Autistici nelle Rsa. Cosa sta succedendo in Regione e perché le famiglie non si fidano di Rocca e Maselli

Non si placa la polemica contro la Regione Lazio, rispetto alla possibilità che 89 adulti nello spettro autistico del territorio vengano trasferiti all'interno di strutture residenziali, passando da . Anzi, il 9 luglio si dovranno esprimere i giudici del tribunale amministrativo riguardo al ricorso presentato dalle famiglie. Il 18 aprile in consiglio regionale se ne è parlato, con il Pd che per voce di Eleonora Mattia ha presentato un'interrogazione alla quale l'assessore Massimiliano Maselli ha fornito risposta, non ritenuta sufficiente: "Fa scaricabarile sui Comuni".

La delibera regionale sugli autistici adulti

A mettere in agitazione le famiglie degli adulti autistici di Roma e del Lazio sono stati due atti deliberati dalla giunta Rocca. Una di fine dicembre 2023, la seconda dei primi di gennaio 2024, seguite da una determinazione di aprile. Nei documenti si legge che gli ospiti di case famiglia, in parte in regime residenziale e in parte semiresidenziale, affetti da autismo grave, hanno la necessità di essere inseriti in "regimi assistenziali a prevalenza sanitaria/alto impegno assistenziale con quote a carico dell'Asl pari al 70% della tariffa giornaliera e di compartecipazione del Comune di residenza per la quota del 30%". Questo per quanto riguarda 56 utenti. Per altri 33, invece, un "regime assistenziale con quote per l'Asl pari al 40% e compartecipazione del Comune di residenza per il 60%". Per le famiglie questa decisione significherebbe una cosa sola: vedere le ragazze e i ragazzi finire in strutture sanitarie, essere quindi istituzionalizzati. Anche perché nel testo deliberato dalla giunta si legge che "entro e non oltre il 30 giugno 2024 le AASSLL dovranno progressivamente individuare la risposta assistenziale più appropriata in ragione dei PAI (piani annuali per l'inclusione) formulati dalle UVMD (unità di valutazione multidimensionale)". In sostanza, "ove adeguato", le aziende sanitarie dovranno tenere conto di "un setting residenziale/semiresidenziale".

La difesa dell'assessore Maselli

Già un mese fa l'assessore Maselli smentì l'intenzione di interrompere le esperienze dei disabili adulti gravi nelle case famiglia. Lo ha ribadito, non senza un certo fastidio, durante il consiglio regionale del 18 aprile, interrogato dalla consigliera Pd Eleonora Mattia: "Ho già illustrato le motivazioni di questa delibera - ha esordito Maselli - in svariati incontri con enti gestori, consulte, famiglie. Lo ripeto per l'ennesima volta: non trasferiremo alcun disabile, non si è mai pensato e non si è mai fatto e non si farà. La delibera di dicembre 2023 è una fortuna, perché mette ordine in una procedura totalmente sballata che è stata tollerata per tanti anni prima di me. L'ex assessore oggi consigliere D'Amato lo sa bene: la Regione per tanto tempo ha tirato fuori di tasca propria, in maniera generosa ma impropria, i soldi per pagare i servizi sociosanitari di queste persone, che invece avrebbero bisogno di servizi socioassistenziali. E quand'è così, sono i Comuni che dovrebbero prendersi carico dell'utenza e sostenerne i costi. Gli 89 utenti di cui si parla, non per loro responsabilità, non hanno seguito alcuna procedura amministrativa, nessuna lista d'attesa, ma sono stati inseriti dalle Asl dentro le strutture in cui si trovano, senza programmazione".

