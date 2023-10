Niente divieti per moto e auto storiche in "fascia verde": Tar accoglie ricorso dei collezionisti

La sentenza che il Consiglio di Stato lo scorso maggio aveva sollecitato è arrivata. La sezione quinta del Tar del Lazio si è espressa sul ricorso presentato dalla scuderia romana La Tartaruga, sui divieti di circolazioni ai veicoli d’epoca. E la decisione presa dal Tar suona come “una vittoria”.

Una vittoria attesa dagli appassionati

“C’è voluto quasi un anno ma alla fine siamo riusciti a ottenere una vittoria di cui possono beneficiare tutti gli appassionati del settore” ha premesso Fabrizio Consoli, il presidente della scuderia romana La Tartaruga, un circolo al quale sono iscritti, tra la capitale e la provincia, circa 1300 soci. “Da adesso, fino alla sottoscrizione della prossima ordinanza sindacale, le auto e anche i motocicli d’interesse storico possono tornare a circolare in fascia verde”. L'ordinanza del sindaco Gualtieri, ne aveva inibito gli spostamenti nella ztl fascia verde, dal lunedì al sabato, per tutto l'anno. Quel divieto è stato annullato e il prossimo provvedimento che sul tema verrà emanato dal Campidoglio, dovrà tenere conto di quanto appena deciso dal tribunale amministrativo.

Il caso di Torino ripreso dal Consiglio di Stato

In una prima fase il Tar aveva deciso di non accogliere la sospensiva richiesta dai collezionisti, preoccupati dai limiti imposti all’ingresso nella “fascia verde” dei propri veicoli. La battaglia legale è stata però portata all’attenzione del Consiglio di Stato perché, in Piemonte, era stato ravvisato un caso simile a quello romano. In quel caso però era stato riconosciuto un limite nell’istruttoria ravvisato anche a Roma. In sostanza l’amministrazione comunale di Torino non aveva calcolato il numero dei veicoli soggetti a queste restrizioni, che in quel caso era di circa 6500 su oltre 768mila mezzi con oltre 20 anni d’età. Il provvedimento, che interdiva anche alle auto storiche la circolazione, non era quindi stato giudicato “proporzionato” rispetto all’obiettivo di “contenete e ridurre le componenti inquinanti nell’atmosfera”.

Pochi veicoli storici per giustificare il divieto

Il principio applicato in Piemonte è stato fatto valere anche a Roma perché, anche nel Lazio, il numero di veicoli con valore storico, motoveicoli inclusi, è tutto sommato irrisorio. “I veicoli di interesse storico e collezionistico con più di 20 anni muniti di certificato di rilevanza storica e iscritti al PRA” sono in totale solo “14.483, ossia lo 0,29% del totale dei mezzi circolanti su Roma”. La percentuale è molto simile a quella rilevata in Piemonte.

“Il numero (allo stato ancora) esiguo di veicoli di interesse storico o collezionistico, ivi inclusi gli anzidetti ciclomotori storici”, unito al loro “utilizzo limitato nel tempo”, imporrebbe un “regime differenziato e più specifico” – si legge nella sentenza – con una disciplina ad hoc che “coniughi il valore dell’ambiente con quello, di livello altrettanto costituzionale, della tutela dei valori storico-culturali”. Ed è per questo che il Tar ha accolto “con conseguente annullamento” dei divieti imposti alla circolazione in fascia verde per i veicoli d’interesse storico e collezionistico e anche per i motocicli che abbiano più di 30 anni di età.

L'aspetto culturale da valorizzare

“Siamo soddisfatti – ha concluso il presidente del circolo romano La Tartaruga – ora il comune, nel redigere la nuova ordinanza, dovrà tenere conto di questa sentenza che finalmente mette nero su bianco un concetto: i veicoli con interesse storico e culturale sono un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare. E’ un ottimo risultato raggiunto con l'impegno di tutti, un esempio della sinergia tra federazione (Asi) e club presenti sul territorio. Ora – ha aggiunto Consoli - avanti per la costruzione di una normativa regionale che riconosca la giusta dignità al veicolo storico”.

Soddisfazione è stata epressa anche da Alberto Scuro, presidente dell'ASI “Sono state accolte nel merito le tesi del ricorso con riguardo a tutti i provvedimenti limitativi della circolazione dei veicoli storici. Nella parte di diritto – ha sottolineato Scuro – è stata data ampia rilevanza alle nostre riflessioni in tema di bilanciamento e specificità del ruolo dei veicoli storici. Sono molto contento di questa sentenza, in quanto rappresenta un ulteriore passo avanti verso la diffusa consapevolezza che il motorismo storico è un’eccellenza italiana che abbiamo il dovere di continuare a tutelare e promuovere per il bene del Sistema Paese”