Il Campidoglio premia gli autisti Atac, i tassisti e gli ncc "eroi"

Le due autiste che insieme sono riuscite a far desistere un ragazzo deciso a buttarsi da un ponte, il tassista che ha salvato un turista in arresto cardiaco usando il defibrillatore portatile, il conducente ncc che ha fatto 5 viaggi verso l'Ucraina per portare aiuti e riportare indietro donne e bambini. Sono solo alcune delle persone premiate mercoledì mattina in Campidoglio da Eugenio Patanè, assessore capitolino alla Mobilità, insieme con la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, e il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan.

In totale sono stati 13 gli autisti Atac, 12 i tassisti e 4 i conducenti Ncc che hanno ricevuto la medaglia della città di Roma per i gesti compiuti durante lo svolgimento del loro lavoro, gesti che hanno contribuito "a dare di Roma l'immagine migliore", come ha sottolineato Celli, che ha voluto ringraziare a nome di tutta l'amministrazione i premiati.

Il ringraziamento del Campidoglio: "Date di Roma l'immagine migliore"

“Ho voluto fortemente ripetere anche quest’anno la cerimonia – ha aggiunto l’assessore Patanè - perché i dipendenti Atac, i conducenti di vetture taxi ed NCC premiati questa mattina hanno avuto il grande merito di rappresentare e dare lustro alla città in situazioni particolari, a volte sostituendosi alla presenza stessa delle forze dell’ordine. Si dà sempre ampio spazio ai comportamenti scorretti, invece è importante mettere in luce quelli virtuosi, le gesta fatte da persone che non si sono girate dall'altra parte nello svolgimento del loro lavoro".

“Roma è orgogliosa degli eroi quotidiani e silenziosi che con piccoli o grandi gesti rendono onore alla nostra città, da sempre generosa, accogliente e solidale, come i dipendenti di Atac e i conducenti dei taxi e degli Ncc che sono andati oltre il semplice dovere, con coraggio e senza voltarsi dall’altra parte - ha proseguito Celli - Rappresentano la parte buona della nostra comunità. Di giorno e di notte, per strada, dal centro alla periferia, anche nelle aree più sensibili, al fianco dei romani e dei turisti".

Chi sono i dipendenti Atac premiati

Tra i dipendenti Atac premiati, oltre a Laura Moscietti e Adriana Di Tommaso, le due autiste che sono riuscite a sventare il tentativo di suicidio, ci sono anche Simona Fedele, l'altra autista, mamma di una bambina e figlia di una professoressa di sostegno, che ha salvato un ragazzino preso di mira dai bulli durante una corsa, e ancora Marco Leva, che ha contribuito all'arresto di tre borseggiatori che avevano scelto la stazione di Colli Albani della metro A per mettere a segno i loro colpi, e poi Stefano Orlandi e Maurizio Conti, che hanno collaborato per far tornare a casa un dodicenne che era rimasto a bordo di un mezzo della linea 780. E poi Pasquale Sulas, operatore della Centrale Security Atac di Termini che ha fatto arrestare due uomini che avevano derubavano un passeggero in uscita dalla stazione Arco di Travertino, e Andrea Avvantaggiato, che ha aiutato le forze dell'ordine a rintracciare una minorenne scomparsa.

La medaglia è stata consegnata anche a Fabio Scalera, che ha restituito a una donna la borsa dimenticata sul tram, e poi conducenti che hanno assistito (o subìto in prima persona) ad aggressioni durante il loro turno e che sono riusciti a far arrestare i responsabili: Maurizio Cirelli, aggredito da due rapinatori che gli hanno puntato un coltello alla gola al capolinea di piazza Santa Maria del Soccorso al Tiburtino; Massimiliano Moriconi, intervenuto in difesa di alcuni passeggeri aggrediti da un uomo su un bus della linea 49, in via Crescenzio in Prati; Arduino Filesi, intervenuto quando 5 ragazzi hanno aggredito un passeggero polacco a bordo del suo mezzo; Marco Porretti, che al capolinea di via Baffigo, a Ostia, alla guida di un bus della linea 062 è stato aggredito da un uomo che lo ha colpito con una penna alle braccia, al torace e al collo.

