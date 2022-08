L’autunno rende il caffè (e non solo) amaro: a Roma bar e ristoranti pronti ai rincari

Conti più salati per gli avventori di bar e ristoranti. In autunno il prezzo dei caffè, bevuti al bancone o al tavolino, è destinato ad aumentare. E lo stesso fenomeno è previsto per le portate consumate nei dehors, e non solo, presenti nella capitale.

Gli aumenti delle materie prime

“Ogni esercente a settembre dovrà rivedere il proprio conto economico. E questo significa che per garantire la sopravvivenza della propria azienda- ha spiegato Claudio Pica, di Fiepet Conferesercenti - dovrà trovare delle soluzioni per contenere gli aumenti del latte, che si sommano a quelli di energia, gas, farina”. Ed il modo per farlo, sarà quello di prevedere un rincaro su cibi e bevande somministrate.

Il prezzo del cappuccino e della pasta

Dopo l’estate quindi, il sapore della tazza di caffè sarà reso più amaro dal conto pagato. “Oggi il 70% circa dei bar continua a tenere il costo del caffè ad un euro. Il prossimo autunno però sulla caffetteria prevediamo un incremento dai 10 ai 20 centesimi, soprattutto per quanto riguarda i cappuccini, che risentono del costo del latte, aumentato già da sei mesi. Invece, per quanto riguarda la ristorazione, prevediamo un aumento fino a 2 euro per i primi piatti”.

I costi da ammortizzare

A determinare l’impennata dei prezzi, una serie di fattori: l’onda lunga della crisi causata dalla pandemia, ancora da ammortizzare e, ovviamente, la guerra in Ucraina che determina difficoltà nel reperimento di farina e del gas. Rincari che, in assenza d’interventi, lasceranno traccia sullo scontrino. “Dobbiamo considerare anche l'impennata nei costi che gli esercenti affrontano per ricaricari i coloriferi delle pedane esterne. Non determineranno un sovrapprezzo per chi consuma fuori, perchè sarebbe illegale” ha sottolineato Pica. Ma i ristoratori dovranno comunque fronteggiarlo, provando eventualmente a “recuperarlo sulle portate servite dentro e fuori” le attività di ristorazione.

Incentivare la filiera corta

Il quadro, quindi, non è incoraggiante.“Come associazione avevamo chiesto una moratoria di almeno sei mesi sui prestiti che molti esercenti avevano ottenuto, ma non è stata concessa” ha ricordato il leader di Fiepet Confesercenti. Anche gli aiuti previsti, però, hanno tardato ad arrivare. “Il bonus kmzero per incentivare la filiera corta, che la regione Lazio aveva promosso, in molti casi non sono arrivati. Era un’ottima iniziativa, che probabilmente a causa della burocrazia, non ha sortito ancora gli effetti sperati, visto che il 60% delle pratiche sono ancora ferme”. Ma è quella la strada da seguire, perché “dobbiamo puntare sul fare accordi di filiera corta, aggregando più operatori per evitare di andare a fare acquisti in ordine sparso. Speriamo che in questo il governo ci venga in aiuto perché, difronte ad una speculazione internazionale che s’innesta sugli effetti rincari, abbiamo bisogno anche del supporto dello Stato”.