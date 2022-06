Aurelia, nuovo svincolo Aranova. Gualtieri: "Con Anas per viabilità di Roma"

Su via Aurelia è stato inaugurato il nuovo svincolo realizzato da Anas in ingresso ad Aranova, frazione del comune di Fiumicino. "E' un'opera importante e di qualità per Fiumicino, Aranova, Roma e la Regione", le parole del sindaco di Roma (e della sua Città metropolitana), Roberto Gualteri, presente all'inaugurazione.

"Stiamo sviluppando con Anas una collaborazione proficua in una logica integrata d'interventi sulla qualità e l'innovazione della nostra mobilità - ha aggiunto Gualtieri - Il nuovo svincolo mette in sicurezza un punto viario che è stato molto critico ed in cui ci sono stati incidenti: ora questo intervento, semplice ma efficace, lo risolve".

"Stiamo lavorando molto bene con la Regione, con Roma Capitale, i comuni della Città metropolitana ed Anas per fare squadra - ha aggiunto - e risistemare nel contempo le nostre strade e fare un salto di qualità per innovazione. Visitiamo ad esempio lo Smart Road center di Anas sulla Roma - Fiumicino che è un laboratorio importante di tecnologia digitale e sostenibilità, che può essere utilmente applicato alla mobilità, per il futuro.

"Abbiamo scelto di costruire una forte partnership con Anas per coinvolgerla di più dentro nella sfida del rilancio della rete stradale di Roma, un complesso di opere di qualità ed efficenti per 200 milioni di euro: una grande Capitale si governa anche con il concorso di tutti i soggetti, a partire da quelli statali. Il coinvolgimento di Anas è quindi un valore aggiunto".

Gualtieri ha poi sottolineato infine che, guardando verso il Giubileo, saranno "affrontati anche in questo quadrante i temi dell'intreccio della mobilità, come il rafforzamento del collegamento ferroviario Roma-Fiumicino, la trasformazione all'avanguardia della Roma-Fiumicino nella prima Smart Road d'Italia e dei collegamenti tra Fiumicino ed Ostia, in uno spirito di collaborazione tra enti locali ed Anas, che ringrazio per l'impegno".

Gia dai prossimi mesi è previsto un ampliamento dell'accordo con Anas per la manutenzione delle strade di Roma a partire dal tratto urbano della via Aurelia.

Più in generale Anas potenzierà la propria rete di interventi sulle strade nel Lazio: "Sono prossimi all'avvio lavori per 283 milioni di euro per la manutenzione e 68 milioni per nuove opere", ha dichiarato Edoardo Valente, presidente dell'azienda che è parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.