Chi sono i tassisti premiati

Tra i tassisti che hanno ricevuto la medaglia ci sono invece Alessandro Ighina, che nel febbraio del 2022 ha salvato una ragazza in zona Ostiense dalla violenza sessuale, riportandola a casa sana e salva nel pieno della notte, e poi Fabrizio Morgante, che nell’ottobre 2021 ha restituito dopo 10 giorni di ricerca del cliente una valigia contenente dispositivi elettronici, 12 carte di credito e 1100 euro; Giovanni Tinaburri, che nel febbraio 2022, grazie al sangue freddo, al corso BLSD e defibrillatore a bordo, ha salvato la vita di un collega in arresto cardiaco, proprio come fatto da Gianluca Garofalo a Termini nel novembre del 2022: a crollare a terra, in quell'occasione, era stato un turista. Pino Basili è stato invece premiato per l'ideazione dell'iniziativa che ha consentito ai colleghi di salvare due vite, e cioè "Corsa contro il tempo - taxi cardio protetto” che prevede l’installazione di defibrillatori semiautomatici e la formazione di tassisti attraverso un corso di BLSD riconosciuto.



Paolo Capezzali è invece il coordinatore di Taxi Solidale (nata nel 2017 da soci di Samarcanda), che anche quest’anno ha fatto in modo che circa 500 persone siano state accompagnate gratuitamente verso ospedali o luoghi di cura percorrendo circa 6.000 km solidali. Alessandro Genovese e Claudio Fagotti, durante la pandemia, sono stati allo Spallanzani 24 ore su 24 gratis a disposizione del personale sanitario. Patrizia Franchi, invece, il 25 novembre 2022 è stata tra le dodici tassiste italiane a partecipare al progetto “Diamo voce”: i clienti saliti a bordo hanno potuto ascoltare la voce di Patrizia e delle altre colleghe che hanno letto storie di violenza e femminicidio tratte dal diario di Marianna Manduca, uccisa dal marito nel 2007.

Roberto Zanna è stato premiato in quanto coordinatore di Emergenza Freddo 2022, progetto in cui tassisti di Roma e di altre 11 città italiane, dall'1 al 5 febbraio 2022, hanno raccolto, nelle abitazioni dei cittadini, coperte, indumenti e alimenti da destinare a persone senza dimora. Marco Salciccia, presidente di “Tutti taxi per amore”, è coordinatore del progetto "Peace no War", nell'ambito del quale l’11 giugno 2022, in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali e il IX municipio, diciotto taxi hanno accompagnato, per una giornata di festa, 50 bambine, bambini e mamme ucraine fuggiti dalla guerra. Massimo Palagetti è invece il coordinatore del progetto "Blu Taxi": il 2 aprile 2022, con un nastro blu sulle antenne dei taxi di Roma e di altre 15 città italiane i tassisti hanno voluto manifestare la loro partecipazione a sostegno della "Giornata per la consapevolezza sull'autismo". Premiato anche Stefano Massullo, coordinatore del progetto "Taxi del cuore".

I conducenti NCC premiati

Tra i conducenti ncc che hanno ricevuto la medaglia ci sono invece Luca Notarbartolo, che a maggio 2022 nell'ambito della giornata "Race for the cure" ha messo a disposizione macchine per gli utenti fragili e ha aiutato nell'organizzazione della manifestazione; Roberto Priolo e Stefano Boccia, che hanno organizzato 3 giorni di raccolta fondi e materiali di prima necessità per le popolazioni Ucraine presso lo scalo di Fiumicino per finanziare il viaggio di minivan in territorio di guerra, per la consegna e per salvare donne e bambini in fuga; e Alfonso Melchiorre, che ha fatto 5 viaggi verso l'ucraina per portare aiuti e riportare indietro donne e bambini.