Autismo, la regione s'illumina di blu e promette 7 milioni per l’inclusione sociale e lavorativa

Il 2 aprile, il palazzo che ospita la giunta regionale, alla Garbatella, s’illumina di blu. E’ quello infatti il colore che l’edificio di via Cristoforo Colombo, dalle ore 19 alle 24, avrà per evidenziare la propria adesione alla “giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”.

Il contributo della regione però non sarà solo simboleggiato dall’illuminazione che Acea ha già predisposto. “Siamo impegnati ogni giorno, non soltanto in occasione della Giornata Mondiale, ad affermare i diritti delle persone con disturbi nello spettro autistico” ha spiegato il neogovernatore del Lazio Francesco Rocca.

Una patologia diffusa

“Stiamo parlando della vita di un bambino su 77 fra i 7 e i 9 anni. La regione Lazio – ha promesso il presidente Rocca – sarà al loro fianco attraverso politiche sanitarie adeguate, nonché educative e sociali. Occorrono più servizi, migliorando l’organizzazione delle risorse a supporto non soltanto dei pazienti, ma del nucleo familiare che se ne prende cura. Con un provvedimento di Giunta saranno ripartiti fondi ministeriali - oltre 7 milioni di euro - tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per finanziare progetti di inclusione sociale e lavorativa”.

L’inserimento delle persone affette dallo spettro dell’autismo nel contesto sociale, ed occupazionale, resta una medicina importante contro l’isolamento che la patologia può ingenerare. “Dobbiamo promuovere una cultura sempre più diffusa sull’autismo, neutralizzando la paura del futuro e della solitudine, spesso presenti nella vita delle persone affette”.

L'investimento sull'attività lavorativa

Per questo, la giunta regionale ha deciso di spendere i fondi ministeriali, per favorire l’inclusione delle persone con autismo. “Investiremo in formazione, la vera chiave di volta per promuovere un'ottima qualità della vita: scuola, inclusione sociale, terapie riabilitative, fino all’inserimento lavorativo. E’ il lavoro, infatti – ha concluso Rocca – un punto centrale nella vita delle ragazze e dei ragazzi autistici, dato che l’80% risulta inoccupato. Non lasceremo sole o indietro queste persone e le loro famiglie”.