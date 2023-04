Auto d'epoca fuori dalla fascia verde: fumata nera al termine del tavolo per le deroghe

Nulla di fatto al termine del tavolo tecnico che la commissione Mobilità della giunta ha convocato per trattare la questione della mancata previsione di deroghe per la circolazione delle auto d’epoca e delle vetture storiche all’interno della nuova ztl “fascia verde”.

Il tavolo si è riunito il 5 aprile nella Sala delle Bandiere alla presenza dell'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patané, del presidente e dei membri della commissione, dei rappresentanti della Scuderia La Tartaruga e del circolo romano La Manovella - che hanno promosso un ricorso al Tar e una serie di iniziative per chiedere al sindaco Gualtieri di rivedere il provvedimento - dai rappresentanti di Aci, Asi (Automotoclub Storico Italiano) e dei Registri Storici Alfa Romeo, Fiat e Lancia.

Opposizioni all'attacco: "Ordinanza folle: venerdì e sabato si consenta la circolazione"

Il confronto è terminato senza provvedimenti concreti, ma con la promessa di rinviare il tema a un tavolo ancora più ristretto. Decisione contro cui si è scagliato Francesco Carpano, consigliere di Azione in Campidoglio: "Un’amministrazione che procede a casaccio, in balia degli umori dei singoli assessori, in questo caso di Patanè. Se invece di fare un’ordinanza iper-restrittiva, che ammette solo la domenica come giorno di circolazione, si fossero ascoltate sin dall’inizio le associazioni rappresentative dei veicoli storici non avremmo perso tutto questo tempo a convocare tavoli, bloccare le auto degli appassionati e un intero indotto economico che ci vive intorno".

"Non solo hanno fatto un’ordinanza folle - prosegue Carpano - ma hanno pure convocato un tavolo tecnico che non ha prodotto una singola decisione per correggere l’ordinanza. L’assessore è arrivato senza proposte, abbiamo risentito le diverse posizioni delle associazioni e il tutto è finito lì. La base di partenza per modificare l’ordinanza deve essere quella di escludere dalle limitazioni il periodo che la Regione Lazio non indica come critico sul piano della qualità dell’aria, da marzo a novembre, e concentrarci sui mesi rimanenti. In questo periodo, l’introduzione di una fascia diurna di divieto della circolazione fino alle 17.30 può garantire che non vengano utilizzati questi mezzi per gli spostamenti sistematici (casa-lavoro) ma può invece aiutare i proprietari a portare i mezzi in officina per la dovuta manutenzione. Inoltre, il minimo che si deve fare è includere il venerdì e il sabato nei giorni ammessi dalla circolazione. Per le due ruote va salvaguardata l’esenzione totale che già vigeva in passato".

L'ordinanza di Gualtieri e il ricorso al Tar

Il tema della circolazione delle auto storiche e d'epoca è particolarmente sentito, complice l'ordinanza con cui, a dicembre 2022, il sindaco Roberto Gualtieri ha ristretto ulteriormente la platea di veicoli che possono transitare all’interno della cosiddetta (e allargata) fascia verde, vietando la circolazione alle auto a benzina e diesel pre-euro 1, euro 1 ed euro 2, e soprattutto ai diesel euro 3. Limitazioni che rendono quindi sempre più complesso circolare su strada con vetture che hanno sulle spalle più di vent’anni, d’epoca o storiche.

"L'ordinanza del Comune di Roma è la più stringente a livello nazionale - aveva spiegato a RomaToday Fabrizio Consoli, presidente del club La Tartaruga - ha creato un precedente superando anche i confini della legge regionale, estendendo le limitazioni a tutto l’anno e concedendo deroghe solo per raduni e manifestazioni autorizzati. In poche parole, è il Comune stesso a stabilire se possiamo uscire o meno. Il problema è che per redigere l'ordinanza il Comune ha chiesto al Pra di inviare l'elenco dei veicoli circolanti più vecchi, e nell'elenco sono ovviamente inclusi anche quelli con il cosiddetto certificato di rilevanza storica, ovvero le auto d'epoca. Che sono molto differenti dalle auto vecchie".

Consoli ha quindi presentato ricorso in attesa di concordare delle deroghe, che a oggi sono previste soltanto per determinate categorie di veicoli, come i mezzi dell'Ama, del trasporto pubblico di linea o dotati di pass per portatori di disabilità. I giudici amministrativi si sarebbero dovuti pronunciare l'8 marzo, ma la delibera dello scorso 28 febbraio ha richiesto documentazione aggiuntiva, e l'udienza è stata rimandata.