Non abbiamo mai pensato di trasferire nemmeno un utente con qualsiasi tipo di disabilità Massimiliano Maselli, assessore politiche sociali e della salute Regione Lazio

Una questione di soldi

Eleonora Mattia non si è fatta convincere e dopo l'intervento dell'assessore, ha ribadito: "Il rischio è che dall’1 luglio, se la delibera e la relativa determina non saranno annullate, si procederà o con il trasferimento dei ragazzi nelle Rsa - accusa -, come attualmente previsto dal provvedimento regionale, oppure saranno i genitori stessi a doversi fare carico dei costi per garantire la permanenza dei loro figli nelle case famiglia. Uno scempio da scongiurare affinché la persona sia presa in carico nella totalità del suo benessere e dei suoi diritti e non divenga invece oggetto di uno spezzettamento burocratico tra enti". E in realtà il tema è questo. Non tanto il rischio (apparentemente scongiurato) di un trasferimento "coatto", ma la suddivisione delle responsabilità economiche tra Regione e Comune. Quelle percentuali, citate poco sopra (30 e 70, 60 e 40) stabilite dalla delibera di fine dicembre e confermate nella determina di aprile. Ma anche Maselli lo ha detto chiaramente: la Regione non può continuare a farsi carico di costi che, come sostiene l'assessore, non dipendono da lei. E così le famiglie tremano.

Le famiglie non si fidano

Francesca Trionfi, madre di un autistico grave di 40 anni, presidente di "Oikos - Una Casa per Vivere", lo scrive chiaro e tondo a poche ore dalla fine del consiglio, dopo aver assistito allo scambio tra la dem Mattia e un piccato Maselli: "Pensate che siamo stupidi e crediamo all'immagine di una squadra di energumeni che preleva le persone dalle case famiglia per portarle via? - chiede Trionfi polemica - . Quello è il vecchio metodo. Quello attuale è silenzioso e meno appariscente. Si tagliano i fondi, non si erogano i finanziamenti. Insomma, niente soldi per gli operatori, gli affitti, le utenze. Così si trasferisce una persona nel 2024". E' chiaro, quindi, che chi davvero è dentro la situazione e ne conosce dinamiche e sviluppi, non si preoccupa di una delibera ambigua in cui non si citano esplicitamente le residenze sanitarie in alternativa alle case famiglia. Ma si preoccupa della prospettiva di un comune (quello di Roma e non solo) costretto a mettersi le mani in tasca e sostenere delle spese, anche al 70%. Un budget di salute "forzato", se vogliamo. Non è frutto di un tavolo tra enti, di un lavoro programmatico di concerto tra le parti, ma quasi un'imposizione dall'alto.

"Garantite i fondi"

"Vogliamo la certezza che i fondi non si interrompano il 1° luglio - prosegue Trionfi -. Vorrei che chi ci governa desse lo stesso valore che do io alle mie parole, lo stesso rispetto. Invece sento definire come 'illecita' la situazione della Regione che finanzia l'inserimento degli utenti nelle case famiglia e il loro mantenimento. Parlate di liste d'attesa non rispettate. Vi ricordo (la presidente si rivolge a Maselli e alla giunta Rocca,ma anche alla ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ndr) che le liste d'attesa sono bloccate da decenni. E che i piani individuali di assistenza che definiscono il progetto di vita residenziale sono sanciti da una legge del 2000".

Gli utenti non si trasferiscono con gli energumeni, non siamo ingenui. Nel 2024 per trasferire qualcuno si tagliano i fondi e così le famiglie sono costrette a riprendersi a casa i figli.

Francesca Trionfi, presidente Oikos Una Casa per Vivere

Il ricorso al Tar

Ma non ci sono solo appelli "urbi et orbi". Anche ricorsi al Tar. Le famiglie di molti utenti di Roma e del Lazio, seguite dall'avvocato Vincenzo Perticaro, aspettano il 9 luglio quando il tribunale amministrativo si esprimerà sul presunto danno subito dall'entrata in vigore della delibera regionale: "La Regione ha alzato un muro - commenta l'USB, sindacato di base che appoggia la protesta - non volendo dare risposte alle famiglie che il 9 aprile hanno protestato sotto la sede, chiedendo lo stop alla delibera. Il 16 il Tar ha accolto le ragioni dei ricorrenti e valuterà l'eventuale danno. Va detto che Roma Capitale ha dichiarato di non essere legittimata ad agire, nonostante l'ente abbia il dovere di accreditare e finanziare in percentuale le strutture".