accelera. Ecco l'ordinanza

Il Comune di Roma si prepara a trasferire i 20 rottamatori del parco di Centocelle nell'area de La Barbuta, la stessa che fino al 2021, per dieci anni, ha ospitato un campo rom. Per farlo però serve una deroga al vincolo archeologico presente. Il piano territoriale paesaggistico prevederebbe infatti per quel terreno la sistemazione a parco pubblico attrezzato. A chiederla al ministero della Cultura è il sindaco Gualtieri, con un'ordinanza firmata nelle vesti di commissario straordinario ai rifiuti. Il parere è necessario per poter proseguire l'iter di delocalizzazione delle attività.

Perché proprio La Barbuta

Le ragioni per le quali il ministero dovrebbe accoglierla? "Il rilevante interesse pubblico all’ipotesi di localizzazione di centri di raccolta e di impianti di trattamento di veicoli fuori uso" si legge nell'ordinanza, da considerarsi "prevalente" rispetto agli altri interessi di varia tipologia. C'è poi in parallelo l'urgenza di spostare le attività di smaltimento auto dal parco di Centocelle, dove è in corso un maxi intervento di riqualificazione, anche in vista del Giubileo, atteso da decenni. E pure "l'assenza di alternative" sul territorio. Senza contare il fatto che i 25 ettari in questione hanno già ospitato per dieci anni un campo rom, andando a determinare comunque "l'alterazione delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali del sito".

Insomma, dopo ben 25 anni di tentativi di delocalizzazione andati a vuoto, l'area de La Barbuta per gli amministratori romani è quella adatta. Lo è meno per chi amministra il Comune di Ciampino. La sindaca Emanuela Colella si è detta più volte contraria, così come i comitati di quartiere attivi nella zona. Una posizione netta e inasprita dallo scontro tutto interno ai democratici. Colella è stata eletta con una coalizione Pd-M5s e ha chiesto più volte, invano, un passo indietro ai compagni di partito.

"Non abbiamo avuto alcuna comunicazione formale sulla delocalizzazione degli autodemolitori, ma solo dai social" ha fatto sapere nel corso di un'assemblea convocata a novembre per affrontare il tema. La prima cittadina ha ricordato che La Barbuta "fa parte del comune di Roma (ed è di proprietà di Roma Capitale, ndr), ma anche per la sicurezza del 'cono di volo', il traffico, vincoli dei beni culturali e paesaggistici impatta su Ciampino". Ed è per questo che "sono state depositate due relazioni tecniche" e che è "abbiamo ribadito che i vincoli sull’area non siano derogabili".

Le polemiche (anche tra i dem)

Durante la stessa assemblea i rappresentanti dem della Regione Lazio avevano invitato Gualtieri a un confronto aperto con la sindaca Colella. A respingere le polemiche, anche interne alla stessa maggioranza capitolina, ha pensato ieri l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia. "Sugli autodemolitori sono venti anni che si gioca sulla pelle dei romani: dall'ipotesi di inserire questi impianti nella riserva naturale dell'Infernaccio, alla chiusura tout court di tutti gli impianti, senza soluzione alternativa, portata avanti dalla giunta Raggi. Faccio un appello a tutti: proviamo a dimostrare di essere pienamente classe dirigente della città".

E ancora: "Noi abbiamo proposto di chiudere la vergogna degli autodemolitori nel parco di Centocelle, indicando una soluzione equilibrata nell'ex Barbuta: un'area pubblica, infrastrutturata e già compromessa. Un'area ove installare un impianto moderno e non inquinante. Chi non è d'accordo non proponga tavoli tecnici, la classica furbizia per non risolvere i problemi, ma una soluzione alternativa al posto della Barbuta precisando luogo, via e cap".

"Chiediamo il ritiro immediato dell'ordinanza" tuonano il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco (M5S) e il capogruppo del M5S in VII municipio Emanuel Trombetta. "Quel territorio ha già decisamente dato tanto in termini di carico ambientale e oggi necessita di un deciso risanamento. Per non parlare poi della vicinanza col comune di Ciampino, dove sorge la pista aeroportuale che già di suo comporta inquinamento acustico e problematiche logistiche di vario genere''.