Autistici gravi, la Regione li "scarica" al Campidoglio. Ora è caccia ai fondi per garantire l'assistenza

Si fa sempre più aspro lo scontro tra Roma Capitale e Regione Lazio per quanto riguarda l'assistenza di disabili adulti gravi, per lo più rientranti nello spettro autistico. A dicembre 2023 la Pisana ha pubblicato una delibera nella quale si stabilisce, in estrema sintesi, che per 89 assistiti è necessario riformulare la tipologia di servizio e la copertura economica, fino ad oggi a carico della Regione. Dal 1° gennaio 2025 è stato deciso che ad occuparsene sarà esclusivamente la parte sociale, quindi i Comuni (oltre Roma, ci sono Civitavecchia e Fiano Romano). Uno "scarico" che graverà sui bilanci locali, non sufficientemente attrezzati.

La decisione della Regione sull'assistenza ai disabili gravi

La storia, come detto, inizia alla fine dello scorso anno. Da parte dell'assessorato regionale alle politiche sociali arriva l'input di rimettere ordine ai servizi riguardanti i disabili adulti gravi, interrompendo l'erogazione di fondi e la presa in carico in toto da parte delle Asl, le aziende sanitarie locali. Un cambio di rotta che ha allarmato i genitori degli utenti, fino ad oggi inseriti in percorsi individuali che li vede accolti all'interno di case famiglia e non, fortunatamente, in Rsa e istituti specializzati di vario genere. Allarmati tanto da fare ricorso al Tar, impugnando le delibere regionali sulle quali i giudici amministrativi del Lazio si esprimeranno il 9 luglio.

La lettera di Roma Capitale

Negli ultimi mesi Comune di Roma e Regione Lazio si sono confrontati, ma l'esito non è stato positivo. Tanto che il 27 maggio dall'assessorato politiche sociali di Barbara Funari è partita una lettera, indirizzata all'omologo Massimiliano Maselli, alla direzione sanitaria e inclusione sociale regionale e alle tre Asl cittadine, nella quale si mette nero su bianco che "questa Amministrazione ad oggi non è titolare né ha in carico le persone inserite nella delibera di giunta del 2023, i cui percorsi residenziali e semi-residenziali sono stati disposti dalle Asl 1, 2 e 3, presumibilmente in carenza di posti nelle strutture sociosanitarie, con propri, autonomi provvedimenti e senza alcuna condivisione preventiva ai suddetti inserimenti con questo Dipartimento/Assessorato e con i Municipi".

Addio al budget di salute

Ma, nonostante questa premessa, il direttore dei servizi alla persona, la direttrice del dipartimento e la stessa assessora Funari hanno ribadito la disponibilità del Comune a tenere aperto un tavolo per la creazione di un "budget di salute", cioè una compartecipazione tra Regione e Campidoglio per la sovvenzione dei servizi dedicati alle disabilità: "Tale percorso sembra ancora oggi, a chi scrive, il più corretto e tutelante nei confronti delle persone interessate - si legge nella missiva -, anche nel contesto della recente Legge quadro sulla disabilità, che ha il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato dell’utente". La Regione, però, ha risposto "picche": "La nostra proposta è stata ritenuta non percorribile dalle Direzioni della Regione Lazio". E a ciò arriva conferma anche da un emendamento, firmato dagli assessori regionali Maselli e Righini.

"I fondi stanziati dalla Regione non bastano"

L'emendamento, che aggiunge un articolo alla proposta di legge 155 del 2024 sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, prevede l'erogazione di 580mila euro in favore di Roma Capitale per garantire la continuità dei servizi di assistenza alle persone con disabilità, rientranti nello spettro autistico, a copertura fino alla fine del 2024. Una cifra che, spiega l'assessora comunale Barbara Funari, è del tutto insufficiente: "E' un terzo di quanto servirebbe - afferma - considerando che il costo per l'assistenza è di circa 3 milioni di euro l'anno e da luglio a dicembre abbiamo quantificato in poco più di 1 milione e 200mila euro. Il problema si riproporrà dal 1° gennaio 2025, per questo stiamo cercando di reperire fondi dall'assestamento di bilancio che andrà in discussione a luglio".

Funari: "Speriamo di reperire risorse per il 2025"

Sulla decisione della Regione, poi, l'assessora non usa mezzi termini: "Un'operazione poco utile da parte della Regione - prosegue - che dà rilevanza esclusivamente sociale all'assistenza, cosa che per noi non si può fare. I tavoli tecnici purtroppo hanno dato questa tipologia di esito, che sarà un problema non solo per le famiglie dei disabili adulti. Di loro, comunque, dobbiamo e vogliamo occuparsi con responsabilità. Al momento pensiamo di poter utilizzare i fondi regionali, già stabiliti, per l'assistenza alle persone con autismo grave. Poi dopo si vedrà. Purtroppo bisogna dire che l'auspicio di un budget di salute sia naufragato".

Anche la presidente della commissione sociale in Campidoglio entra a gamba tesa sull'argomento: "Roma non lascerà sole queste persone, a differenza di quanto fatto dalla Regione - sottolinea la consigliera Pd -. Evidentemente per qualcuno la disabilità è più un peso da scaricare che altro. Noi lavoriamo per garantire i diritti di queste persone. L’emendamento regionale è un’offesa alla nostra intelligenza, perché quei fondi non sono assolutamente sufficienti per coprire i servizi fino alla fine dell’anno”.