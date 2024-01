Nuovi bus elettrici di Roma, firmato il contratto. 110 in arrivo entro fine 2024

La gara era stata aggiudicata a fine dicembre, come richiesto dal Pnrr. Ora è arrivata anche la firma del contratto e così la produzione potrà ufficialmente partite. Romana Diesel, su mandato di Iveco, si era aggiudicata la gara indetta da Atac a giugno 2023 per la fornitura di 411 autobus elettrici, di cui i primi 110 arriveranno entro la fine del 2024. Roma Capitale ed Iveco hanno quindi sottoscritto il contratto grazie al quale la Città Eterna rinnoverà la sua flotta di trasporto su gomma.

La gara

La gara era divisa in tre lotti: 202 autobus da 12 metri per le rimesse di Trastevere, Portonaccio e Tor Sapienza; 194 bus, sempre da 12 metri, per Grottarossa e Tuscolana; 15 autobus da 18 metri destinati all’autorimessa di Grottarossa. Tutte queste strutture, inoltre, saranno “elettrificate” da Atac per accogliere i nuovi mezzi. Lavori urgenti visto che, entro la fine del 2024, arriveranno i primi 110 mezzi.

Oltre 1000 mezzi entro il 2026

Ha commentato la firma del contratto l’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè. “L’arrivo dei bus elettrici ci consentirà di compiere un grande passo in avanti sulla strada del rinnovamento radicale della flotta Atac, che sarà più ecologica, moderna e confortevole a beneficio della qualità e dell’efficienza del trasporto pubblico e della sicurezza dei cittadini. Grazie a 411 autobus elettrici e agli oltre 1000 nuovi mezzi che arriveranno entro il 2026, a Roma avremo una flotta con l'età media tra le più basse in Europa - cinque anni a fronte dei dieci del valore medio nell’Unione Europea - e con sistemi avanzati come il Tap&Go che sta continuando ad avere un grande successo”.

"Siamo estremamente orgogliosi di contribuire in modo significativo alla transizione di Roma verso una mobilità più

verde ed efficiente - commenta, come riporta l'Ansa, Domenico Nucera, presidente della Bus Business Unit di Iveco Group - la nostra offerta nel settore del trasporto passeggeri elettrico è sempre più forte, viene riconosciuta in tutto il mercato italiano e anche a livello internazionale, e conferma la nostra posizione come partner leader. Portare tutto ciò nella Capitale d'Italia, la 'Città Eterna', è un ottimo inizio di 2024, dopo un 2023 molto soddisfacente in termini di ordini per Iveco Bus".

Stazioni di ricarica

L'arrivo dei mezzi metterà ulteriori pressioni su Roma. In una seduta della commissione Giubileo dello scorso dicembre, infatti, lo stesso Patanè aveva parlato della fornitura dei bus elettrici. A preoccupare l'assessore, in quel caso, era soprattutto la realizzazione delle rimesse e dei punti di ricarica. Decisivi saranno i lavori presso la rimessa di Portonaccio: “I primi 100 autobus verranno ospitati lì perché dovrebbe essere “infrastrutturata” in tempo - aveva detto l'assessore - per il resto dei mezzi avremo più tempo”. Gli autobus dovrebero avere un'autonomia di 200 chilometri. Per le tratte più lunghe sarà necessario pensare a stazioni di ricarica dislocate lungo i percorsi.